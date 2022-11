Prof. Dr. Danica Grujičić , deren Rede den Gipfel eröffnete, wies darauf hin, dass das Treffen die Zukunft der Welt versammelt und eine Botschaft aussendet, dass Serbien ein korrektes Wertesystem, Familie, Wahrheit, Freiheit und Zusammenarbeit mit der Welt will.

“Wenn du gehst, komm auch zurück. Serbien ist Euer Land“, sagte Dr. Danica Grujičić, für die dies ihre erste öffentliche Ansprache als Gesundheitsministerin war. „Mit dem Gipfel haben wir jungen Menschen die Welt geöffnet, damit sie uns dann neue Welten eröffnen“, schloss Dr. Grujicic.

Prof. Dr. Danica Grujičić auf dem Panel HEALTHCARE – CARE FOR HUMANS OR PROFIT Foto: Marko Respinti, iFamNews

Brian Brown , Präsident der International Family Organization, erklärte, dass die Familie ein natürliches und grundlegendes Element der Gesellschaft sei und dass die Gesellschaft sie schützen müsse.

“Die größte Krise in der Geschichte der Zivilisation ist die demografische Krise, mit der die ganze Welt zu kämpfen hat.” Wir sind hier, um für den Sieg der Familie zu kämpfen“, schloss Brian Brown.

Brian Brown bei der offiziellen Eröffnung des Gipfels. Foto: Marco Respinti, iFamNews

„Jugend ist Hoffnung, und unsere Aufgabe ist es, Sie zu unterstützen. Sie sind unsere Hoffnung. Sie wurden geschaffen, um hoch hinaus zu fliegen“, sagte Angela Gandra Martins , Brasiliens Staatssekretärin für Familienangelegenheiten.

Angela Gandra Martins mit Radoš Pejović und der Leitung der International Organization for the Family. Foto: iFamNews

Dr. Jovan Filipović , Professor der Fakultät für Organisationswissenschaften, erklärte, dass junge Menschen die Bedeutung der Identität bei der Entscheidung, ob sie das Land verlassen, nicht ignorieren sollten.

“Arbeite, erschaffe mit Respekt für andere.” Bedauern Sie nicht eines Tages, dass Sie konnten und nicht taten. Und schützen Sie Ihre Identität“, sagte der Professor.

Mehr als zweieinhalbtausend junge Menschen aus 47 Ländern nehmen am „OPEN WORLD“-Gipfel teil. Foto: Marija Stajić, iFamNews

Die Eröffnung wurde durch die Aufführung von Snežana Savičić-Sekulić , der Meisterin der Oper des Nationaltheaters in Belgrad, begleitet von der Belgrader Philharmonie, und der Aufführung des KUD „Svetozar Marković“ aus Novi Sad abgerundet.

Vertreter der International Organization for the Family und des Portals iFamNews, Brian Braun , IOF-Präsident und Gründer unseres Portals, Marko Respinti , Chefredakteur von iFamNews und Marija Stajić , Mitherausgeberin und Autorin unseres Portals, sowie Angela Gandra Martins , Brasiliens Staatssekretärin für Familienangelegenheiten, nehmen an der ersten teil Panel mit dem Titel Herausforderungen für Familien in der modernen Welt . Moderiert wird das Panel von Radoš Pejović , Präsident der Nationalen Stiftung für Familienfragen und Demografie.

Mehr als zweieinhalbtausend Menschen aus 47 Ländern der Welt nehmen an dem Gipfel teil, und die Idee des Gipfels ist es, die talentiertesten und erfolgreichsten jungen Führungskräfte zusammenzubringen und Serbien unter den Ländern zu positionieren, die junge Menschen aktiv sammeln und unterstützen Personen.

Dr. Danica Grujičić, Präsidentin der Stiftung „Together for the Young“ – prof. Dr. Danica Grujičić” unterzeichnet einen Kooperationsvertrag mit Radoš Pejović, Präsident der Nationalen Stiftung für Familienfragen und Demographie

Die Veranstaltung fand vom 27. bis zum 31 Oktober auf Zlatibor unter der Schirmherrschaft des Präsidenten der Republik Serbien und mit der Unterstützung von acht Ministerien, über 80 Städten und Gemeinden Serbiens und über 50 Nichtregierungs- und Jugendorganisationen.