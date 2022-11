Eva Edl ist 87 Jahre alt. Die in Deutschland geborene Überlebende eines sowjetischen Konzentrationslagers für Kriegsgefangene siedelte nach dem Zweiten Weltkrieg in die Vereinigten Staaten über. In Nashville, Tennessee, engagiert sich die immer noch klare und aktive Frau für das, was sie als ihre Mission betrachtet, nämlich den Schutz des ungeborenen Lebens gegen die Geißel der Abtreibung.

Seine Geschichte wurde in einem Buch erzählt, Sie sieht aus wie mein kleines Mädchen: Die wahre Geschichte von Eva Edl und ihrer Rettung aus einem Konzentrationslager, um eine Retterin von ungeborenen Kindern zu werdenveröffentlicht vom Schriftsteller James Johnston im Jahr 2020, und auf der Website, die seinen Namen trägt.

Eva Edl

Am 6. Oktober wurde Frau Edl zusammen mit anderen Unterstützern der Sache vom US-Justizministerium angeklagt Pro-Lifegegen das Gesetz verstoßen zu haben, insbesondere den Zugang zu einer Abtreibungsklinik verhindert zu haben und damit gegen die Gesetz über den freien Zugang zu Klinikeingängen (FACE) im März 2021 in Mount Juliet, einem Vorort rund 30 Kilometer von Nashville entfernt. Der Staatsanwaltschaft zufolge haben Edl, der wohlgemerkt 87 Jahre alt ist, und andere sogar “Gewalt und physische Behinderung” angewandt, um den reibungslosen Ablauf des Klinikbetriebs zu verhindern.

Zu den Angeklagten gehört Paul Vaughn, ein Familienvater und Präsident der Tennessee-Sektion der Personhood Alliance, einer biblisch begründeten Pro-Life-Aktivistenorganisation. Der Mann wäre im Übrigen nicht einmal unter den friedlichen Demonstranten am Mount Juliet gewesen, die vor der Klinik saßen und beteten, sondern hätte lediglich zwischen den Teilnehmern des Sitzstreiks und der Polizei vermittelt, die eingriff, um sie zu vertreiben.

Das hielt einige FBI-Agenten nicht davon ab, nach anderthalb Jahren um sieben Uhr morgens bei ihm aufzutauchen, als Vaughn gerade seine Kinder zur Schule bringen wollte. Bewaffnet nahmen die Beamten ihn vor den Augen seiner verängstigten Familie fest, luden ihn ohne Papiere und Handy in ein Auto, brachten ihn ins Gefängnis und erreichten erst nach einigen Stunden durch die Intervention seines Anwalts seine Freilassung.

Vaughns Fall ähnelt frappierend dem von Mark Houck, der im September in Pennsylvania auf ähnliche Weise vom FBI verhaftet wurde und dem das US-Justizministerium ebenfalls vorwarf, während einer Anti-Abtreibungs-Demonstration im Oktober letzten Jahres das FACE gebrochen zu haben.