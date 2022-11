Es war in den frühen Morgenstunden eines Freitags im September, als etwa 20 bewaffnete Agenten eines Teams des Federal Bureau of Investigation (FBI) mit gezogenen Waffen in das Haus von Mark Houck eindrangen, ihm eine Waffe an den Kopf hielten und ihn vor den Augen seiner verständlicherweise verängstigten Frau und seiner Kinder in Gewahrsam nahmen.

Mark Houck ist jedoch kein gefährlicher Krimineller, kein Drogendealer, kein Mörder oder Straßenräuber. Mark Houck ist ein Familienvater, hat sieben Kinder, ist katholisch und ein angesehenes Mitglied der Gemeinde. Er ist auch ein Pro-Life-Aktivist und Mitbegründer und Präsident von The King’s Men, einer apostolischen Bewegung gegen Pornografie, die einen Lebensstil fördert, der mit dem Christentum vereinbar ist. Vielleicht erklärt dies die Hartnäckigkeit, mit der das FBI und das Bundesgericht in Philadelphia seinen Fall verfolgen.

Die Anklage des Justizministeriums gegen Houck lautet, er habe gegen die Gesetz über den freien Zugang zu Klinikeingängen (FACE) von 1994, das “die Anwendung von Gewalt zur Einschüchterung oder Behinderung einer Person bei der Durchführung eines Schwangerschaftsabbruchs unter Strafe stellt”. Der Mann plädierte jedoch auf nicht schuldig im Sinne der Anklage.

Zum Zeitpunkt der Ereignisse, im Oktober 2021, stand sie mit ihrem 12-jährigen Sohn vor dem Elizabeth Blackwell Health Centre, der berüchtigten Abtreibungsklinik Planned ParenthoodIn Philadelphia geriet Mark Houck angeblich in eine Auseinandersetzung mit einem 72-jährigen Mann, einem Abtreibungsbefürworter, der Houck schon seit einiger Zeit provozierte, indem er das Kind direkt mit Beleidigungen und Verleumdungen ansprach. Der Mann, dessen Name nicht bekannt ist, stürzte zu Boden, erlitt jedoch keine Verletzungen oder Traumata. Das Bezirksgericht in Philadelphia hatte den Familienvater bereits bei seinem Prozess im letzten Sommer freigesprochen, aber ein Jahr nach den Ereignissen ist das Justizministerium wieder dabei, und zwar in einer Art und Weise, die hartgesottenen Verbrechern würdig ist.

Houcks Anwalt, Peter Breen, ist der Meinung, dass “[…] das Justizministerium von Präsident Joe Biden auf eine Anklage drängt, die auf eine ausgewachsene ‘politische Verfolgung’ hinausläuft”. Eine Instrumentalisierung, um die Gemeinschaft einzuschüchtern Pro-Life von Philadelphia und den Vereinigten Staaten in einer Art Pro-Abtreibungs-Wiederbelebung nach dem die Delegitimierung des berüchtigten Urteils Roe vs. Wade von 1973Der Oberste Gerichtshof der USA entschied am 24. Juni, dass Abtreibung kein “Recht” ist, und überließ es den einzelnen Bundesstaaten der Union, diese Frage gesetzlich zu regeln.