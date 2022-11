LEBEN UND DAS WORT

Einer der auffälligsten psychologischen Züge des Peruaners im Allgemeinen (obwohl es viele Ausnahmen gibt) ist das fehlende Verantwortungsbewusstsein.

Was ist Verantwortungsbewusstsein? Es ist die Überzeugung oder der innere Antrieb, der uns dazu bringt, die Verpflichtungen und Zusagen, die wir uns selbst und anderen gegenüber gemacht haben, zu erfüllen, und der uns gleichzeitig dazu bringt, die Konsequenzen zu bedenken, die unsere Handlungen und Worte haben können, sowie die Konsequenzen, die sich daraus ergeben können, dass wir nicht handeln oder uns zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht äußern, wenn es angebracht wäre, dies zu tun.

Ich glaube, dass diese Definition weit genug gefasst ist, um das gesamte Spektrum der Möglichkeiten abzudecken, die sich bei unseren Aktivitäten ergeben können, einschließlich derer, die der Freizeitgestaltung dienen.

Um ein allgemeines Beispiel zu nennen: Das Verantwortungsbewusstsein treibt einen Elternteil dazu, sich beruflich weiterzuentwickeln, um über die notwendigen Mittel für den Unterhalt seiner Kinder zu verfügen; es treibt ihn dazu, sich nach der geeignetsten Schule für seine Kinder zu erkundigen; es treibt ihn dazu, sich um die Freundschaften seiner Kinder und die Entwicklung ihrer Ausbildung zu sorgen, und so weiter.

Das Verantwortungsbewusstsein einer Mutter führt dazu, dass sie sich aufopfert, um das Wohlergehen ihres kleinen Kindes zu gewährleisten; es treibt sie dazu, nachts aufzustehen, um zu sehen, ob es Fieber hat oder ob es gut eingewickelt ist; es bringt sie dazu, unermüdlich die Aufgabe zu übernehmen, es zu stillen, auch wenn es ihr unangenehm ist, und so weiter.

Das Verantwortungsbewusstsein des Arztes wird ihn dazu veranlassen, den ihm anvertrauten Patienten sorgfältig zu untersuchen, ihm die erforderlichen Untersuchungen zu verordnen und mit großer Sorgfalt die für seinen Zustand am besten geeigneten Medikamente zu verschreiben.

Das Verantwortungsbewusstsein motiviert den Angestellten oder Beamten, seine Aufgaben (daher das Wort “Beamter”) so effizient und ehrlich wie möglich zu erfüllen, und veranlasst ihn, gegebenenfalls bis spät in die Nacht an seinem Arbeitsplatz zu bleiben, um seine Aufgaben zu erledigen. Sie wird ihn auch dazu motivieren, jeden Bestechungsversuch ohne Zögern abzulehnen.

Er sorgt auch dafür, dass sich der Abgeordnete so umfassend wie möglich über die ihm vorliegenden Gesetzentwürfe oder über andere Angelegenheiten informiert, zu denen er seine Meinung oder sein Votum abgeben muss.

Kurz gesagt, Verantwortungsbewusstsein ist die Eigenschaft, die eine gute Erfüllung der Aufgaben gewährleistet, die jedem Mitglied der Gesellschaft an seinem Platz zugewiesen oder von ihm übernommen werden. Gleichzeitig ist sie die unverzichtbare Eigenschaft, die es uns ermöglicht, uns der Folgen unserer Handlungen bewusst zu sein, und die uns zurückhält, wenn wir befürchten, dass sie negativ oder schädlich für uns selbst oder für andere sein könnten.

Das Verantwortungsbewusstsein ist eng mit der wirtschaftlichen Entwicklung verbunden. Die Menschen in den Industrieländern zeichnen sich häufig durch ein hohes Verantwortungsbewusstsein aus. Die unterentwickelten Länder zeichnen sich im Allgemeinen dadurch aus, dass sie genau diese wichtige Eigenschaft nicht “entwickelt” haben. Die unzureichende Entwicklung dieser Qualität ist eine Bremse für den wirtschaftlichen und materiellen Fortschritt. Der Grund dafür ist offensichtlich. Wenn die Bürger nicht das tun, was bei ihren Aufgaben oder Beschäftigungen – welcher Art auch immer – angemessen oder vernünftig ist, herrschen Unordnung und Nachlässigkeit. Der “Dekalog der Entwicklung”, der von dem verstorbenen Unternehmer Octavio Mavila propagiert wurde, um unserer Bevölkerung bestimmte gute Gewohnheiten einzuimpfen, ist nichts anderes als eine Zusammenfassung der Bestandteile des Verantwortungsbewusstseins. (Anmerkung 1)

Wer diese Eigenschaft nicht hat, egal ob Mann oder Frau, wird als “unverantwortlich” bezeichnet. Unverantwortlich ist eine Person, die sich nicht darum kümmert, wie sie die Dinge tut oder ausführt, mit denen sie beauftragt wurde oder zu denen sie aufgrund ihrer Stellung im Leben verpflichtet ist. Das Buch der Sprüche nennt ihn einen “Narren” und sagt : “Wie einer, der sich die Füße abschneidet und sein Leid trinkt, so ist der, der ein Wort durch einen Narren schickt” (26:6), obwohl Verantwortungslosigkeit die Bedeutung dieses Wortes natürlich nicht ausschöpft.

Es gibt ein unverantwortliches Zeitalter, das die meisten von uns hinter sich gelassen haben. Kinder und Jugendliche, deren Lebensunterhalt und Komfort gesichert sind, neigen – je nach ihrer Erziehung – dazu, mehr oder weniger verantwortungslos zu sein, bis sie erwachsen sind. Das bedeutet, dass sie, wenn sie erwachsen werden, oft auf fast spontane und natürliche Weise Verantwortung übernehmen – oder übernehmen sollten (2). Wir wissen aus Erfahrung, dass das Verantwortungsbewusstsein mit dem Alter wächst. Es gibt aber auch Menschen, die diese Eigenschaft nie entwickeln und sich auch im Erwachsenenalter weiterhin wie Kinder oder Jugendliche verhalten.

Die Entwicklung eines Verantwortungsbewusstseins ist daher ein Zeichen von Reife. Unverantwortlichkeit ist ein Symptom für Unreife. Wenn wir sagen, dass die meisten Peruaner unverantwortlich sind, meinen wir damit, dass die meisten von ihnen unreif sind.

Das ist traurig, aber noch beunruhigender ist es, dies festzustellen. Die Verantwortungslosigkeit unserer Bürger ist der Grund dafür, dass unsere Straßen schmutzig sind, die öffentlichen Dienstleistungen vernachlässigt werden, unsere Städte schlecht geplant sind und die Verkehrsregeln nicht durchgesetzt werden…. Lassen Sie uns die Litanei nicht fortsetzen.

Das ist der Grund, warum so viele Kinder unerkannt bleiben und ohne Väter aufwachsen. Sie wurden von einem Mann hervorgebracht, der seine Verantwortung nicht wahrnimmt und sich den heiligsten und elementarsten seiner Pflichten entzieht.

Sie ist auch der Hauptgrund für die vielen Verkehrsunfälle, die sich ereignen, entweder weil die Fahrer rücksichtslose Manöver fahren oder sich betrunken ans Steuer setzen, oder weil die Bremsen nicht gut gewartet sind, oder weil mehr Fahrgäste mitfahren, als das Fahrzeug befördern kann, oder weil die Straßen in schlechtem Zustand sind, usw., usw. Das Ergebnis der Verantwortungslosigkeit, im konkreten Fall des Verkehrs, bedeutet Blut auf den Straßen, menschliche Tragödien, Schmerz in den Familien, Männer und Frauen, die für ihr Leben verkrüppelt sind. Dies ist eines der größten Unglücke, die unser Land heimsuchen.

Verantwortungslosigkeit hat in der Tat einen sehr hohen persönlichen und gesellschaftlichen Preis. Wo auch immer sie sich manifestiert, ihre Folgen sind äußerst negativ. Auf nationaler Ebene ist es ein viel verheerenderes Phänomen als hundert Erdbeben oder hundert El-Niño-Ströme. Schlimmer noch, es ist eine dauerhafte Katastrophe.

Als Beispiel können wir Gesellschaften, deren Mitglieder über ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein verfügen und in denen daher die aufgestellten Regeln einvernehmlich und freiwillig eingehalten werden und die Menschen sich vernünftig verhalten, mit einer Kreuzung mehrerer Straßen vergleichen, an der täglich Tausende von Fahrzeugen vorbeifahren und in der die Ampeln perfekt funktionieren und von allen respektiert werden. Was ist das Ergebnis? Der dichte Verkehr fließt reibungslos, es gibt keine Staus oder Unfälle.

Aber stellen wir uns vor, dass die Ampeln ausfallen und die Umschaltung unkoordiniert erfolgt, so dass sie gleichzeitig dem Verkehr in entgegengesetzter Richtung Vorfahrt gewähren, und dass obendrein niemand das rote Licht respektiert. Was wird das Ergebnis sein? Wir wissen das aus trauriger Erfahrung. Es bilden sich riesige Staus, das Überqueren der Kreuzung wird zum Alptraum, wir schwitzen, unser Blutdruck steigt, wir kommen zu spät zu unserem Termin….

Dies ist das Bild einer Gesellschaft, in der Verantwortungslosigkeit vorherrscht und sich niemand an Gesetze und Regeln hält. Während in der verantwortungsbewussten Gesellschaft alles fließt und leicht vonstatten geht, d.h. Verfahren, Geschäfte, gemeinsame Aktivitäten usw., funktioniert in der unverantwortlichen Gesellschaft, in der Regeln nicht eingehalten werden und Menschen irrational handeln, nichts, nichts fließt, die geringste Verwaltung kostet enorme Anstrengungen, Zeit und Geld.

Kennen Sie ein Land, in dem diese Symptome auftreten? Ich glaube, wir kennen ihn nur zu gut, leider. Nimmt man zu diesen Merkmalen noch die Korruption der Behörden, die Verschwendung knapper Ressourcen, die Ungerechtigkeit von Urteilen, die Unordnung in der öffentlichen Verwaltung usw. hinzu, nehmen die Symptome dieses Mangels danteske Ausmaße an und das Leben wird zur Hölle.

Viele Peruaner sind ins Ausland gegangen, um dem Chaos, das in unserem Land herrscht, zu entkommen. Woran liegt es also, dass in einigen Gesellschaften das Verantwortungsbewusstsein eine weit verbreitete Eigenschaft ihrer Bewohner ist, während es in anderen nicht der Fall ist?

Erstens ist das Verantwortungsbewusstsein durch die natürliche Umwelt, durch die Umweltbedingungen bedingt. So wie ein Kind, das in einem Umfeld der Armut aufwächst, bei guter Anleitung bald ein großes Verantwortungsbewusstsein entwickelt, weil das Überleben seiner Familie und seiner selbst davon abhängt, dass es die ihm übertragenen kleinen Aufgaben gut erledigt (z. B. Wasser vom Brunnen holen, Müll sammeln, der verkauft werden soll, auf die jüngeren Geschwister aufpassen usw.), so hängt auch in Ländern mit unwirtlichem, kaltem Klima das Überleben davon ab, dass bestimmte wichtige Aufgaben rechtzeitig und zur richtigen Zeit erledigt werden und nicht vernachlässigt werden.

Zum Beispiel die Aussaat im Herbst oder Frühjahr und die Ernte im Sommer (wenn Sie das nicht rechtzeitig tun, gibt es nichts zu essen); das Einmachen und Lagern von Lebensmitteln für den Winter (wenn Sie das nicht tun, gehen Ihre Vorräte zur Neige); das Schlagen von Brennholz in den warmen Monaten, um sich in den kalten Monaten zu wärmen; die Bereitstellung von warmer Kleidung usw. Es gibt so viele Aufgaben, ohne deren rechtzeitige Erledigung das Leben in kalten Ländern unmöglich wäre – vor allem, bevor die Technik die Dinge erleichterte -, die aber auch in unserer hochentwickelten Zeit unverzichtbar bleiben.

In den Tropen hingegen, wo die Natur freundlicher ist, wo Früchte in Hülle und Fülle an den Bäumen hängen und nicht gepflückt werden müssen, sind die Lebensbedingungen einfacher und fördern nicht die Entwicklung von Verantwortungsbewusstsein, da die Natur das ganze Jahr über großzügig das Nötige für den Lebensunterhalt bereitstellt und die menschliche Vernachlässigung ausgleicht.

Aus einem ähnlichen Grund sind die Menschen aus dem Hochland viel verantwortungsbewusster und fleißiger als die Menschen an der Küste. In großen Höhen ist das Leben härter und schwieriger, und man muss ums Überleben kämpfen. Das bedeutet auch, dass der Serrano härter ist als der Costeño.

Es gibt aber auch noch andere Gründe anderer Art, die die Entstehung und Entwicklung des Verantwortungsbewusstseins beeinflussen. Diese sind schwieriger zu identifizieren, da sie moralischer, psychologischer und kultureller Natur sind.

Peruaner, die in ein Land der nördlichen Hemisphäre auswandern, übernehmen aus der Not heraus Verantwortung. Andernfalls wird sie an den Rand gedrängt. Er findet keinen Job, und wenn er einen findet, wird er gefeuert. Das Umfeld, d. h. die vorherrschende Kultur, diszipliniert sie.

In unseren Großstädten zwingen die Arbeit, der Wettbewerb und der Kampf ums Leben den Arbeitnehmer dazu, Verantwortung zu übernehmen. In einer großen Bank zum Beispiel wird selbst der bescheidenste Angestellte zwangsläufig verantwortungsbewusst, denn Fehler können ihn teuer zu stehen kommen, nicht nur seinen Arbeitsplatz.

Auch die familiären Gewohnheiten, das gute oder schlechte Beispiel der Eltern, begünstigen oder benachteiligen die Entwicklung des Verantwortungsbewusstseins. Zu viel Geld in der Kindheit oder Einbildung behindern die Entwicklung dieser Eigenschaft und machen den jungen Menschen unverantwortlich.

Man könnte also sagen, dass die Umwelt uns formt und verantwortlich macht, oder das Gegenteil. Aber diese Ursachen allein erklären nicht alles. Es gibt eine tiefere Grundlage für das Entstehen und die Entwicklung von Verantwortungsbewusstsein.

In fernöstlichen Kulturen, insbesondere in Japan, hat das Verantwortungsbewusstsein seine Grundlage in der konfuzianischen Philosophie, die die Gesellschaft durchdringt und das öffentliche Leben bestimmt. Dieses hohe Verantwortungsbewusstsein erklärt die große Entwicklung, die dieses Land genommen hat. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die materielle Entwicklung immer Ausdruck einer bestimmten Charaktereigenschaft ist, die bei den Mitgliedern weit verbreitet ist.

In der westlichen Kultur beruht das Verantwortungsbewusstsein auf der christlichen Moral und vor allem auf der Liebe zum Nächsten.

Die goldene Regel des Evangeliums (“Behandelt andere so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt”) kann nicht erfüllt werden, wenn wir unsere Aufgaben nicht verantwortungsbewusst wahrnehmen, denn wenn wir sie nicht gut erfüllen, schaden wir unserem Nächsten. Die Nächstenliebe, die Rücksichtnahme auf andere, zwingt uns zu verantwortungsbewusstem Handeln, zwingt uns, die Folgen unseres Handelns oder Unterlassens abzuschätzen. Aber lassen wir das Thema für heute, denn die Zeit hat uns überholt. Wir werden dies im nächsten Vortrag fortsetzen.

Anmerkungen: 1. Der Entwicklungsdekalog enthält die folgenden Punkte:

1. bestellen. 2. Sauberkeit. 3. Pünktlichkeit. 4. Verantwortung. 5. Der Wunsch, über sich hinauszuwachsen. 6. Ehrlichkeit. 7. Respekt vor den Rechten der anderen. 8. Achtung der Gesetze und Vorschriften. 9. Liebe zur Arbeit. 10. Bereitschaft zum Sparen und Investieren.

2. Das verwöhnte Kind (das schlecht erzogen wurde), das eingebildete Kind, ist oft unverantwortlich, aber das Kind, das “gut erzogen” wurde, entwickelt diese Eigenschaft früh.

NB 1998 habe ich eine kleine Fotokopie von zwei Rundfunkvorträgen zu diesem Thema erstellt. Im Jahr 2004 habe ich eine größere gedruckte Ausgabe dieser Texte herausgegeben, die ich nun mit einigen geringfügigen Überarbeitungen wiederveröffentliche, um sie einem möglichst großen Leserkreis zugänglich zu machen.

