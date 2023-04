In den letzten 30 Jahren wurden in der Europäischen Union jedes Jahr mehr als 4 Millionen Kinder geboren, aber diese Zahlen zeigen einen Abwärtstrend. Im Jahr 2021 wurden 4,09 Millionen Kinder geboren. Dies ist der zweitniedrigste Wert seit 1960. Der niedrigste Wert wurde im Jahr 2020 mit 4,07 Millionen Kindern verzeichnet. Die Fruchtbarkeitsrate, die die Zahl der Lebendgeburten pro Frau widerspiegelt, hat sich in den letzten 20 Jahren in den europäischen Ländern erheblich verändert. Zwischen 2001 und 2021 ist sie in 11 der 27 EU-Mitgliedstaaten zurückgegangen. Welche Länder haben die höchsten und niedrigsten Geburtenraten in Europa? Wie hat sich die Fruchtbarkeit in Europa in den letzten zwei Jahrzehnten verändert? Wie unterscheiden sich die Anteile der Kinder von im Ausland geborenen Müttern und von im Ausland geborenen Müttern in der EU? Laut Eurostat, dem statistischen Amt der EU, hatte Frankreich im Jahr 2021 mit 1,84 Lebendgeburten pro Frau die höchste Fruchtbarkeitsrate unter den EU-Mitgliedstaaten. Malta verzeichnete mit 1,13 Lebendgeburten die niedrigste Rate. Der Durchschnitt für die EU insgesamt lag bei 1,53. Auf Frankreich folgen die Tschechische Republik (1,83), Island (1,82) und Rumänien (1,81).

Während die höchste Geburtenrate in einem (teilweise) mediterranen Land liegt, sind die Lebendgeburten pro Frau in anderen Mittelmeerländern wie Malta (1,13), Spanien (1,19), Italien (1,25), Zypern (1,39) und Griechenland (1,43) deutlich niedriger. In anderen Ländern waren die Fruchtbarkeitsziffern wie folgt: 1,72 in Dänemark, 1,7 in der Türkei, 1,61 im Vereinigten Königreich, 1,58 in Deutschland und 1,35 in Portugal.

Was die Zahl der in der EU geborenen Kinder anbelangt, so wurde im Jahr 2020 mit 4,07 Millionen die niedrigste Zahl verzeichnet. In letzter Zeit ist die Zahl der Geburten in der EU rückläufig, was im Jahr 2008 begann, als 4,68 Millionen Geburten registriert wurden.

Wie hat sich die Fruchtbarkeitsrate verändert? Die Fruchtbarkeitsrate ist in der EU zwischen 2001 (1,43 Geburten pro Frau) und 2021 (1,53 Geburten pro Frau) um 8 % gestiegen. Der größte Anstieg wurde in der Tschechischen Republik (59 %) verzeichnet, gefolgt von Rumänien (43 %) sowie der Slowakei und Slowenien (jeweils 36 %). Die Türkei, eines der bevölkerungsreichsten Länder Europas, verzeichnete in diesem Zeitraum den stärksten Rückgang der Geburtenrate. Sie sank von 2,38 im Jahr 2001 auf 1,7 im Jahr 2021, was einem Rückgang von 29 Prozent entspricht. Dennoch liegt die Türkei auf der Rangliste der höchsten Geburtenraten immer noch auf Platz acht von 37 Ländern. Die Fruchtbarkeitsziffer ging auch in Malta um 24 %, in Finnland um 16 %, in Portugal um 7 % und in den Niederlanden um 5 % zurück. In Spanien und Frankreich war der Rückgang geringer (3 %), während er im Vereinigten Königreich nur 1 % betrug.

Im Jahr 2021 lag das Durchschnittsalter der Frauen bei der Geburt ihres ersten Kindes in der EU bei 29,7 Jahren. Dieses Alter ist im Laufe der Jahre stetig gestiegen: 2013 lag es bei 28,8 Jahren. Im Jahr 2021 war das Durchschnittsalter der Frauen bei der Geburt ihres ersten Kindes in Italien und Spanien am höchsten, mit 31,6 Jahren in beiden Ländern. Am niedrigsten ist das Alter in Bulgarien mit 26,5 Jahren, gefolgt von Albanien (26,6 Jahre) und der Türkei (26,7 Jahre). In den anderen Ländern war das Durchschnittsalter der Frauen bei der Geburt ihres ersten Kindes wie folgt: 31,2 Jahre in Irland, 31 Jahre in Griechenland, 30,9 Jahre in England und Wales, 30,1 Jahre in Deutschland und 29,1 Jahre in Frankreich. Der Anteil der Kinder von im Ausland geborenen und im Inland geborenen Müttern ist in Europa sehr unterschiedlich.

Der Anteil der Kinder von im Ausland geborenen und im Inland geborenen Müttern ist in Europa sehr unterschiedlich. Der Anteil der Kinder ausländischer Mütter liegt zwischen 1 % in Serbien und 65 % in Luxemburg. In der Hälfte der betrachteten Länder beträgt dieser Wert 20 % oder mehr. Im Jahr 2021 lag der Anteil der Kinder von im Ausland geborenen Müttern in Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Schweden bei 29 %. In Frankreich lag dieser Wert bei 23 %.

Abgesehen von Serbien lag der Anteil der Kinder von im Ausland geborenen Müttern in Polen, der Türkei, Litauen, der Slowakei und Bulgarien bei 3 % oder weniger. Der Anteil der Kinder von im Ausland geborenen Müttern ist in den meisten EU-Ländern zwischen 2013 und 2021 gestiegen. Den höchsten Anstieg verzeichnete Malta mit 22 %, gefolgt von Griechenland mit 6 % und Spanien, Portugal und Rumänien mit jeweils 5 %.

