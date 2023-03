Letzte Woche brachten die Republikaner im US-Kongress eine Resolution zur Einführung einer“Parents’ Bill of Rights” ein, mit der die Rechte der Eltern im öffentlichen Bildungssystem durch eine Reihe neuer Bundesnormen gestärkt werden sollen, an die sich die Schulen halten müssen. Der Entschließungsantrag, der von 73 Republikanern mitgetragen wird, würde die Eltern zu aktiven Teilnehmern an der Erziehung ihrer Kinder machen. Laut der Initiatorin der Initiative, der Kongressabgeordneten Julia Letlow (R-Louisiana), basiert die Resolution auf fünf Grundprinzipien: Eltern sollten das Recht haben zu erfahren, was ihren Kindern beigebracht wird, gehört zu werden, das Budget und die Ausgaben der Schule einzusehen, die Privatsphäre ihrer Kinder zu schützen und für ihre Sicherheit zu sorgen.

Kongresspräsident Kevin McCarthy, R-Kalifornien, hielt eine Pressekonferenz Am Donnerstag traf er sich mit Abgeordneten, Eltern und Kindern, um für die Entschließung zu werben und sie zu unterstützen. Er sagte, dass das Fernstudium während der COVID-19-Pandemie dazu beigetragen habe, die Probleme im staatlichen Bildungssystem und die Schwierigkeiten, mit denen Eltern konfrontiert sind, wenn sie versuchen, sich Gehör zu verschaffen, aufzuzeigen. Viele der in der Richtlinie vorgesehenen Änderungen Auflösung Deshalb sind die Schulbezirke verpflichtet, Informationen über die Lehrpläne zu veröffentlichen, und die Schulen sind verpflichtet, den Eltern eine Liste der in der Schulbibliothek vorhandenen Bücher und anderen Lesematerialien zur Verfügung zu stellen. Die Staaten sollten alle Überarbeitungen von akademischen Standards oder Lernparametern veröffentlichen, und die Schulen sollten die Eltern rechtzeitig informieren, wenn Talentprogramme abgeschafft werden. Die Resolution würde auch die Offenlegung der Budgets der Schulbezirke und der einzelnen Schulen, einschließlich der Einnahmen und Ausgaben, verlangen. Die Entschließung würde das Recht der Eltern auf Beteiligung an der Verwaltung des öffentlichen Schulsystems stärken. Er würde neue Bundesanforderungen für Schulbehörden schaffen, die sich an Eltern wenden müssen. Außerdem sollen die Lehrer verpflichtet werden, den Eltern mindestens zwei persönliche Treffen pro Jahr anzubieten.

In den Vereinigten Staaten gibt es eine große Rückkehr zur freien Schulwahl, und bereits 2023 wollen die Staaten diese Freiheit für die Eltern, deren Recht auf freie Schulwahl durch verschiedene internationale Erklärungen und Konventionen geschützt ist, noch stärker respektieren. Die Fortschritte bei der Schulwahl in den letzten 30 Jahren ähneln einer Exponentialfunktion. Im Laufe der Geschichte der Schulwahl erfolgte die Ausweitung durch langsame, schrittweise Änderungen der Politik, die wenig nationale Aufmerksamkeit erregten und die Bildungsmöglichkeiten für kleine Gruppen von Schülern erweiterten. Außerdem waren sie hauptsächlich für Familien mit geringem Einkommen und für Schüler mit besonderen Lernbedürfnissen zugänglich. Ausgelöst durch die von COVID-19 ausgelöste Empörung der Eltern haben sich 24 Staaten mobilisiert, um Schulwahlprogramme zu schaffen, zu erweitern oder zu verbessern, und zehn von ihnen müssen wir besonders beachten, weil die möglichen Gesetzesänderungen auch für viele europäische und lateinamerikanische Länder sehr interessant sein könnten.

Allzu oft werden Kinder in staatlichen Schulen von Lehrern und Schulleitern mit Lehren und Ideologien vertraut gemacht und indoktriniert, die der religiösen Moral (Lgbti) und dem gesunden Menschenverstand in Bezug auf Geschichte und Wissen (woke culture) zuwiderlaufen. Die Freiheit der Bildungswahl, die die IOF immer verteidigt, unterstützt und verbreitet hat, ist ein Grundrecht der Eltern, aber, erlauben Sie mir, sie ist auch eine gesunde Stärkung des gesunden Wettbewerbs und der Vielfalt, die die Gesellschaft und den Staat selbst zum Blühen bringen können. Es sei denn, Sie wollen die sowjetische, gramscianische und totalitäre Gesellschaft des letzten Jahrhunderts aufzwingen und zu ihr zurückkehren…