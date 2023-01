Charles Dickens konnte wohl kaum vorhersehen, dass seine bekannteste Figur, Ebenezer Scrooge, eines Tages einen nach ihm benannten Preis erhalten würde. “Jedes Jahr”, so erklärt der Becket Fund for Religious Liberty, “wird über die absurdesten Beleidigungen der Weihnachts- und Chanukka-Saison nachgedacht, eine Liste der skandalösesten Übeltäter erstellt und dem skandalösesten Feiertagssünder ein Geschenk überreicht, das schlimmer ist als die Kohle selbst: Der Ebenezer Award”. In diesem Jahr ging die Auszeichnung an King County – die Stadt Seattle – wegen der strengen Beschränkungen für religiösen Weihnachtsschmuck.

Eine lokale Nachrichtenquelle wies auf das daraus resultierende Paradoxon hin: “Als Angestellter von King County können Sie LGBT Pride feiern und einen Black Lives Matter-Button während Ihres Tages tragen. Aber Sie sollten besser keine Weihnachtskrippe oder Menora auf Ihrem digitalen Arbeitsplatz oder in Ihrem Heimbüro zeigen. Wie Becket kommentierte,

Während Bilder von Schneeflocken, Kränzen und Tannenbäumen nach wie vor zulässig sind, ist die… Die Personalabteilung von King County hat es sich zur Aufgabe gemacht, religiöse Embleme in der Weihnachtszeit aus dem Online-Arbeitsplatz zu entfernen…. Die Regierung hat kein Recht, ihren Angestellten die Weihnachtsfreude zu nehmen, indem sie sie zwingt, ihre Krippen und Menorahs abzubauen, insbesondere in ihren eigenen Häusern.

Dieses gewichtige Wort “Recht” weist auf die entscheidende Tatsache hin, dass die Religionsfreiheit ein Geschenk nicht der Regierung, sondern Gottes ist, und dass ihr Schutz von Anfang an der Grundpfeiler der amerikanischen Republik war. Das in der Unabhängigkeitserklärung enthaltene Bekenntnis zu den vom Schöpfer verliehenen “unveräußerlichen Rechten” war keine bloße Rhetorik, wie die Erklärung von General George Washington nach dem erfolgreichen Abschluss des Krieges und kurz vor seinem Rücktritt als Oberbefehlshaber zeigt.

Die Durchsetzung der bürgerlichen und religiösen Freiheit war das Motiv, das mich dazu veranlasste, ins Feld zu ziehen; das Ziel ist erreicht, und es bleibt nun mein aufrichtiger Wunsch und mein Gebet, dass die Bürger der Vereinigten Staaten einen weisen und tugendhaften Gebrauch von den Segnungen machen, die vor ihnen liegen.

Jahre später sprach Präsident Washington in seiner Abschiedsrede zum Abschluss seiner Amtszeit als Oberhaupt der Nation erneut über Religion.

Von allen Veranlagungen und Gewohnheiten, die zu politischem Wohlstand führen, sind Religion und Moral unverzichtbare Stützen. Vergeblich würde derjenige den Tribut des Patriotismus beanspruchen, der sich bemühen würde, diese großen Säulen des menschlichen Glücks, diese stärksten Stützen der Pflichten der Menschen und Bürger zu untergraben. Der einfache Politiker sollte sie ebenso wie der fromme Mensch achten und pflegen.

Der verehrte Name Washingtons hallt in ganz Amerika nach und ziert alles, von Straßen und Schulen über Plätze und Gebäude bis hin zu Gemeinden und Unternehmen und sogar den Staat, zu dem King County gehört. Aber sein Name allein reicht nicht aus, um uns vor einer Katastrophe zu bewahren, wenn wir ignorieren, was er über die unverzichtbare Rolle der Religion sagte. Da die Religionsfreiheit zunehmend unter Beschuss gerät, darf die Stimme des Becket Fund nicht wie ein Rufer in der Wüste klingen, sondern muss Teil eines anschwellenden Chors von Patrioten sein, die sich erheben, um das zu verteidigen, was die Gründerväter selbst verteidigt haben – unsere Freiheit, denjenigen zu verehren, der uns mit diesem heiligen Recht ausgestattet hat.