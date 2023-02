Share on WeChat

Eine meiner Töchter, die 10 Jahre alt ist, hat das Pflichtfach “Werteerziehung”. Als ich sah, dass er ein solches Thema hatte, war ich nicht amüsiert, aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich keine andere Wahl, und ich war mir der Aufregung zu Beginn des Kurses nicht bewusst, also kaufte ich das Buch und das war’s.

In dem Buch wird die Agenda 2030 für Kinder erklärt. Die Themen sind auf der Grundlage der SDGs (Sustainable Development Goals), der Entwicklung und der Umsetzung der SDGs für Kinder, organisiert. Der Unterricht ist vielleicht etwas allgemein gehalten, in dem den Kindern erklärt wird, dass man ein guter Bürger sein muss, dass man nicht schikanieren darf, dass man sich um den Planeten kümmern muss und solche Dinge. Auf den ersten Blick mag man daran nichts auszusetzen haben, aber in Wirklichkeit bedeutet das Fach “Werteerziehung”, dass die Kinder zu den vom Staat festgelegten Werten erzogen werden sollen.

Und das ist eindeutig inakzeptabel. Als Eltern sollten wir nicht zulassen, dass der Staat die Erziehung zu Werten ohne die Eltern übernimmt. Und ein Wertekatalog kann nicht aufgezwungen werden.

Vor einem Monat ging das Mädchen nicht mehr zur Schule. Jetzt ist es an der Zeit, der Schule zu erklären, warum.

Die Agenda 2030 ist ein Wolf im Schafspelz, sie ist Medizin mit Erdbeergeschmacksüberzug. Und die ganze Welt hat es geschluckt. Ich will nicht leugnen, dass es auch gute Dinge gibt, das ist ja die Berichterstattung: der Kampf gegen die Armut, sauberes Wasser für alle und so weiter. Aber es ist unverantwortlich, hier stehen zu bleiben, es ist notwendig, mehr zu lernen und mehr zu wissen. Und nicht zu schlucken, was uns gegeben wird, noch unsere Kinder dazu zu bringen, es zu schlucken.

Wenn ich als Mutter, um nicht mit dem Finger auf meine Tochter zu zeigen, um die Schule nicht zu konfrontieren, um nicht aufzufallen, schweige und dieses Buch schlucke, in dem es vor allem um die SDGs geht, geht meine Tochter davon aus, dass die SDGs etwas Gutes sind, etwas, das sie lernen sollte. Und deshalb bringe ich ihn dazu, die Ideologie zu schlucken, die ihm von den Staaten aufgezwungen wird, die eine neue Weltordnung errichten wollen, die der christlichen Kultur ein Ende setzen wird. So wie es ist. Und wenn ich dem Mädchen das erkläre, ihr aber sage, dass sie in den Unterricht gehen muss, um sich nicht zu blamieren, dann bin ich inkonsequent und lehre sie, feige zu sein und dass es besser ist, über seine Überzeugungen zu schweigen, um nicht mit dem Finger auf sich selbst zu zeigen und keine Konsequenzen zu tragen. Und dies ist nicht der Zeitpunkt, unsere Kinder dazu zu erziehen, ausdrückliche oder stillschweigende Auferlegungen zu schlucken.

Es ist eine Zeit des Mutes, des Handelns, des Festhaltens. Es ist an der Zeit, sich zu bilden und gegen den Strom zu schwimmen, koste es, was es wolle.