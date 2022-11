Problem: Kann der Kandidat erklären, wie man der katholische Präsident des wichtigsten Landes der Welt sein kann, dafür bekannt ist, katholisch zu sein, sich sogar damit rühmt, katholisch zu sein, und gleichzeitig Gesicht und Hose aufs Spiel setzt, indem man alles, aber auch wirklich alles, auf die Abtreibung setzt und verspricht, dass die Demokraten, wenn sie die Zwischenwahlen am 8. November gewinnen, als erstes ein Der Oberste Gerichtshof der USA hat am 24. Juni ein Abtreibungsgesetz verabschiedet, das die berüchtigte Entscheidung desselben Obersten Gerichtshofs (allerdings in anderer Zusammensetzung) aus dem Jahr 1973 aufhebt.

Der Kandidat sollte diesem Präsidenten auch erklären, dass die Vereinigten Staaten eine präsidiale Republik und keine chinesische neopostnational-kommunistische Tyrannei sind und dass die Exekutive daher der Legislative nicht vorschreibt, was sie zu tun hat, wenn es um Ultimatum und Kriegsfoia, und dass die Umwandlung von Wahlen in Referendum auf den Tod und eventuelle Siege in Optionsscheinen zu töten ist für Schwindler von vier Schlägen. Die Wähler in Zeiten ungünstiger Umfragen zur Einheit aufzurufen, indem man den Tod verspricht, und zwar den Tod der Unschuldigsten und Kleinsten, ist schurkisch.

Der Kandidat erklärt der Welt auch, dass es so etwas noch nie gegeben hat, obwohl die Welt die Nachricht in den Nachrichten mitbekommen hat, um sich dem nächsten verrückten Programm zuzuwenden, das uns das öffentlich-rechtliche Fernsehen auf unsere Kosten vorsetzt.

Schließlich sollte er erklären, wie ein Katholik sich über die Abtreibung freuen kann, wie er so stur, starrköpfig und willensstark sein kann, wenn es um den Tod der Kleinsten und Wehrlosesten geht, und die Tatsache kommentieren, dass niemand unter den Katholiken mit der Wimper zuckt, dass prominente Katholiken diesem Präsidenten applaudieren, dass prominente Katholiken seine Wahl in dieses hohe Amt weiterhin als Geschenk des Himmels betrachten, dass einflussreiche Katholiken ihn für seinen Katholizismus loben.

Der Kandidat darf auch eine fakultative Frage beantworten: Er soll den Namen des Präsidenten nennen, der die Sehnsucht nach einem Despoten und Totengräber hat, seine katholischen Förderer nennen und klarstellen, ob der Papst zu ihnen gehört.