Olga Kuchtenkova ist die russische Redaktionsleiterin von iFamNews. Sie studierte an der Staatlichen Universität für Kultur und Kunst in St. Petersburg und an der Russischen Christlichen Akademie für Geisteswissenschaften. Sie hält einen Doktortitel in Kulturwissenschaften. Sie ist Autorin wissenschaftlicher Publikationen über christliche Ethik, ritterliche Kultur und mittelalterliche Kunst. Sie veröffentlicht „Praktische Kulturstudien christlicher Gemeinden“ auf Radio Maria und ist Mitbegründerin des Tropa Verlags, dessen Hauptziel es ist, Pro-Life- und Pro-Family-Bücher zu veröffentlichen. Sie ist Mitglied der Internationalen Organisation für Familienrechte. Verheiratet, Mutter von zwei Kindern und Aktivistin in verschiedenen Kampagnen für Familienbildung und Familienrechte.