Vom Zeitpunkt der Empfängnis an ist eine Frau XX und ein Mann XY.

Und das impliziert auf biologischer Ebene vieles: unterschiedliche primäre und sekundäre Geschlechtsmerkmale, die nicht zyklische hormonell-sexuelle Natur des Mannes gegenüber der zyklischen mit zwei unterschiedlichen Phasen in jedem Menstruationszyklus der Frau.

Aber auch unterschiedliche psychologische Eigenschaften und eine ganz andere Sexualität.

Diese Unterschiede sind nicht mit unterschiedlichen Rechten verbunden. Vor dem Gesetz sind wir alle gleich, zumindest in den Ländern des westlichen Kulturkreises.

Wir sind gleich an Rechten und Würde, aber verschieden, und in dieser Verschiedenheit liegt die Komplementarität.

Den Unterschied zu leugnen bedeutet, die Quelle des Wohlstands zu schmälern. Und es bedeutet auch, die Jüngsten, die sich noch in der Ausbildung befinden, zu verunsichern.

Edith Stein sagt in einem Kapitel über die Berufsausbildung von Frauen:

“Wo Mut, Intuition, Einfühlungsvermögen und Entgegenkommen gefragt sind, wo es darum geht, den Menschen in seiner Gesamtheit zu betreuen, ihn zu erziehen, auszubilden, ihm zu helfen, ihn zu verstehen und zum Ausdruck zu bringen, ist dies ein Handlungsfeld für rein weibliche Arbeit; Deshalb in allen erzieherischen und pflegerischen Berufen, in jeder sozialen Arbeit, in den Wissenschaften, die sich mit dem Menschen und dem menschlichen Handeln befassen, in den Künsten, die sich mit der Erscheinungsform des Menschen befassen, auch im Wirtschaftsleben, in der staatlichen und kommunalen Verwaltung, soweit Achtung im Umgang mit dem Menschen und seiner Pflege erforderlich ist”.

Dies schränkt das Berufsleben der Frauen keineswegs ein, es reduziert es nicht, es erhellt es nur. Es hilft Ihnen zu verstehen, dass Sie bestimmte Neigungen und Fähigkeiten haben, die Sie von Natur aus mehr und besser entwickeln können als andere. Und genauso hilft sie dem Menschen, sich als Mensch zu entwickeln und seinen eigenen Weg zu finden.

Komplementär auf beruflicher, sozialer und politischer Ebene und in gleichem Maße auch auf familiärer Ebene. Ein Vater und eine Mutter, beide notwendig wie die beiden Augen des Gesichts. Das spielt keine Rolle. Jeder bringt eine Vision ein, die sich teilweise von der des anderen unterscheidet und sich gegenseitig ergänzt.

Sie sind gleich an Rechten und Würde, aber unterschiedlich und daher komplementär. In diesem Rahmen müssen die Kinder lernen, ihre Qualitäten und Unterschiede zu erkennen, zu schätzen und zu fördern. Es handelt sich zweifellos um einen Reichtum, auf den sie verzichten müssen und der sie desorientiert und einschränkt, ohne auf die Brutalität und das Verbrechen der Lüge über Geschlechtsumwandlungen, Transsexualität usw. einzugehen, die Gegenstand mehrerer Artikel sein könnten.