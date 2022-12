Als Reaktion auf die vorgeschlagene Gesetzesänderung, die eine Abtreibung im Falle einer Bedrohung des Lebens der Mutter legalisieren würde, gingen bis zu 20.000 Menschen (4% der Bevölkerung Maltas) auf die Straße, um die Anti-Abtreibungsgesetze des Landes zu unterstützen. Außerdem unterzeichneten 24 000 Menschen eine Petition, in der die maltesische Regierung aufgefordert wird, die vorgeschlagene Änderung abzulehnen und stattdessen eine Alternative anzunehmen, die von 80 führenden Persönlichkeiten und Akademikern aus den Bereichen Medizin, Recht und Ethik entworfen wurde.

Laut Lifesitenews schützen Maltas aktuelle Gesetze das Recht auf Leben des ungeborenen Kindes und stellen gleichzeitig sicher, dass Mütter die medizinische Versorgung erhalten, die sie benötigen, was zu Null Todesfälle bei Müttern in den letzten 10 Jahren. In Malta sind Ärzte in Ausnahmefällen gesetzlich geschützt, wenn sie das Leben einer Mutter retten wollen, ihr Handeln aber den Tod eines ungeborenen Kindes zur Folge hat.

Im Falle einer Verabschiedung würde das vorgeschlagene Abtreibungsgesetz die Abtreibung aus nicht lebensbedrohlichen Gründen erlauben und der Abtreibung auf Verlangen Tür und Tor öffnen, wie Dr. Callum Miller erläutert.

Dr. Miriam Sciberras, Vorsitzende der Life Network Foundation, sagte: “Wenn der Gesetzentwurf in Kraft tritt, wird Malta vom einzigen Land in Europa mit vollem Schutz für das ungeborene Kind zur Legalisierung der Abtreibung. Wir fordern die Regierung auf, den Wortlaut des Gesetzentwurfs dringend zu ändern und die empfohlenen Änderungen zu übernehmen, die in dem Positionspapier führender Mediziner, Juristen, Ethiker und Akademiker beschrieben sind.”

Neben der Life Network Foundation wurde der Gesetzentwurf auch von 81 Akademikern, 450 Ärzten, 44 Institutionen, der Medical Association of Malta und der Maltese Association of Psychiatry verurteilt, berichtet Lifesitenews.

Zur Erinnerung: Der maltesische Präsident George Vella, ein ehemaliger Arzt, hat mehrfach erklärt, dass er niemals ein Gesetz unterzeichnen würde, das die Ermordung von Kindern erlaubt. Auf die Frage, ob es seiner Meinung nach Fälle gibt, in denen eine Abtreibung zulässig sein sollte, antwortete er: “Entweder man hat getötet oder nicht, es kann keinen halben Tod geben. Ich bin sehr klar, es gibt kein Wenn und Aber”.

Verstärken wir unsere Gebete für das einzige Land in Europa, das ungeborene Kinder vollständig schützt, in der Hoffnung, dass Malta ein Bollwerk gegen die Flutwelle der Kultur des Todes bleibt, die das heiligste Band zerstören will, das es gibt – das zwischen Mutter und Kind.