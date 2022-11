Share on WeChat

Der stellvertretende Außenminister sagte, das Potenzial der Männer sei entscheidend für die Stärkung der Nation.

Es ist schwierig für einen Mann, sich zu definieren und noch mehr, sich in der heutigen Welt zurechtzufinden: Er kann nervös sein, aber nicht neurotisch, er kann sensibel sein, aber nicht hysterisch. Er kann launisch sein, aber nicht depressiv, motiviert, aber nicht aggressiv, freundlich, aber immer noch bestimmt. Er sollte selbstbewusst sein, sich aber niemals überlegen fühlen – sagte Attila Beneda auf der Konferenz “Men in Focus”. Der stellvertretende Staatssekretär für Familie im Ministerium für Kultur und Innovation ist der Meinung, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken, was es heute bedeutet, ein Mann zu sein, aber es ist nicht unbedingt etwas, was wir definieren müssen.

An der Konferenz nahmen Führungskräfte aus der Wirtschaft, Mitarbeiter zahlreicher Unternehmen und Fachleute aus ihren Bereichen teil.

Der stellvertretende Außenminister sagte auch, dass die Regierung möchte, dass jede Familie frei entscheiden kann, wie viele Kinder sie haben möchte, wie lange die Kinder bei ihnen zu Hause bleiben und welche Familienleistungen sie erhalten.. Wir haben versucht, alle Elemente der Familienunterstützung so einzuführen, dass Männer und Väter davon profitieren können, er fügte hinzu. Wir bemühen uns, die Familienförderung weiter auszubauen und haben bereits Vorschläge für das nächste Jahr verabschiedet. Väter können für ihr jüngstes Kind nun Teilzeit bis zum Alter von acht Jahren beantragen, die Elternzeit nach der Geburt eines Kindes wird auf zehn Tage verlängert, er fügte hinzu.

Es ist wichtig, dass wir bei Familie und Kindern auch an Väter denken, denn ihre Aufgabe sollte nicht nur darin bestehen, den Lebensunterhalt zu verdienen.

Wir müssen Vätern die Chance geben, Teil der Momente zu sein, die helfen, Familien zusammenzubringen. Die Zukunft Ihrer Beziehung zu Ihrem Kind und Ihrer Beziehung zu Ihrem Partner kann von diesen Handlungen abhängen.

Attila Benede wies auch darauf hin, dass die Lebenserwartung von Männern deutlich niedriger sei als die von Frauen und dass sie in Bezug auf die bei guter Gesundheit verbrachten Jahre hinterherhinken. Wir müssen für uns selbst aufholen, zum Wohle der Frauen und zum Wohle unserer Gesellschaft – resümierte die stellvertretende Staatssekretärin.

Es ist wichtig, dass Väter wirklich Teil unserer Gesellschaft sind , sagte der Psychologe Laszlo Leder, einer der Gastgeber der Konferenz und Gründer der Akademie der Väter, die die Konferenz organisiert.

Eine amerikanische Umfrage von 1999. zeigt, wie wichtig die Rolle und Präsenz von Vätern sind. Laut Forschung, 75 Prozent der Menschen in Zentren für Sucht, 80 Prozent der Vergewaltiger und 85 Prozent der Jugendlichen im Gefängnis sind ohne Vater aufgewachsen. Diese Zahlen zeigen, dass die Anwesenheit des Vaters entscheidend ist – wies er in seiner Präsentation darauf hin. Leder erklärte auch, dass es in der modernen Erfahrung der Vaterschaft unerlässlich ist, unsere Scheidungspraxis zu überdenken, da ein Bürgerkrieg zwischen Vätern und Müttern das Schicksal von Generationen besiegeln kann.

Neuere Forschungen zeigen, dass junge Männer zunehmend unfruchtbar werden, was eine Folge von geistiger und körperlicher Erschöpfung, Depressionen und einer ungesunden Lebensweise sein kann , betonte Leder in seiner Rede. Darüber hinaus glauben die meisten ungarischen Mütter, dass Männer in erster Linie Ernährer sind, und erwarten, dass Väter familienorientiert sein sollten.

Diese Erwartungen sind nicht leicht zu erfüllen. Infolgedessen werden väterliche Depressionen immer häufiger und können jahrelang anhalten, während sie in den meisten Fällen verborgen bleiben; der Vater ist depressiv, findet seinen Platz und seine Rolle in der Familie nicht, findet keine Freude und macht sich Vorwürfe, dass er keinen Anschluss finden kann, wenn er „nur“ depressiv ist“, erklärte Laszlo Leder auf der Konferenz. Er wies auch darauf hin, dass eine beträchtliche Anzahl von Männern in ihren Dreißigern noch zu Hause bei ihren Eltern lebt.