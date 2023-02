Manchmal fühlt es sich so an, als ob wir bei der Internationalen Organisation für die Familie (IOF) ein internationales Spiel spielen, bei dem es darum geht, einen Maulwurf umzubringen. Wenn wir uns auf ein Problem konzentrieren, das die politische Linke geschaffen hat – Jungen, die mit Mädchen konkurrieren, Männer in Frauenumkleideräumen, der Vormarsch der Homosexuellenehe und der Mehrehe, die Bezeichnung der Abtreibung als “Menschenrecht” usw. – taucht ein anderes Problem auf, das genauso ernst ist (oder sogar noch mehr) und unsere Aufmerksamkeit erfordert.

Das ist die Richtung, in die sich die Dinge entwickeln: Im Vereinigten Königreich werden gläubige Menschen verhaftet und strafrechtlich verfolgt , weil sie still beten.

Isabel Vaughan Spruce ist eine Pro-Life-Aktivistin. Kürzlich stand sie auf einem öffentlichen Platz in der Nähe einer Abtreibungsklinik in Birmingham, England, mit geschlossenen Augen und offensichtlich in tiefer Nachdenklichkeit. Sie trug keine Schilder, zeigte nichts, was auf einen Protest hindeutete, und sagte nichts laut. Die Abtreibungsklinik war zu diesem Zeitpunkt geschlossen.

Dennoch stand Isabel in einem öffentlichen Bereich, den die Behörden von Birmingham als “Pufferzone” ausgewiesen hatten, die durch eine lokale “Public Space Protection Order” (PSPO) verboten war.

Isabel wurde von drei uniformierten Beamten angesprochen, die wissen wollten, was sie tat. Sie machte ihnen klar, dass sie nicht dort war, um zu protestieren. Dann wurde sie gefragt, ob sie im Stillen für eine Abtreibung bete, und Isabel antwortete: “Vielleicht schon”.

Daraufhin wurde Isabel durchsucht, verhaftet, von der Polizei verhört und wegen “Einschüchterung” strafrechtlich belangt.

Die Regierung von Birmingham betrachtet das stille Beten an einem öffentlichen Ort als “Einschüchterung”, wenn das Gebiet unter eine PSPO fällt. Es spielt keine Rolle, dass die Abtreibungseinrichtung geschlossen war und niemand in der Nähe war, der möglicherweise hätte eingeschüchtert werden können. Die Tatsache, dass man seine privaten Gedanken zum Thema Abtreibung in aller Stille vor Gott bringt, reicht aus, um eine Verhaftung und Strafverfolgung zu rechtfertigen.

Überall auf der Welt wird die Religionsfreiheit angegriffen. Auf Drängen linker politischer Aktivisten und wohlhabender Nichtregierungsorganisationen (NRO) – darunter solche, die von dem Milliardär George Soros und großen internationalen Unternehmen finanziert werden – nehmen Regierungsbeamte zunehmend gläubige Menschen ins Visier und verbieten ihnen, sich zu versammeln, zu sprechen oder sogar still zu beten, wann immer sie der Meinung sind, dass es sich um ein Thema handelt, das ein linkes Narrativ in Frage stellt.

Die Alliance Defending Freedom – die Isabel in ihrem Kampf gegen die Zensur privater Gebete durch die Regierung von Birmingham vertritt – bezeichnet diese jüngste Situation als “völlig beispielloses Terrain”, auf dem Einzelpersonen für ihre Gedanken verfolgt werden können.

Leider haben es nicht nur Regierungsbeamte im Vereinigten Königreich auf gläubige Menschen abgesehen. Wir haben erlebt, wie katholische Erzbischöfe, protestantische Pastoren und christliche Regierungsminister in Kanada und zahlreichen Ländern in Europa und der ganzen Welt ins Visier genommen wurden. Auch die Vereinigten Staaten machen sich dieser Art der Verfolgung schuldig.

Präsident Joe Biden nutzte kürzlich seine Rede zur Lage der Nation, um den Kongress aufzufordern, ein Gesetz zu verabschieden, das einen Großteil der radikalen politischen LGBT-Agenda in Bundesgesetze umwandeln würde. Das fälschlicherweise als Gleichstellungsgesetz bezeichnete Gesetz erklärt den Glauben an den Vorrang der traditionellen Ehe zu einem “Geschlechtsstereotyp” und entzieht den Amerikanern ihre gesetzlich verankerten Rechte auf Religionsfreiheit, wenn sie eine Position vertreten, die im Gegensatz zur LGBT-Agenda steht. Wenn Biden sich durchsetzt, würde die Weigerung, eine Torte für eine lesbische Hochzeit zu backen, weil man glaubt, dass die Ehe von Gott als Vereinigung von Mann und Frau bestimmt wurde, eine gläubige Person ruinösen Klagen und Prozessen aussetzen.

Wohlhabende Unternehmen sind gleichermaßen für den Vormarsch der linken und LGBT-Ideologie sowie für politische Maßnahmen verantwortlich, die Menschen mit Glauben bestrafen. Der Disney-Konzern ist beispielsweise ein führender Verfechter der “Schwulenfeindlichkeit” von Kleinkindern. Ein Disney-Beamter nannte es eine “nicht so geheime Schwulen-Agenda”, um Kinder zu indoktrinieren, alles zu unterstützen, was schwul ist, und Fünfjährige zu zwingen, über “sexuelle Orientierung” und “Geschlechtsidentität” unterrichtet zu werden.

Die IOF steht an vorderster Front im Kampf gegen die Angriffe auf die natürliche Familie und die Familienwerte. Ob es darum geht, sich gegen wahnsinnige Konzerne wie Disney zu wehren, sich der Politik von Joe Biden und George Soros zu widersetzen, bei den Vereinten Nationen und in anderen Regierungsgremien für Familien zu kämpfen oder für das Recht eines jeden Menschen einzutreten, sein Leben im Einklang mit seinen religiösen Überzeugungen zu leben – wir setzen uns tagtäglich für diese gerechte Mission ein.

Bitte schließen Sie IOF, iFamNews und unser Team in Ihre Gebete ein. Wir werden ständig von denselben Kräften angegriffen, die das private Gebet kriminalisieren wollen. Und wenn Sie die Möglichkeit haben, spenden Sie bitte steuerlich absetzbaren finanziellen Beitrag um unsere Arbeit zu unterstützen.

Wie oft sie auch kommen, um unsere Überzeugungen in Frage zu stellen und unsere Werte anzugreifen, Sie können sicher sein, dass IOF und iFamNews auf dem Schlachtfeld bleiben und für universelle Werte und Standpunkte kämpfen werden, die Familien aufwerten und zum menschlichen Wohlergehen beitragen.