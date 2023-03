Share on WeChat

Share on Twitter

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on Facebook

In den letzten Tagen veröffentlichte der englische “Telegraph” die Nachricht, dass Roald Dahls Kinderromane “überarbeitet und korrigiert” wurden, d. h. auf alleinigen Wunsch des Verlegers an die vorherrschende Ideologie der Inklusion angepasst wurden.

Die späteren Ausgaben von “Die Schokoladenfabrik” (1964) und “Matilda” (1988) wurden grundlegend geändert und Wörter wie “fett”, “hässlich” und “verrückt” wurden entfernt. Warum sollte eine dicke, fettleibige Person wie im Zeitgeist genannt werden? Unterschiedlich dünn? Eine hässliche Person, vielleicht sogar mit einem unförmigen Gesicht oder unproportionierten Gesichtszügen, wie sollten wir sie definieren? Nicht wirklich hübsch”, mäßig hübsch? Und ein Verrückter, wie die vielen, die durch die Straßen unserer Städte streifen, nach der Art der Schließung von psychiatrischen Kliniken, wie sollen wir ihn nennen? Nun, in diesem Fall werden wir die Verrückten die “wachen” Tyrannen der Kultur nennen, denn von ihnen geht die wahnsinnige kulturelle Zensur und Kastration aus, die uns in den letzten 20 Jahren in einem Crescendo aufgezwungen wurde, das keine Grenzen zu kennen scheint.

Die Überarbeitungen von Dahls Büchern werden vom Verlag Puffin stolz präsentiert, der erklärt, dass die Umschreibung einiger Passagen oder die Wahl neuer Wörter gewählt wurde, um sicherzustellen, dass Dahls Bücher “auch heute noch von allen genossen werden können”. Die Roald Dahl Story Company, die die Urheberrechte an den Romanen des 1990 verstorbenen Schriftstellers verwaltet, hat mit Puffin zusammengearbeitet, um die Texte zu aktualisieren, versichert aber, dass die “Respektlosigkeit und der kantige Witz” der Originalbücher nicht verloren gegangen sind. Schließlich, so die ignorante zeitgenössische Arroganz, müssten Dahls Klassiker “zeitgemäßer” und “inklusiver” sein und alle Minderheiten respektieren, wie es der “aufgeweckte” Glaube verlangt. Deshalb verließen sich “Puffin” und die“Roald Dahl Story Company” auf den Rat von “Inclusive Minds”, das sich selbst als “ein Kollektiv von Menschen, die sich für Inklusion, Vielfalt, Gleichberechtigung und Zugänglichkeit in der Kinderliteratur einsetzen” beschreibt. Außerdem wurden geschlechtsneutrale Begriffe eingeführt: Aus Müttern und Vätern wurden “Eltern”. Die “wache” Wendung von Dahls Romanen löste eine Kontroverse aus.

. Der iranische Schriftsteller Salman Rushdie, der letztes Jahr bei einer Veranstaltung im Bundesstaat New York angegriffen und schwer verletzt wurde, kommentierte dies scharf: “Roald Dahl war kein Engel, aber das ist absurde Zensur”, schrieb Rushdie auf Twitter. Puffin Books und die R. Dahl Story Company sollten sich schämen”. Unsere Welt hat ihren Kompass völlig verloren. Können Sie sich vorstellen, die “Bibel”, die “Odyssee” oder die “Aeneis”, die “Göttliche Komödie” oder die “Unabhängigkeitserklärung” zu lesen, indem Sie einige ihrer Merkmale beschönigen oder Wörter streichen? Von der “politischen Korrektheit” vor zwanzig Jahren sind wir zur “Wokeness” übergegangen, was eine verheerende logische Folge hat: den Niedergang der Gesundheit und der Vernunft des Planeten.