Gut finanzierte „Desinformations“-Überwachungsgruppen sind Teil einer verdeckten Operation, die konservative Medien auf eine schwarze Liste setzt und versucht, sie zu enteignen, was die Nachrichtenunternehmen wahrscheinlich große Summen an Werbedollar kostet, wie eine Untersuchung des Washington Examiner ergab.

Große Werbefirmen suchen zunehmend Rat bei angeblich „überparteilichen“ Gruppen, die behaupten, Online-„Desinformation“ zu erkennen und zu bekämpfen. Dieselben „Desinformations“-Überwachungsstellen stellen geheime schwarze Listen von Websites zusammen und leiten sie an Werbefirmen weiter, um missliebige Äußerungen zu finanzieren und zu unterbinden, so Quellen, die mit der Situation vertraut sind, öffentliche Memos und E-Mails, die dem Washington Examiner vorliegen.

Marken, die versuchen, ihre Produkte online über mehrere Websites zu bewerben, um ihren digitalen Fußabdruck zu vergrößern, wenden sich an Unternehmen für digitale Werbung, die sich auf globale Märkte spezialisiert haben. Im Gegenzug beauftragen einige dieser Unternehmen „Desinformations“-Tracker, um private Informationen darüber zu erhalten, welche Websites sie angeblich „deaktivieren“ sollten.

Der Global Disinformation Index (GDI), eine britische Gruppe mit zwei angeschlossenen gemeinnützigen US-Gruppen, die sich ähnliche Vorstandsmitglieder teilen, ist eine der Organisationen, die die Werbewelt hinter den Kulissen gestalten. Die Mission von GDI ist es, „den finanziellen Anreiz“ zur Schaffung von „Desinformation“ zu beseitigen, und sein „Kernprodukt“ ist eine geheime „dynamische Ausschlussliste“, die Nachrichtenquellen auf der Grundlage ihres angeblichen Desinformations-„Risikofaktors“ bewertet, so die Website. Mindestens 2.000 Websites stehen auf dieser Ausschlussliste, was sich „erheblich auf die Werbeeinnahmen dieser Websites ausgewirkt hat“, so Melford in einer Podcast-Folge vom März 2022, die vom Safety Tech Innovation Network, einer von der britischen Regierung unterstützten Gruppe, veranstaltet wurde.

Zusammen mit ähnlichen Organisationen hat GDI durch die Finanzierung der Desinformationsverfolgung viel Geld eingenommen. Die Wohltätigkeitsorganisation mit Sitz in San Antonio, Texas, verzeichnete 2020 Einnahmen in Höhe von 345.000 US-Dollar, während die Einnahmen der ihr angeschlossenen privaten Stiftung von rund 19.600 US-Dollar im Jahr 2019 auf über 569.000 US-Dollar im Jahr 2020 anstiegen, wie aus Steuerunterlagen hervorgeht.