Am 30. März 2019 sprach der neu gewählte Präsident der Abgeordnetenkammer, Lorenzo Fontana, das dritthöchste Amt des Staates, dann Minister für Familie und Behinderungen, auf dem 13. Weltkongress der Familien in Verona. Denn eine Politik zur Verteidigung der natürlichen Familie kann nicht improvisiert werden: Sie wird in der Politik und außerhalb der Politik gemeinsam aufgebaut.

Und auch dies ist eine gute Erinnerung und ein gutes Viaticum für die neue Regierung, die sich um das Gemeinwohl der Italiener kümmern muss, angefangen bei den nicht verhandelbaren Grundsätzen. Vor allem angesichts der unglaublichen und ungerechtfertigten vorgefassten Kritik, die sich in diesen Stunden gegen Herrn Fontana ergießt, der sich dreier schändlicher Verbrechen schuldig gemacht hat: katholisch zu sein, für die natürliche Familie zu sein und gegen die Gender-Ideologie zu sein.