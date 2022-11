Drei junge Menschen, die ein altes und krankes Italien hochhalten: Das ist das Bild , das Rachele Bernardini (alias Tartitarta), eine junge Designerin aus der Toskana, für die neue Kampagne derAssociazione Nazionale Famiglie Numerose (ANFN)(Nationaler Verband der kinderreichen Familien ) gewählt hat, die vor fast zwanzig Jahren von Mario Sberna und Enrico Cinelli gegründet wurde.

700 von ihnen nahmen an der nationalen Konferenz in Ascea Marina in der Provinz Salerno teil, die am 1. November zu Ende ging. Die Ministerin für Familie, Geburt und Chancengleichheit, Eugenia Roccella, begrüßte sie in einer eigens für diesen Anlass aufgezeichneten Rede, in der sie die Bedeutung “der Neuformulierung der Einheitsbeihilfe” betonte. Diese Reform hatte den Vorzug, dass sie strukturell und nicht als einmaliger Bonus angelegt war, aber sie muss korrigiert und neu formuliert werden, denn in ihrer jetzigen Form wissen wir sehr genau, dass sie gerade ?große Familien” benachteiligt.

Aus der Versammlung gingen konkrete Forderungen an die Regierung hervor: die Anerkennung eines Jahres fiktiver Beiträge für jedes Kind, die an die Familien zu zahlen sind; eine tiefgreifende Überarbeitung des ISEE-Indikators, der nur für die Sozialpolitik verwendet werden soll; ein “familienfreundliches” Steuersystem, da es im italienischen System keinen Mechanismus gibt, der berücksichtigt, wie viele Personen von dem besteuerten Einkommen leben (horizontale Gerechtigkeit); schließlich eine Verpflichtung zur Unterstützung der Netzwerkfamilienfreundlicher Gemeinden.

Die Familienkarte das im vergangenen Dezember ausgelaufen ist, muss ebenfalls erneuert werden, und zwar mit einem starken konstruktiven Inhalt.

Ministerin Roccella wies darauf hin, dass es “immer weniger Familien mit Kindern” gebe, ein Problem, das “die Politik immer ernster zu nehmen beginnt”. Es bestehe zwar “ein enger Zusammenhang zwischen der Geburtenrate und der wirtschaftlichen Entwicklung”, aber “nicht nur”, denn “die Familie ist das Herz der Gemeinschaft”.

“Damit die Frauen wirklich frei sind, Mütter zu sein”, schloss Roccella, “muss das Unterstützungsnetz, das einst dem Verwandtschaftsnetz anvertraut war, neu geknüpft werden, das sich heute aufgelöst hat und irgendwie neu geknüpft werden muss”.

“Heute stellen wir wahrscheinlich das günstige Klima wieder her, das wir hatten, als der Verband vor achtzehn Jahren gegründet wurde”, sagte Alfredo Caltabiano, der auf der Konferenz gewählte Präsident des ANFN. “Endlich wird das Bewusstsein für das Problem der Geburtenrate und damit für die Bedeutung großer Familien geschärft. Wir haben uns immer um eine überparteiliche, nicht parteipolitische, aber stark politische Haltung für eine Familienpolitik bemüht. Wir werden diese überparteiliche Haltung des Zuhörens und des Dialogs mit allen politischen Kräften stets beibehalten”.

Denn “vor achtzehn Jahren haben wir die Regierung zum ersten Mal um strukturelle familienpolitische Maßnahmen gebeten, da wir darin die einzige Möglichkeit sahen, dem demografischen Winter Einhalt zu gebieten. Heute scheinen viele die Ernsthaftigkeit des Phänomens erkannt zu haben. Jedes Jahr werden im Durchschnitt 20.000 Kinder weniger geboren als im Vorjahr. Wie lange kann das derzeitige Wohlfahrtsmodell bei dieser Rate noch Bestand haben?” “Das dritte Kind ‘wünschenswert’ zu machen”, so Caltabiano weiter, könnte der Anfang einer Lösung sein, denn “ein Italien ohne junge Menschen ist ein Italien ohne Ideen, ohne die besten Energien, die fähig sind, in die Zukunft zu blicken”, erinnerte der Minister.

Die Konferenz erhielt eine Botschaft der Unterstützung durch die Kardinal Matteo Maria ZuppiErzbischof von Bologna und Vorsitzender der italienischen Bischofskonferenz, der am Sonntag, den 30. Oktober, an der Streaming“Den Geschmack für das Leben weitergeben”, sagte der Prälat und erinnerte daran, dass er in einem Haus mit vielen Kindern geboren wurde, für ihn Brüder.

“Meine Eltern haben 1946 geheiratet, also kurz nach dem Krieg. Wir hatten nichts zu Hause”, aber “es fehlte nie an Hoffnung und Lebenslust”. Deshalb, so betonte der Kardinal, dürfe man “nicht nur in die Defensive gehen und gerechte Forderungen an Politik und Gesellschaft stellen”, sondern müsse “Zeugnis ablegen von der Schönheit, viele zu sein”: Die Großfamilie sei in der Tat eine Schule der Aufnahme und des Teilens. In erster Linie handelt es sich jedoch um eine “mögliche” Wahl, die zu einem” anzustrebendenStatus zum Wohle der Gesellschaft und der Geburtenrate” werden könnte, wie Präsident Caltabiano erinnerte, der daran erinnerte, wie der ANFN geboren wurde, “um gemeinsam etwas Wichtiges aufzubauen”.