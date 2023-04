Sterbehilfe in weniger als einem Monat: So lautet der Gesetzentwurf der Volksinitiative, der von der Vereinigung Luca Coscioni in sieben Regionen Italiens eingereicht wurde und in wenigen Wochen die Abgeordnetenkammer der Emilia-Romagna erreichen könnte. Hier erhoffen sich die Radikalen den Einstieg in die nationale Gesetzgebung. Ein Vorschlag, der fast im Stillen gemacht wurde, während die Medien die immer zahlreicheren Reisen der von Marco Cappato gegründeten “zivilen Helfer” in die Schweiz verfolgten: Elena, Romano, Massimiliano und vor einigen Tagen Paola, die 89-jährige Parkinson-Kranke aus Bologna, die am 8. Februar zum Sterben über die Grenze begleitet wurde. Wie die anderen wurde auch Paola nicht durch lebenserhaltende Maßnahmen am Leben erhalten und würde die vom Verfassungsgericht in der Entscheidung Dj Fabo/Cappato von 2019 festgelegten Voraussetzungen für den Zugang zum assistierten Suizid nicht erfüllen: Daher die Übersiedlung in die Schweiz, gefolgt von der x-ten Selbstanzeige der Aktivisten, der Medienberichterstattung und den Appellen, nicht mehr so zu enden wie die Frau, die wegen der “Diskriminierung kranker Menschen”, die durch die Entkriminalisierung der Suizidbeihilfe “nur unter bestimmten Bedingungen” durch das Verfassungsgericht ausgelöst wurde, zum assistierten Suizid im Ausland “gezwungen” ist. Dies sind Aussagen von Filomena Gallo, die weiteren zivilen Ungehorsam angekündigt hat, bis das Parlament ein “richtiges” Gesetz zur Beendigung des Lebens erlässt. […]

Das vorgeschlagene Regionalgesetz sieht daher zwingende Fristen vor (höchstens zwanzig Tage), innerhalb derer die zuständigen Stellen überprüfen müssen, ob die vom Verfassungsgericht festgelegten Anforderungen erfüllt sind und ob der Zugang der Patienten zum assistierten Suizid gewährleistet ist (innerhalb einer Woche nach Abschluss des Abschlussberichts durch die mit der Prüfung des Antrags beauftragte lokale Gesundheitsbehörde). Es sieht auch vor, dass alle Leistungen und Behandlungen vom Staat bezahlt werden müssen.

Patienten”, “Dienstleistungen”, “Behandlungen”, denn für die Radikalen ist der assistierte Suizid in jeder Hinsicht eine “Therapie”, die “durch das nationale Gesundheitssystem und somit durch regionale Mittel” erbracht wird. Dies geht aus den Ende Dezember eingereichten Unterlagen hervor, die von dem von der gesetzgebenden Versammlung der Region Emilia-Romagna ernannten gesetzlichen Garantierat geprüft werden. Eine Pd-geführte Region, mit einem Präsidenten, der für die Vorwahlen kämpft, für den die Demokatholiken kein Problem sein wollen, und wo man sich leicht vorstellen kann, dass die Coscioni die höchsten Erwartungen haben. {…}

Der Gedanke, das Parlament zu ersetzen oder ihm zuvorzukommen, wird nicht einmal von der Mehrheit geteilt, die den Platz des Rates als selbstverständlich ansieht und bereits von einem erbitterten Kampf spricht. In der Zwischenzeit haben die Radikalen Region für Region mit Hilfe der verschiedenen Instrumente der Volksinitiative die Maschinerie des Gesetzes in Gang gesetzt, indem sie seit letztem Monat Freiwillige und Beglaubiger anwerben, um Unterschriften zu sammeln, wo immer die regionalen Statuten dies zulassen: Abruzzen, Ligurien, Lombardei, Piemont, Toskana und Venetien sind die Regionen, die zusammen mit der Emilia-Romagna die Vorreiterrolle bei der Sterbehilfe in Italien übernehmen sollen.