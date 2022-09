Gebärmuttertransplantationen gibt es schon lange, wenn auch nicht so häufig und so bekannt. Auch “iFamNews” hat vor zwanzig Tagen die Nachricht von der Geburt von Alessandra, dem kleinen Mädchen, das in Catania geboren wurde, nachdem ihre Mutter die erste Gebärmuttertransplantation in unserem Land erhalten hatte, mit Freude aufgenommen.

Die allererste Geburt nach einer Gebärmuttertransplantation fand 2014 in Schweden statt. Bis Ende 2021 wurden weltweit etwa 90 ähnliche Operationen durchgeführt und rund 50 Babys geboren.

Heute geht es jedoch um eine andere Frage, nämlich um die Möglichkeit, Transgender-Personen, d. h. Personen, die als Mann geboren wurden und sich einer – auch chirurgischen – “Transition” zum weiblichen Geschlecht unterzogen haben, Gebärmütter von Spendern einzupflanzen. Die Gebärmuttertransplantation wäre ein letztes Mosaiksteinchen im Aufbau einer neuen Identität.

Mats Brännström, schwedischer Professor für Geburtshilfe und Gynäkologie und Chefarzt an der Universität Göteborg, ist auch der Arzt, der zur Geburt des ersten Kindes beigetragen hat, das nach einer Gebärmuttertransplantation geboren wurde. Heute, so sagt er, erhält er häufig E-Mails von Menschen, die bei der Geburt als männlich erkannt wurden und sich nach dem Verfahren erkundigen. “Ich erhalte E-Mails von Menschen aus der ganzen Welt”, so der Professor gegenüber der Nachrichten-Website Euronews Next. “Ich sage ihnen, dass wir noch nicht genug geforscht haben, aber ich denke, dass es in Zukunft möglich sein wird. Es könnte fünf bis zehn Jahre dauern, würde ich sagen”, fügt er hinzu.

Denn natürlich kann die neue Grenze der Gebärmuttertransplantation nicht von Frauen genutzt werden, um ein Kind auszutragen, sondern von Männern, um ihren Wunsch nach “Mutterschaft” zu befriedigen, ungeachtet beispielsweise der sehr heiklen Frage des Hormonhaushalts des Menschen, der eine absolut entscheidende Rolle für die Gesundheit vor allem des erwachsenen weiblichen Individuums, ja, der Frau, kurz gesagt, und der Kinder, die sie gebärt, spielt.

Er setzt keine “ethischen Grenzen”, Dr. Brännström. Auch Stephen Wilkinson und Nicola Williams, die an der Universität Lancaster im Vereinigten Königreich die ethischen Auswirkungen der menschlichen Fortpflanzung untersuchen, wissen das nicht. Es gibt sicherlich genügend Gründe, die auf Gleichberechtigung beruhen, um Gebärmuttertransplantationen bei Transgender-Frauenin Betracht zu ziehen”, sagt Williams, Dozentin für menschliche Reproduktionsethik in der Abteilung für Politik, Philosophie und Religion an der britischen Universität.

“In Zusammenarbeit mit anderen Forschern führten Wilkinson und Williams eine Umfrage unter 182 Transgender-Frauen durch, um deren Reproduktionswünsche zu untersuchen. Mehr als 90 Prozent der Befragten gaben an, dass eine Gebärmuttertransplantation ihre Lebensqualität verbessern und die Symptome der Geschlechtsdysphorie lindern könnte, und die meisten stimmten zu, dass die Fähigkeit, schwanger zu werden und Kinder zu gebären, ihre Wahrnehmung der eigenen Weiblichkeit verbessern würde”.

Laura O’Donovan, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Lancaster, stellt neben ethischen auch rechtliche Überlegungen an und fragt sich zum Beispiel, ob die Verweigerung solcher Transplantationen für Transgender-Frauen gegen die Antidiskriminierungsgesetze desGleichstellungsgesetz von 2010. “Im Vereinigten Königreich zum Beispiel”, so O’Donovan, “wäre es nach demGleichstellungsgesetz illegal, jemanden aufgrund seines Geschlechts auf diese Weise zu diskriminieren.

Chloe Romanis, Dozentin für Bioethik an der Universität Durham, ebenfalls im Vereinigten Königreich, und Forscherin an der Harvard-Universität in den USA, skizziert ein Szenario, das gelinde gesagt beunruhigend ist. Professor Romanis sieht die Gebärmuttertransplantation “[…] nur als einen Teil des gesamten Spektrums der Technologie für die assistierte Schwangerschaft, einen kleinen Teil einer viel breiteren technologischen Zukunft für die assistierte Schwangerschaft, die auch Dinge wie Leihmutterschaft und sogar künstliche Plazenta oder Entitäten, die eine Schwangerschaft außerhalb des Körpers durchführen können“.

“Ich denke, dass diese Technologien”, so schloss er, “das Potenzial haben, die Art und Weise, wie wir über die assistierte Trächtigkeit denken, wirklich zu verändern.”