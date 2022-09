Das Christentum ist die am meisten verfolgte Religion der Welt, aber heute haben die neuen Märtyrer in Europa endlich einen Schrein. Die erste. Benannt nach “Maria, der Mutter der verfolgten Christen”, steht es in der Kirche Our Lady of the Assumption and St. Gregory’s in der Warwick Street in Soho, einer Mischung aus Multikulturalität, kulturellem Nachtleben, Unterhaltung und Geschäft, die auch Londons Schwulenviertel ist. Am Donnerstag, 8. September, um 18.30 Uhr Ortszeit wird Pater Benedict Kiely das Heiligtum mit einer Messe einweihen.

Don Benedict Kiely

Die Zahl der Christen in der Welt, die für die “Schuld” ihres Glaubens mit ihrem Leben bezahlen, sprengt jeden Rekord. Vor etwa 12 Jahren erregte eine Zahl Aufsehen. Auf der ganzen Welt wurde alle fünf Minuten ein Christ getötet. Ein Ungeheuer, das sich nicht verstecken ließ und dennoch in den Medien kaum zu lesen war. Die Berechnungen wurden vom weltweit führenden Zentrum für Religionsstatistiken, dem Center for Study of Global Christianity, am Gordon-Conwell Theological Seminary in Hamilton, Massachusetts, durchgeführt, das jetzt von dem Wissenschaftler Todd M. Johnson geleitet wird. Dort veröffentlichte David B. Barrett (anglikanischer Missionar in Afrika nach einer Karriere in der Forschung für die britische Luftwaffe, Gründer des Zentrums, der 2011 im Alter von 83 Jahren verstarb) 1982 die erste Ausgabe eines Klassikers unter den Klassikern, des Christliche Welt-Enzyklopädiedie in Seiten und Inhalt (dank der Fortsetzer) bis zur dritten Ausgabe im Jahr 2019 gewachsen ist. Die Arbeit mit Statistiken und mit einer Methode, die den Beweis für jede FaktencheckerIm Jahr 2001 veröffentlichten Barrett und Johnson die Christliche Trends in der Welt AD 30-AD 2200ein unvermeidlicher Fixpunkt in dieser Angelegenheit, in dem Versuch, die Zahl der christlichen Märtyrer (aber auch anderer Religionen) bis zum Jahr 2000, der Schwelle des dritten Jahrtausends, zu ermitteln.

Sie schätzten die Zahl der Opfer auf 70 Millionen in zweitausend Jahren, weit über die Hälfte davon, 45 Millionen, allein im 20. Dann zählten die beiden Wissenschaftler weiter und schätzten die Zahl der neuen Märtyrer Mitte der 2000er Jahre auf 160.000 pro Jahr. Renommierte Fachleute auf diesem Gebiet waren der Meinung, dass es sogar noch mehr sein könnte, aber der Medianwert lag schließlich bei 105.000 für 2011. Die Zahl wurde von dem Soziologen Massimo Introvigne vorgeschlagen , dem damaligen Beauftragten der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa für die Bekämpfung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Intoleranz und Diskriminierung von Christen. Das heißt, 287/288 pro Tag, 12 pro Stunde, eine alle fünf Minuten. Der höchste Wert aus der von den Fachleuten ermittelten Spanne hätte die Häufigkeit auf einen Unfall alle vier Minuten gebracht, der niedrigste, von Barrett und Johnson vorgeschlagene, auf “nur” einen Unfall alle fünfeinhalb Minuten.

Seitdem hat sich nur wenig geändert. Denn selbst wenn die Zahl der getöteten Christen plötzlich um die Hälfte reduziert würde, fiele alle 10 Minuten einer; bei einer Reduzierung um ein Viertel wäre es einer alle 20, bei einer Reduzierung um ein Achtel einer alle 40. Aber selbst eine pro Stunde, jede zweite, jede dritte, wäre ein kontinuierliches und erschütterndes Gemetzel. Und das ist sie. Die Nichtregierungsorganisation ‘Open Doors’ dokumentiert, dass 360 Millionen Christen heute unter schwerster Verfolgung leiden, das sind anderthalb Sechstel der 2,38 Milliarden Christen auf der Erde, so die World Population Review in Walnut, Kalifornien. Was die Täter anbelangt, so wurde der von Persecution.org ins Leben gerufene “Persecutor of the Year Award” im Jahr 2002 in der Kategorie “Länder” an die Taliban in Afghanistan, in der Kategorie “Organisationen” an die Fulani-Islamisten in Nigeria und in der Kategorie “Personen” anAyatollah Ali Khamenei, den Obersten Führer des Iran, verliehen.

Im Herzen des neuen Londoner Heiligtums, das ganz den verfolgten Christen gewidmet ist, wird nun eine wunderschöne Ikone der Jungfrau Maria angebetet. Schwester Souraya, eine syrische melkitisch-griechisch-katholische Nonne des Basilius-Ordens, malte es in ihrem Atelier in Zouk, in der Nähe von Beirut, der Hauptstadt des Libanon. Sie trägt die Inschrift “Mutter der Verfolgten” auf Aramäisch, der Sprache, die Jesus sprach.

Don Kiely, 59, lebt abwechselnd in den USA und im Vereinigten Königreich. Er ist seit 1994 Priester und gehört dem Persönlichen Ordinariat Unserer Lieben Frau von Walsingham an, das am 15. Januar 2011 von Papst Benedikt XVI. eingerichtet wurde, um den Konservativen entgegenzukommen, die die liberalen Strömungen in der anglikanischen Kirche ablehnen. Was ihn erschütterte, war der von der ISIS im Nahen Osten betriebene Völkermord an den Christen. Er nennt es eine Berufung innerhalb der priesterlichen Berufung. Mit Nasarean.org, einer Wohltätigkeitsorganisation, die er gegründet hat, um sich des Dramas anzunehmen, weihte er 2018 in der St. Michael’s Church in Manhattan den ersten Ort der Anbetung für Verfolgte ein. Nun wird in London das erste Heiligtum in Europa eröffnet. Denn es gibt noch andere Kapellen, die den neuen Märtyrern gewidmet sind, aber die Kapelle in Soho ist der erste Ort in der Alten Welt, der speziell dem Gebet und dem Gedenken an diejenigen gewidmet ist, die für den Glauben gefallen sind. Und Don Kiely hört nicht auf. Im Oktober wird er das zweite Heiligtum in den Vereinigten Staaten, in Worcester, Massachusetts, einweihen, und seine Tür steht allen Bischöfen offen, die in ihren Diözesen dasselbe tun möchten.