Eine Wochee ist es noch bis zum Weihnachtsfest nach dem gregorianischen Kalender, und Großbritannien, wo König Karl III. das Oberhaupt der Church of England ist, steht vor einem dramatischen Wandel der religiösen Identität – erstmals weniger als die Hälfte der Einwohner von England und Wales erklärten sich zu Christen.

Die Ergebnisse der Volkszählung 2021 wurden gerade veröffentlicht. zeigen, dass die Gesellschaft im Vereinigten Königreich, das seit dem 16 Jahrhundert, zunehmend säkularisiert und demografisch vielfältig. In Bezug auf die Religion zeigen Statistiken einen neuen Trend unter den Engländern und Walisern. Abkehr vom christlichen Glauben und Hinwendung zu neuen Kulten wie Schamanismus, Heidentum und Wicca.

Das Office for National Statistics der Regierung gab bekannt, dass sich 46,2 Prozent der Bevölkerung in England und Wales (27,5 Millionen Menschen) als Christen bezeichneten, gegenüber 59 Prozent (33,3 Millionen Menschen) bei der Volkszählung 2011. Die Daten für Schottland sind noch nicht vollständig verarbeitet.

Als Reaktion auf die Ergebnisse der nationalen Erklärung sagt Erzbischof von York Stephen Cottrell, dass hinter uns die Ära liegt, in der sich die Menschen automatisch als Christen erklärten.

„Es ist keine große Überraschung, dass die Volkszählung zeigt, dass sich weniger Menschen in diesem Land als Christen identifizieren als in der Vergangenheit. Diese Tatsache fordert uns heraus, nicht nur daran zu glauben, dass Gott sein Reich auf Erden bauen wird, sondern auch weiterhin Christus zu predigen“, sagt Cottrell.

Der Erzbischof von York sagt, dass Menschen, die mit einer Wirtschaftskrise, steigenden Lebenshaltungskosten und Krieg in Europa konfrontiert sind, immer noch geistliche Führung brauchen, und fügt hinzu: „Wir werden für sie da sein, um sie mit Nahrung und Wärme zu versorgen.“

Auf die Frage nach ihrer Religion war die Antwort, dass sie nicht religiös seien, eine der häufigsten – bis zu 37 Prozent (22,2 Millionen Menschen), was einer Steigerung von 12 Prozent im Vergleich zur nationalen Umfrage vor zehn Jahren entspricht. Gleichzeitig stieg die Zahl der Bürger, die sich als Muslime bezeichnen, von 4,9 auf 6,5 Prozent. Auch gibt es eine Zunahme derjenigen, die sich zum Hinduismus bekennen, deren Zahl von 1,5 auf 1,7 Prozent sprunghaft angestiegen ist. Zur Erinnerung: Premierminister Rishi Sunak ist ein erklärter Hindu, und der Bürgermeister von London, Sadiq Khan, ist Muslim.

Linda Woodhead, Professorin am King’s College London, sagte der BBC, dass die Tatsache, dass eine so große Anzahl von Bürgern erklärt hat, nicht religiös zu sein, nicht bedeutet, dass sie keinen Glauben haben: “Einige sind Atheisten, viele sind Agnostiker – sie sagen nur: ‘ Nein, ich weiß es genau’ – und einige werden immer noch etwas Spirituelle Praxis praktizieren.”

Als eines der Probleme im Rückgang der Zahl der christlichen Gläubigen sieht Professor Woodhead das Sterben der älteren Bevölkerung: “Man muss den Glauben an seine Kinder weitergeben, und das hat man im Christentum nicht getan.” Im Islam und im Hinduismus wurde es viel effektiver gemacht.”

Die Volkszählung zeigt, dass sich der Schamanismus schneller verbreitet als jede andere Religion und die Zahl der Menschen, die angeben, ihn zu praktizieren, von 650 im Jahr 2011 gestiegen ist. auf 8.000 im Jahr 2021. in England und Wales. Die Zahl der Bürger, die sich zu Heiden erklären, nimmt zu und ihre Zahl beträgt jetzt 74.000. Was die Anzahl der Wiccans (eine neuheidnische spirituelle Praxis der Naturverehrung und Hexerei) betrifft, erreichte ihre erklärte Zahl 13.000 Anhänger.

In den letzten Jahren war in ganz Europa ein spürbarer Trend zu einem Rückgang der Zahl der Bürger zu beobachten, die sich im religiösen Sinne als Christen bekennen. Aber ein drastischer Rückgang der Zahl der Gläubigen, die an die gute Nachricht von Jesus Christus glauben, kann große Folgen für das Vereinigte Königreich haben, wo die anglikanische Kirche nicht nur Teil der Tradition, sondern tief in Gesellschaft und Staat verwoben ist.

In England werden bis zu 4.632 Schulen von Vertretern der Church of England geleitet, und 26 Bischöfe haben Stimmrecht im House of Lords. Abgesehen von Großbritannien ist der Iran das einzige andere Land der Welt, in dem religiöse Amtsträger garantiert Sitze in der Legislative haben. Trotzdem kann sich die Kirche von England Sorgen machen, weil ihre geistliche Herde allmählich abfällt. Wie “Telegraf” schreibt, seit 2010. bis 2019 423 anglikanische Kirchen wurden geschlossen.

Der neue britische Monarch, der am 6. Juni vom Bischof von Canterbury, Justin Welby, ernannt wird. Mai 2023 Um gekrönt zu werden, ist er sich der Veränderungen bewusst, die mit dem religiösen Status seiner Untertanen verbunden sind, und deshalb sagte er kürzlich: “Ich bin verpflichtet, diejenigen zu respektieren, die andere spirituelle Wege gehen, sowie diejenigen, die in Übereinstimmung mit ihnen leben wollen säkulare Ideale.”

Milenko Pešić, Politik