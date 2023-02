In diesen ersten Tagen des neuen Jahres gibt es leider schlechte Nachrichten von der Lebensfront: Das Verfassungsgericht von Ecuador hat die Proteste einiger feministischer Vereinigungen aufgegriffen und das Grundrecht auf Verweigerung der Abtreibung aus Gewissensgründen im Wesentlichen aufgehoben, indem es eine Änderung des Artikels. 24 Abs. 10 des Organgesetzes, das die Angelegenheit derzeit regelt. Dies ist leider ein weiteres trauriges Beispiel für die Justiz, die durch ideologische Urteile den Rechtsstaat aushebelt und revolutionäre Gesetzgebungsmaßnahmen durchführt, indem sie das Parlament unrechtmäßig ersetzt.

Wie üblich hat auch Ecuador zum Extremfall gegriffen, um die Praxis einzuführen: In abgelegenen, weit entfernten und schwer zugänglichen Gebieten ist der Arzt, der die Abtreibung ablehnt, gezwungen, sie vorzunehmen, wenn er der einzige ist, der sie vornehmen kann.mit der gebotenen Sorgfalt und ohne Verzögerung“, wie der Satz lautet, ob sie es wollen oder nicht, ihr Gewissen erdrücken. Das Gericht hob auch das Erfordernis auf, dass Minderjährige eine Genehmigung ihres gesetzlichen Vertreters vorlegen müssen, um eine Abtreibung vornehmen zu lassen. Sobald die Ausnahme eingeführt wird, ist die Bank gebrochen und der Sonderfall wird zur Regel, was in diesem Fall besonders verabscheuungswürdig ist, da es den Angehörigen der Gesundheitsberufe dazu zwingt, Handlungen vorzunehmen, die seinen Überzeugungen, Werten und seinem Glauben zuwiderlaufen.

Schlechte Nachrichten kommen aber auch aus Spanien, wo gerade die Zahlen für die Zahl der Abtreibungen im Jahr 2021 veröffentlicht wurden. Es ist ein besorgniserregender Anstieg zu verzeichnen: 21,1 % der gezeugten Kinder, d. h. mehr als jedes fünfte, werden im Mutterleib getötet, das ist fast ein halber Prozentpunkt mehr (0,44 %, um genau zu sein) als im Jahr 2020. Das Massaker an den Unschuldigen forderte insgesamt 90.189 Opfer. Im Jahr 2020 waren es 88.269.

Selbst wenn man die offiziellen Daten für bare Münze nimmt, sind nur 5,58 % der Fälle auf ernsthafte Risiken für das Leben der Mutter zurückzuführen, während 3,12 % auf Anomalien des Fötus zurückzuführen sind, die als schwerwiegend gelten, 0,29 % auf Anomalien des Fötus, die als unvereinbar mit dem Leben gelten, und die restlichen Fälle – 91,01 % – sind stattdessen mit dem Universum wirtschaftlicher oder psychologischer Vorwände verbunden, die wie ein Todesurteil für unschuldige Kinder wirken. Aus den Statistiken geht immer noch hervor, dass 72,42 % der Schwangerschaftsabbrüche in den ersten Wochen der Schwangerschaft vorgenommen wurden, während 0,16 % nach der 23.

Bei den Antragstellern handelt es sich zumeist um Frauen im Alter zwischen 20 und 39 Jahren, aber der Durchschnitt könnte noch weiter sinken, da das von den Sozialisten und Kommunisten in der Regierung vorgeschlagene Gesetz, das das Mindestalter für eine Abtreibung auf 16 Jahre und ohne elterliche Zustimmung herabsetzt, die Mindestfrist von drei Tagen für eine eventuelle Überprüfung abschafft und Verweigerer aus Gewissensgründen strafrechtlich verfolgt und sie aus den klinischen Ausschüssen, die über das Leben des ungeborenen Kindes entscheiden, ausschließt, in den letzten Tagen verabschiedet wurde.

Die Verweigerung aus Gewissensgründen steht auch in den Vereinigten Staaten im Fadenkreuz, wo Präsident Biden beabsichtigt, die aus dem Ersten Verfassungszusatz stammende Vorschrift seines Vorgängers Trump zum Schutz der Gewissensrechte von Beschäftigten im Gesundheitswesen aufzuheben, so dass sie niemals durchgesetzt wird und Kliniken Abtreibungsbefürworter kann christliche Ärzte und Krankenschwestern zwingen, Abtreibung und Sterbehilfe zu praktizieren und zu fördern, ohne dass ihnen die öffentlichen Mittel gestrichen werden.

In Irland ist die Situation nicht besser, denn 95 % der mit Down-Syndrom diagnostizierten Babys werden abgetrieben, obwohl – wie die New York Times feststellt – die üblichen pränatalen Screening-Tests nicht sehr zuverlässig sind und falsch positive Ergebnisse nicht ausgeschlossen werden können. Die bloße Vermutung einer Pathologie treibt jedoch viele, zu viele Familien zu der Entscheidung, ihre Kinder “loszuwerden”, sie zu eliminieren, sie im Mutterleib zu töten, aus Angst vor der Aussicht, dass sie krank sein könnten. In der Vorstellung dieser Eltern herrscht die Pathologie-Hypothese vor, die all diese Kleinen eugenisch zum Tode verurteilt.

Mittlerweile wird überall auf der Welt Alarm geschlagen wegen des demografischen Winters, es werden keine Menschen mehr geboren, und das wirft, auch aus rein pragmatischer Sicht, unendlich viele Probleme auf. Dies ist jedoch die einzige Notlage, die man – unglaublicherweise – nicht nur nicht beheben, keine Lösungen anbieten, keine Antworten geben will, indem man Anreize für eine Familienpolitik, Mutterschaftshilfe usw. schafft, sondern vielmehr durch eine Verhütungs- und Abtreibungspolitik verschlimmert, die das genaue Gegenteil dessen darstellt, was getan werden sollte. Eine ausgesprochen masochistische Haltung, zu der Johannes Paul II. am 11. Oktober 1985 in seiner Ansprache an die Teilnehmer des VI. Symposiums des Rates der Europäischen Bischofskonferenzen bereits vom“demographischen Selbstmord Europas” sprach und den alten Kontinent aufforderte, sich selbst und seine Seele neu zu entdecken. Seitdem ist nichts geschehen, seine Berufung wurde nicht aufgegriffen. Wenn es keine unvorhersehbaren Veränderungen gibt, ist das Schicksal besiegelt…