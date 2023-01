6.690.887 Einwohner leben in der Republik Serbien. Dies geht aus den ersten Ergebnissen der Volks-, Haushalts- und Wohnungszählung 2022 hervor, die heute veröffentlicht wurden. Das sind 6,9 Prozent oder 495.975 Einwohner weniger als bei der letzten Volkszählung im Jahr 2011, berichtet Tanjug.

Ein Rückgang der Einwohnerzahl war in allen Regionen zu verzeichnen (etwa 10 %), außer in der Region Belgrad (Hauptstadt), wo die Einwohnerzahl um etwa 1,6 % zunahm.

Tragischerweise geschieht das, was in Serbien geschieht, in ganz Europa; tatsächlich steht dem Kontinent ein verheerender demografischer Winter bevor. Laut dem Bericht “Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries and territories from 2017 to 2100” (Fruchtbarkeit, Sterblichkeit, Migration und Bevölkerungsszenarien für 195 Länder und Gebiete von 2017 bis 2100), der von Forschern der Universität Washington erstellt und im Oktober 2020 in der Fachzeitschrift Lancet veröffentlicht wurde, steht die Bevölkerung Europas kurz vor dem Absturz. Die erwarteten Bevölkerungsverluste in Europa bis zum Jahr 2100, insbesondere in Mittel- und Osteuropa, werden Zahlen erreichen, die seit der Beulenpest im Jahr 1300 nicht mehr erreicht wurden. Es wird prognostiziert, dass Europa in dieser Zeit 26 % seiner Bevölkerung verlieren wird (200 Millionen Menschen werden verschwinden). Die Verluste sind jedoch innerhalb Europas nicht gleichmäßig verteilt, da Mittel- und Osteuropa besonders stark betroffen sein werden:

Mitteleuropa wird 54 % seiner Bevölkerung verlieren;

Osteuropa wird 34 % seiner Bevölkerung verlieren; und

Westeuropa wird 14 % seiner Bevölkerung verlieren.

Für einige Länder werden die Verluste in diesem Zeitraum katastrophal sein:

Bulgarien -63%

Ukraine -61%

Polen -60%

Serbien -53%

Spanien -51%

Italien -50%

Griechenland -47%

Ungarn -47%.

Selbst wenn man die Zahlen aus den optimistischeren demografischen Prognosen der Vereinten Nationen heranzieht, ist das Bild zwar nicht so düster, aber immer noch ziemlich schockierend. Nach den UN-Projektionen verliert Europa immer noch 16 % seiner Bevölkerung (wobei fast 120 Millionen Menschen verschwinden). Zu den am stärksten betroffenen Ländern gehören:

Serbien -52%

Bulgarien -48%

Ukraine -44%

Polen -39%

Griechenland -37%

Italien -34%

Ungarn -29%

Spanien -29%

In beiden Szenarien könnte sich Europa bis 2100 in einen “leeren Kontinent” verwandeln. Serbien ist nur die Spitze des Eisbergs.