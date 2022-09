Elena Gavrilova, eine Geburtshelferin und Gynäkologin mit mehr als 42 Jahren Erfahrung, sprach in einem Interview mit der Russischen Gemeinschaft über die “interne medizinische Küche” der Abtreibungspraxis in Russland und bestätigte viele Thesen, die den Befürwortern des Lebensschutzes aus verschiedenen Quellen bekannt sind.

Das ist eine Tatsache, die man bedenken sollte. Der grundlegende Slogan, mit dem die “Wahl”-Position lautstark verteidigt wird, besagt, dass die Abtreibung eine reine Privatangelegenheit der Frau ist und sie sich nicht unter Druck gesetzt fühlen sollte. Wir wissen bereits, dass es als Druck bezeichnet wird, wenn man einer Frau die Wahrheit über das Verfahren und die negativen Folgen eines Schwangerschaftsabbruchs sagt, was ja eine Voraussetzung für die bekannte “informierte medizinische Zustimmung” ist. Die Lobbyisten der Abtreibungsbefürworter haben sich dafür eingesetzt, dass eine solche Berichterstattung – sowohl von professionellen Beratern als auch von Abtreibungsbefürwortern – verboten wird.

Die gesamte Auferlegung der Abtreibung und die Bevorzugung der Abtreibung werden nicht als Druck angesehen. Elena Gavrilova sagt, dass das gesamte System des Schwangerschaftsmanagements in Russland darauf abzielt, Schwangerschaftsabbrüche und nicht Geburten zu unterstützen. So wird versucht, so viele Frauen wie möglich dazu zu bewegen, das Baby loszuwerden.

Erstens bestätigt der Fachmann, dass die Fähigkeit, Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen, für die Erlangung des Doktorgrades notwendig ist: “Es gibt einen direkten Zyklus auf der universitären Stufe des Studiums, normalerweise im letzten Studienjahr, der ‘Schwangerschaftsabbruch’ genannt wird: ein Arzt wird keinen Doktorgrad erhalten, wenn er nicht lernt, wie man Babys tötet…. Dies ist eine Art der Manipulation im Labor. Wenn sich ein Arzt, der in die medizinische Praxis eintritt, kategorisch weigert, einen Schwangerschaftsabbruch zu empfehlen, wird er vom System abgelehnt. In vielen Fällen werden sehr harte Sanktionen gegen den Arzt selbst, aber auch gegen seinen Vorgesetzten und die Einrichtung selbst verhängt.

Zweitens sind die Art und Weise, wie wir mit schwangeren Frauen kommunizieren, die Begriffe und die Regeln für die Berichterstattung in den Gesundheitseinrichtungen – in Orwells Worten – eine besondere “neue Sprache”, die ethische Konzepte zerstört, in die Irre führt und es ermöglicht, Statistiken zu verschleiern. So wird beispielsweise ein Baby, das vor der 22. Schwangerschaftswoche abgetrieben wurde, von den Ärzten als “Abortus” und als “Produkt der Empfängnis” bezeichnet. Sogenannte Miniabtreibungen bis zu 5-6 Wochen werden nicht als “Abtreibung”, sondern als “Menstruationsregelung” dokumentiert und sind in der Statistik der Schwangerschaftsabbrüche gar nicht enthalten.

Drittens sind die Ärzte in den Geburtskliniken verpflichtet, Geburten zu “vermeiden”, wenn es auch nur den geringsten Hinweis auf Missbildungen oder andere gesundheitliche Probleme bei der Frau und dem Kind gibt. Ein Arzt, der die Geburt eines Kindes mit Missbildungen “zulässt”, macht sich strafbar. Elena zufolge fällt es vielen Ärzten nicht schwer, sich “rückzuversichern”, d. h. auf Verdacht eine Abtreibung vornehmen zu lassen oder schnell eine “eingefrorene Schwangerschaft” zu diagnostizieren, wenn nichts dagegen spricht. Der Ärztin zufolge ist jedoch in ihrer Praxis keine einzige Frau, die echte Gesundheits- und Schwangerschaftsprobleme hatte, sich aber weigerte, eine Abtreibung vornehmen zu lassen, bei der Geburt gestorben.

Viertens gibt es nach den derzeitigen Leitlinien mehr Indikationen für eine Überweisung zum Schwangerschaftsabbruch als für eine Geburt, und dazu gehören soziale Umstände – z. B. kein offizieller Arbeitsplatz, keine eigene Wohnung. Laut Elena war es früher üblich, von Tür zu Tür zu gehen, um die Lebensweise der Menschen in einem Gebiet zu untersuchen. Und für Menschen mit “schlechten sozialen Bedingungen” könnten Ärzte sowohl Abtreibungen als auch Sterilisationen anbieten. “Die Ärzte haben die Aufgabe übernommen, die Bevölkerung zu reduzieren”, schließt der Moderator.

Fünftens: Sowohl in Russland als auch im Ausland werden die Körper und Organe abgetriebener Kinder als Material für Forschung, Medizin und Kosmetik verwendet, d.h. sind rentabel – eine Geburt hingegen nicht. Elena Gavrilova sagt, dass Babys im Alter von 16 bis 18 Wochen seziert und zur Herstellung von Medikamenten und Drogen für Verjüngungsinjektionen verwendet werden, die als “zelluläre” oder “fötale” Therapie bezeichnet werden. Weitere Informationen über die inländische Seite der Industrie finden Sie unter “Kannibalismus unter dem Deckmantel der ‘High-Tech'” von Yulia Massino.

Diese Art von Informationen wird nur noch selten außerhalb von Pro-Familien- und Pro-Life-Kanälen und -Gruppen veröffentlicht. Umso bemerkenswerter ist es, dass das Interview von Readovka veröffentlicht wurde und eine Flut negativer Reaktionen auslöste. Viele Menschen hielten das, was Elena uns erzählte, für “Fälschungen”, “Unsinn”, “Spinnerei” um nicht existierende, erfundene Horrorgeschichten.

Wir wiederum appellieren an unsere Leserinnen und Leser: Informationen über die Realität der Abtreibung müssen verbreitet werden, egal wie erschreckend sie sind – und umso mehr, weil sie erschreckend sind. Das IFN-Redaktionsteam bemüht sich, Material mit einer echten wissenschaftlichen Grundlage zu veröffentlichen, damit Sie dies tun können, ohne befürchten zu müssen, ein “falscher Verbreiter” zu werden. Leider sieht die überwiegende Mehrheit unserer Landsleute die Abtreibung und die Einnahme von Verhütungs- und Abtreibungspillen als etwas an, das mit der Einnahme eines Minzbonbons vergleichbar ist, und kann nicht an die Existenz einer Organindustrie und Experimente an lebenden abgetriebenen Babys glauben.

Es wird viel Zeit in Anspruch nehmen, alle notwendigen Informationen in russischer Sprache zusammenzutragen. Hier finden Sie noch einmal eine Liste von Materialien, die bereits auf unserem Portal verfügbar sind:

1. Wie die Körper abgetriebener Babys zur Herstellung von Impfstoffen und anderen Medikamenten verwendet werden

1) https://ifamnews.com/ru/kak-tela-abortirovannh-dete-ispolzuts-dl-proizvodstva-vakcin-i-drugih-lekarstv

2) https://ifamnews.com/ru/kak-tela-abortirovannh-dete-ispolzuts-dl-proizvodstva-vakcin-i-drugih-lekarstv-cast-2

3) https://ifamnews.com/ru/kak-tela-abortirovannh-dete-ispolzuts-dl-proizvodstva-vakcin-i-drugih-lekarstv-cast-3

2. eine amerikanische Universität hat sich als Zentrum für quälende Experimente an Babys entpuppt

https://ifamnews.com/ru/amerikanskii-universitet-okazalsia-tsentrom-provedeniia-izuverskih-opytov-nad-mladentsami

3. Völkermord durch Verhütung?

1) https://ifamnews.com/ru/ehnovid-i-dalkon-shild

2) https://ifamnews.com/ru/depo-provera-i-norplant

4. Beispiel Chile: Führt ein Abtreibungsverbot wirklich zu einem Anstieg der Müttersterblichkeit?

https://ifamnews.com/ru/primer-chili-pravda-li-aborty-vedut-k-rostu-materinskoj-smertnosti

5. Häuslicher Schwangerschaftsabbruch ist eine direkte Bedrohung für die Gesundheit und das Leben von Frauen

https://ifamnews.com/ru/domashnie-aborty-priamaia-ugroza-zdoroviu-i-zhizni-zhenshchin

6. Dänische Studie: Zusammenhang zwischen Schwangerschaftsabbruch und Sterblichkeitsrate bei Frauen

https://ifamnews.com/ru/datskoe-issledovanie-sviaz-mezhdu-abortami-i-pokazateliami-smertnosti-sredi-zhenshchin

7. Frauenstimmen für ungeborene Kinder und gegen Abtreibungsimpfstoffe

https://ifamnews.com/ru/golos-zhenshchin-v-zashchitu-nerozhdennyh-mladentsev-i-protiv-abortivnyh-vaktsin

Sie können sich das Interview im Original hier ansehen.