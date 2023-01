Erlebt die gesunde Unterhaltung ein Comeback, während die traditionellen Streaming-Dienste taumeln?

Vielleicht ist das so, meinen einige Kommentatoren. Ein neuer Artikel des World Magazine stellt fest, dass die Gewinne der großen Streaming-Dienste – darunter HBO, Netflix und Disney – im Jahr 2022 rückläufig sind und sich das Abonnentenwachstum verlangsamt hat. Die Geschichte fährt fort: “Giganten wie Netflix und HBO Max haben einen Spray-and-Pray-Ansatz gewählt und bieten Inhalte an, die so fragmentiert sind wie die Kultur selbst, und versuchen, alle Dinge für alle Zuschauer zu sein.”

Im November dieses Jahres feuerte das angeschlagene Unternehmen Disney seinen CEO Bob Chapek als Reaktion auf einen 40-prozentigen Aktieneinbruch im Jahr 2022, der zumindest teilweise auf die Förderung einer offenkundigen LGBTQ-Ideologie zurückzuführen war, wie Robert Siedlecki und andere hier berichtet haben. Andere Mega-Streamer befinden sich in einer ähnlichen Krise. Zum ersten Mal seit 2011 hat Netflix Abonnenten verloren, was zu sinkenden Aktienkursen, Entlassungen und anderen Kostensenkungsmaßnahmen führte. Und der CEO von Warner Brothers, David Zaslav, stoppte die Produktion des 90-Millionen-Dollar-Projekts Batgirl (das für HBO Max vorgesehen ist), weil er entschied, dass die steuerliche Abschreibung für die prognostizierten Verluste die Vorteile möglicher neuer Abonnenten nicht aufwiegen würde.

Wer in der Medienwelt verzeichnet also ein Wachstum? Gesunde Start-ups wie Pure Flix, Angel Studios, die Great American Family und DailyWire+.

Wie Netflix investiert auch das christliche Unterhaltungsunternehmen Pure Flix stark in die Erstellung von Inhalten, konzentriert sich dabei aber auf die Zielgruppe der Familienwerte. “Man muss sich an der Mitgliederbasis orientieren”, so CEO Michael Scott gegenüber World. “Man muss seine Kosten im Auge behalten, um sicherzugehen, dass man nicht aus dem Rahmen fällt, was die Anzahl der Abonnenten angeht und wohin man sich entwickelt.”

Mit anderen Worten: Sie müssen ein guter Haushalter der Ressourcen sein, die Gott Ihnen gegeben hat. Pure Flix gibt keine Zahlen bekannt, aber Scott sagt, dass die Zahl der monatlichen Neuabonnenten in die “Zehntausende” geht.

Auch die Angel Studios, gegründet von den Brüdern Neal, Jeff und Jordan Harmon, konzentrieren sich auf familienfreundliche, gesunde und sogar ausdrücklich christliche Inhalte. Das Medienunternehmen arbeitet als Angel-Investment-Plattform, wobei die “Engel” entscheiden, welche Inhalte produziert werden. Das Unternehmen begann mit der Produktion von The Chosen, einer Fernsehserie über das Leben von Jesus. Mehr als 16.000 Engel investierten in die Show, die jetzt für die Öffentlichkeit kostenlos ist.

Ein weiteres Beispiel ist der Sender Great American Family, der ähnlich wie der berühmte Hallmark-Kanal arbeitet, nur dass Hallmark in letzter Zeit verstärkt Scheidungen, Wiederverheiratungen und LGBTQ-Themen in seine Filme aufnimmt. (Die frühere Hallmark-Darstellerin Candace Cameron Bure sorgte Anfang des Jahres für Aufsehen, als sie Hallmark in Richtung Great American Family verließ und erklärte, sie glaube, dass GAF “die traditionelle Ehe im Kern beibehalten” werde). GAF ist nach eigenen Angaben der am schnellsten wachsende aller Kabelkanäle. Und das konservative Nachrichtenunternehmen The Daily Wire, das im Jahr 2021 einen Umsatz von 100 Millionen Dollar erwirtschaftete, will diesen 2022 verdoppeln – vor allem dank seines Streaming-Dienstes DailyWire+.

Die Botschaft an die Unterhaltungsindustrie ist laut und deutlich: Die Amerikaner wollen mehr gesunde, auf traditionellen Werten basierende Unterhaltung, die sie mit ihren Kindern ansehen können. Sie wollen weniger von dem, was Disney, Netflix und HBO derzeit zu bieten haben.