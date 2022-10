QUADRATIN Mexiko Agentur. Verteidigen Sie das Leben der Schwächsten in Mexiko, forderte Papst Franziskus in einem Brief an Kardinal Carlos Aguiar Retes, insbesondere anlässlich der Eröffnung des Weltkongresses der Familien 2022 am kommenden Freitag.

Interkulturellen und interreligiösen Veranstaltung hat der Papst die folgende Botschaft verlesen, die von Kardinal Pietro Parolin, dem Staatssekretär des Heiligen Stuhls für Papst Franziskus, unterzeichnet wurde:

“Gott hat in seiner unendlichen und barmherzigen Liebe gewollt, dass die Familie eine Lebensgemeinschaft ist, die ihre eigene autonome Konsequenz hat, eine Gemeinschaft von Menschen, die lieben, die miteinander reden, die sich für andere aufopfern und das Leben verteidigen, vor allem das schwächste, das schwächste”.

“Mit diesen Worten gelobt Papst Franziskus, während er sie mit dem Gebet begleitet, dass diese Tage der Besinnung ein Aufruf sein werden, den Familien mit Aufmerksamkeit und Zuneigung beizustehen, besonders jenen, die in Schwierigkeiten sind, die gezwungen wurden, ihr Land zu verlassen, die kein Zuhause haben, keine Arbeit oder die aus vielen Gründen unter den Krisen leiden, die unsere Welt heimsuchen”, betonte Kardinal Aguiar vor mehr als fünftausend Teilnehmern, die sich auf der Expo Santa Fe in Mexiko-Stadt versammelt hatten.

Eröffnet wurde der Weltkongress der Familien 2022 von Kardinal Carlos Aguiar Retes, dem Präsidenten der Internationalen Organisation für die Familie und des Weltkongresses der Familien, Brian Brown, sowie dem Präsidenten des Red Familia Council, José Manuel Campero, und Pastor Benjamín Rivera, dem Gründer des Centro Familiar Cristiano de México.