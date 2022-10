“Aus der ganzen Welt”, erklärte IOF-Präsident Brian Brown am 30. September 2022 in Mexiko-Stadt, “sind Menschen zusammengekommen. Um was zu tun? Um zu feiern, zu fördern, zu schützen – die Familie.”

Er sprach bei der Eröffnung des dreitägigen Weltkongresses der Familien XIV, dem bei weitem größten Kongress dieser Art in der Geschichte – mit mehr als 9.000 Teilnehmern – und der weithin als der bisher größte gefeiert wurde. Und der Zeitpunkt hätte nicht besser gewählt werden können. In Anlehnung an Charles Dickens’ Eröffnungssatz in “Eine Geschichte aus zwei Städten” kommt dieses beste globale Ereignis für die Familie gerade zu dem Zeitpunkt, an dem die Welt den schlimmsten Angriff auf die Familie erlebt, den es je gab.

Im vergangenen Vierteljahrhundert hatten die weltweiten Zusammenkünfte des Weltkongresses der Familien bereits eine enorme Wirkung erzielt. Die Kollegen bezeichneten sie als “sehr ermutigend”, als eine echte “Wiederbelebung des globalen Kampfes für die Verteidigung der natürlichen Familie” und als “das herausragende globale Treffen von Wissenschaftlern, politischen Entscheidungsträgern und Aktivisten, denen die natürliche Familie am Herzen liegt”. Besonders beeindruckend war die Erklärung von Präsident George W. Bush: “Ich begrüße Ihre Bemühungen, die Bedeutung von Familien beim Aufbau von Nationen zu erkennen. Ihre Arbeit verbessert viele Leben und macht die Welt besser.”

Doch der Weltkongress 2022 in Mexiko-Stadt übertraf alle Erwartungen, dank der enormen Anstrengungen des Vorsitzenden des Organisationskomitees, Fernando Milanés, und seines talentierten Teams, das mit der Internationalen Organisation für die Familie zusammenarbeitete. Die Ergebnisse waren beeindruckend, wie die Kommentare der Anwesenden zeigten.

“Was für eine Freude, an etwas so Großartigem teilzunehmen und es genießen zu können.

“Ich glaube, das ist der Kongress, der mir am meisten Spaß gemacht hat.

“Nochmals vielen Dank für die tolle Erfahrung. Ich kann gar nicht sagen, wie dankbar wir für all Ihre heldenhaften Bemühungen sind.”

“Eine sehr belebende Erfahrung für meine Ehe.”

“Was für ein Kongress!!! Die Redner, die Themen, die Atmosphäre, die Zeugnisse.”

“Danke für diese großartige Erfahrung mit Gott und der Familie!!”

“Danke, tausendmal danke.”

“PROVIDENTIAL alle Sitzungen. Gott segne Sie.”

“Außergewöhnliche Veranstaltung. Referenten 100%, Organisation 100%, alles außergewöhnlich.”

“Die Vorträge und die Organisation waren alle hervorragend! Die Programme für Teenager und Jugendliche waren spektakulär!!!”

“Wunderbare Veranstaltung! Danke, dass Sie an alle Familienmitglieder gedacht haben, um uns gemeinsam zu schulen: Kinder, Jugendliche, junge Leute!”

“Ausgezeichnete Redner, abwechslungsreiches Format von Konferenzen, Panels und Interviews und vor allem Networking und der Beginn von Projekten, Teamarbeit und/oder Studiengruppen usw.”

“Ich gehe sehr zufrieden nach Hause, meine Erwartungen wurden übertroffen!!! Aber vor allem mit großer Hoffnung, weil ich weiß, dass es ernsthafte und sehr gut vorbereitete Menschen gibt, die kämpfen und wichtige und wirksame Strategien planen, um das Leben und die Familie zu verteidigen!!!”

“Es war eine großartige Energiespritze, um sich weiterhin für die Familie einzusetzen. DANKESCHÖN!!!!”

Warum dieser Kongress so viel Zuspruch fand, wird in einem Highlight deutlich Video und in mehreren Plenarvorträgen, die online veröffentlicht wurden, einschließlich derjenigen von Kardinal Müller (spricht auf Spanisch), Fürstin Gloria, Jim Daly, und Elder Wilford Andersen, der religiöse Führer verschiedener Glaubensrichtungen zitierte, die jedoch eine einheitliche Vision der Familie haben:

Vor über einem Jahrzehnt wurde auf Ihrem Weltkongress der Familien in Amsterdam die folgende Warnung ausgesprochen: “Von allen Seiten wird die Familie angegriffen. Viele fragen sich, ob die Institution nicht mehr gebraucht wird. Unsere Antwort ist eindeutig. Wenn es irgendeine Hoffnung für die Zukunft der Nationen gibt, dann liegt diese Hoffnung in der Familie.” Der Redner war Russell M. Nelson, der jetzt als Präsident der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage dient…. Papst Franziskus erklärte kürzlich: “Jede Bedrohung der Familie ist eine Bedrohung der Gesellschaft selbst …. Die Zukunft der Menschheit geht durch die Familie. Schützt also eure Familien! Seht in ihnen den größten Schatz eures Landes und ernährt sie immer.”

Dieser jüngste Weltkongress der Familien, zu dem wir Sie einladen erkunden. hat eine Lawine der Unterstützung in den sozialen Medien ausgelöst und bereits über 18 Millionen Follower erreicht – und uns alle ermutigt, das Fundament der Gesellschaft und unsere einzige Hoffnung für die Zukunft zu schützen, zu schätzen und zu pflegen: die Familie. ¡Viva México! ¡Viva la familia!