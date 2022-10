Quadratin Agentur, Mexiko – Fast sechstausend Menschen nahmen am Weltkongress der Familien 2022 teil, was beachtlich ist und den Rekord früherer Kongresse bricht, die viertausend Menschen versammelten, feierte Allan Carlson, der emeritierte Präsident des Howard Center for the Family.

Carlson beklagte, dass die Familie in der öffentlichen Meinung und in den Medien oft als altmodisch in einer neuen Welt angesehen wird.

Nach den offiziellen Angaben des Organisationskomitees kamen mehr als 5 500 Teilnehmer, um den Vorträgen von Fachleuten und Experten auf dem Gebiet der Institution Familie zuzuhören, sich zu informieren und zu lernen.

Der 14. Weltkongress der Familien ist eine interkulturelle und interreligiöse Veranstaltung, die vom 30. September bis 2. Oktober auf der Expo Santa Fe in Mexiko-Stadt stattfindet. Es handelt sich um die Olympischen Spiele, die von Zeit zu Zeit zwischen Institutionen und Organisationen stattfinden, die die Institution der Familie durch verschiedene Aktivitäten verteidigen und fördern, wie von den Organisatoren beschrieben.

An der ersten Podiumsdiskussion “Starke Familien, nachhaltige Gesellschaften” nahmen führende Persönlichkeiten wie Jim Daly, Elder Wilford W. Andersen, Valerie Huber, Fürstin Gloria von Thurn und Taxis und Kardinal Gerhard Ludwig Müller, ehemaliger Präfekt der Glaubenskongregation, teil.

“Diese Energie ist Teil der Erfahrung, die wir den Menschen vermitteln wollten, vor allem nach mehr als zwei Jahren Gefangenschaft, um ein Ereignis dieses Ausmaßes zu erleben, bei dem wir keine soziale Distanz mehr wahren und uns wirklich umarmen können, wir sind wirklich sehr aufgeregt”, sagte Fernando Milanés.

“Natürlich ist es wichtig, Tiere zu verteidigen – ich liebe Tiere sehr -, natürlich ist es wichtig, den Planeten und die Wälder zu verteidigen, aber um die menschliche Familie zu verteidigen, ist es schwierig, eine wichtigere und größere Sache zu finden, die gleichzeitig näher und einfacher ist”, fügte Juan Manuel Cotelo, spanischer Regisseur und Filmemacher, hinzu.

Außerdem ist er der Ansicht, dass die Unterbewertung der Familien auf die Diskreditierung von zwei Wörtern zurückzuführen ist: Dienst und Opfer. Es scheint, als ob “dienen” bedeutet, nein, wir wollen nicht dienen, wir wollen bedient werden. Wenn man das Wort Dienstleistung in die Luft jagt, jagt man jede Familie in die Luft… Andererseits ist ein anderes Wort, das in Verruf geraten ist, das Wort Opfer: Wenn es dich viel Mühe kostet, ist es mir das nicht wert”.

Der erste Tag des Weltkongresses der Familien 2022 wird mit einem musikalischen Konzert der Sänger Emmanuel und Mijares abgeschlossen, die sich offen für die Förderung der Werte in Familie und Gesellschaft aussprechen.