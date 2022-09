Während wir uns auf die Weltkongresses der Familien XIV in Mexiko-Stadt vom 30. September bis 2. Oktober erinnern uns eindringliche Stimmen vergangener Kongresse daran, warum der Weltkongress der Familien wirklich die “herausragende globale Zusammenkunft von Wissenschaftlern, politischen Entscheidungsträgern und Aktivisten ist, denen die natürliche Familie am Herzen liegt”. Wir freuen uns darauf, Sie in Mexiko-Stadt zu sehen!

WCF I (Prag 1997), Erklärung: Eine einzigartige natürliche Gemeinschaft

“Die natürliche Familie weist feste, in der menschlichen Natur verwurzelte Merkmale auf. Die komplementäre Natur von Männern und Frauen ist in den psychologischen und physischen Unterschieden zwischen den Geschlechtern begründet. Die Liebe der Eltern zu ihren Kindern, die ebenfalls in der menschlichen Natur verwurzelt ist, qualifiziert die Eltern in einzigartiger Weise für die Erziehung ihrer eigenen Kinder. Die Kinder ihrerseits sehnen sich von Natur aus nach einer direkten Bindung an ihre Eltern, denen sie ihr Vertrauen schenken. Eltern und ihre Kinder bilden eine einzigartige natürliche Gemeinschaft, die für die geistige, moralische und intellektuelle Entwicklung des Menschen notwendig ist.

WCF II (Genf 1999), Erklärung: Eingeschrieben in die menschliche Natur

“Die natürliche Familie ist die grundlegende soziale Einheit, die in der menschlichen Natur verankert ist und auf der freiwilligen Vereinigung eines Mannes und einer Frau in dem lebenslangen Bund der Ehe beruht. …. Freie, sichere und stabile Familien, die Kinder aufnehmen, sind für eine gesunde Gesellschaft notwendig. Eine Gesellschaft, die die natürliche Familie als Norm aufgibt, ist zu Chaos und Leid verurteilt. Die liebende Familie wendet sich in Liebe und Dienst an ihre Gemeinschaft und an die Bedürftigen. Alle sozialen und kulturellen Institutionen sollten die Rechte und Pflichten der Familie respektieren und aufrechterhalten.

WCF III (Mexiko-Stadt 2004), Erklärung: Die Ehe, der Eckstein

“Die Ehe, der Eckpfeiler eines gesunden Familienlebens, bringt dem Mann und der Frau, die diesen lebenslangen Bund mit selbstloser Hingabe eingehen, Sicherheit, Zufriedenheit, Sinn, Freude und geistige Reife. In der Ehe verpflichten sich Mann und Frau zu einem Leben in gegenseitiger Liebe, Respekt, Unterstützung und Mitgefühl. Die feste Bindung in der Ehe bietet die Sicherheit im Familienleben, die die Kinder brauchen. Kinder haben ein Recht auf die sich ergänzende elterliche Liebe und Aufmerksamkeit von Vater und Mutter, die ihnen die Ehe bietet. Da es wichtig ist, dass ein Kind von einer Mutter und einem Vater aufgezogen wird, sollte die Sozialpolitik das Zusammenleben oder die Alleinerziehung nicht fördern.”

WCF IV (Warschau 2007), Elder Bruce C. Hafen: Der entscheidende Knoten im Gewebe

“Männer und Frauen auf der ganzen Welt haben festgestellt, dass die verheiratete Liebe so tiefe Verpflichtungen mit sich bringt, dass die Ehe eine Art geheimnisvolle Kraft erzeugt. Die Kraft liegt im Paradoxon der Liebe, darin, dass wir uns selbst finden, indem wir uns in Bindungen verlieren, die uns alles abverlangen – auch wenn diese Bindungen uns die höchste Erfüllung des Lebens bringen. Dies ist nicht nur eine persönliche Geschichte, sondern eine Geschichte der Gemeinschaft. Die Ehe war schon immer der entscheidende Knoten im Gewebe, der die Gesellschaft zusammenhält. Jede Ehe wirkt sich auf die Menschen in den konzentrischen Kreisen aus, die sich vom Paar über die Kinder bis hin zur Gemeinschaft ausbreiten. Deshalb haben Gäste und Freunde Hochzeiten schon immer als Gemeinschaftsereignisse gefeiert.”

WCF V (Amsterdam 2009), Präsident Russell M. Nelson: Kinder sind in der Tat unsere Zukunft

“Die Familie ist von allen Seiten unter Beschuss. Viele fragen sich, ob die Institution nicht mehr gebraucht wird. Unsere Antwort ist eindeutig. Wenn es eine Hoffnung für die Zukunft der Nationen gibt, dann liegt diese Hoffnung in der Familie. Unsere Kinder sind unser Reichtum; unsere Kinder sind unsere Stärke; unsere Kinder sind in der Tat unsere Zukunft!… Kinder lehren uns die Freude, etwas Gutes aufzubauen, das unser eigenes Leben überdauern wird. Sie lehren uns die Freude, jemanden mehr zu lieben als sich selbst…. [Das Glück der Zukunft und sogar die Zukunft der Nationen ist mit Kindern verbunden. Familien mit Kindern müssen wieder als die grundlegende Einheit der Gesellschaft anerkannt werden. Wir müssen Kinder einfach mehr wertschätzen als wir es tun! Ohne eine neue Generation, die die alte ersetzt, gibt es keinen Wohlstand; ohne Familien gibt es keine Zukunft. Kinder entstehen aus der Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau. Die glücklichsten und sichersten Kinder kommen aus glücklichen und sicheren Ehen von Vätern und Müttern.”

WCF VII (Sydney 2013), Erklärung: Der effizienteste Weg, Kinder zu erziehen und zu bilden

“Wir … bekräftigen, dass der dauerhafte Wohlstand und das Glück der Nationen auf dem Fundament starker natürlicher Familien beruhen…. In Übereinstimmung mit früheren Weltkongressen und mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sind wir der Auffassung, dass die natürliche Familie die Grundeinheit ist, auf der menschliche Gesellschaften aufgebaut sind, und dass sie das beste Umfeld für die moralische, soziale und emotionale Entwicklung von Kindern darstellt. Die natürliche Familie ist der effizienteste Weg, um Kinder zu erziehen und zu pflegen, für die Gesundheit und das Wohlergehen ihrer Mitglieder zu sorgen, eine vitale Hauswirtschaft zu schaffen, den Zusammenhalt von Gemeinschaften zu fördern und Einzelpersonen und Haushalten unabhängig von ihrer Situation eine barmherzige Hand zu reichen…. Die soziale und wirtschaftliche Forschung zeigt mit überwältigender Mehrheit, dass Kinder, die in ein stabiles, liebevolles Zuhause hineingeboren werden, die besten Aussichten haben, zu gesunden, intelligenten, kreativen und moralisch gefestigten Erwachsenen heranzuwachsen.”

WCF IX (Salt Lake City 2015), Erklärung: Einzigartig wertvolle Beiträge von Müttern und Vätern

“Wir bekräftigen die in der Weltfamilienerklärung enthaltenen Forderungen: Wir fordern eine Kultur, die treue, erfüllende und widerstandsfähige Ehen ehrt und ermöglicht; die den einzigartig wertvollen Beitrag von Müttern und Vätern zum Leben ihrer Kinder anerkennt und schützt; und die die Werte und die Visionen fördert, die junge Menschen brauchen, um sich auf eine erfolgreiche Ehe und Elternschaft vorzubereiten. Wir appellieren an Beamte und politische Entscheidungsträger auf internationaler und nationaler Ebene sowie auf allen Regierungsebenen, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen und umzusetzen, um Ehe und Familie zu erhalten und zu stärken. Wir fordern Bürger, Führungskräfte und einflussreiche Personen überall auf der Welt auf, dem Schutz und der Stärkung der Familie als dem unersetzlichen Fundament der Zivilisation und unserer einzigen Hoffnung auf Wohlstand, Frieden und Fortschritt höchste Priorität einzuräumen.

WCF X (Tiflis 2016), Ehemaliger Präsident George W. Bush, schriftliche Botschaft: Hoffnung und Stabilität für Einzelpersonen und Nationen

“Überall auf der Welt sind Familien der Leuchtturm der Freiheit und die Quelle von Hilfe, Hoffnung und Stabilität für Einzelpersonen und Nationen. Als eine der Säulen der Zivilisation und das Bollwerk der Freiheit müssen die Familien stark bleiben und wir müssen sie verteidigen. … Ich begrüße Ihre Bemühungen, die Bedeutung von Familien beim Aufbau von Nationen zu erkennen. Ihre Arbeit verbessert viele Leben und macht die Welt besser.”

WCF XI (Budapest 2017), Premierminister Viktor Orbán: Jedes Kind… der Samen einer neuen Familie

“Die Familie steht im Mittelpunkt der Zukunftsvision der ungarischen Regierung. Das Motto dieser Konferenz lautet ‘Making Families Strong Again’. Und das ist richtig, denn starke Familien werden eine starke, wettbewerbsfähige Gesellschaft und Wirtschaft schaffen, ein starkes und wettbewerbsfähiges Ungarn und Europa. Als ich jung war – und es stimmt, dass ich in einem Dorf aufgewachsen bin – fragten mich die Leute immer, wie viele Kinder man hat, etwa so: ‘Wie viele Familien hast du?’ Diese Frage spiegelte die Vorstellung wider, dass sie in jedem Kind den Keim für eine neue Familie sahen…. Die ungarische Regierung… hat daher beschlossen, dass 2018 das Jahr der Familien sein wird. Unser neuer Aktionsplan … ist nicht der erste seiner Art und auch nicht der letzte. Ich hoffe aufrichtig, dass er nicht nur in Ungarn, sondern als gutes Beispiel auch in der gesamten Region Wirkung zeigen wird.”

WCF XII (Chisinau 2018), Präsident Igor Dodon: Die Familie… formt die menschliche Persönlichkeit

“Der Weltkongress der Familien ist eine der repräsentativsten internationalen Vereinigungen zum Schutz traditioneller Familienwerte, die von Hunderten von Organisationen, Zehntausenden von Aktivisten und Millionen von Anhängern weltweit geteilt und unterstützt werden. In den letzten Jahren hat der Weltkongress der Familien in vielen Städten der Welt stattgefunden: Prag, Genf, Mexiko, Warschau, Amsterdam, Madrid, Sydney, Salt Lake City und Tiflis. In diesem Jahr hat Chisinau die Fackel der Ausrichtung des Kongresses übernommen…. Für uns alle ist die Familie die wichtigste gesellschaftliche Institution. Die Familie formt die menschliche Persönlichkeit. Die Familie ist der Ort, an dem die geistigen, kulturellen und sozialen Erfahrungen der vorangegangenen Generationen weitergegeben werden. Christen bezeichnen die Familie als eine “kleine Kirche”. Das ist richtig, denn in der Familie lernt der Mensch die ersten Konzepte von Gut und Böse, die Menschen um ihn herum und den Grund seines Kommens in diese Welt – den Sinn des Lebens.”

WCF XIII (Verona, 2019), Erklärung: Das höchste Gemeinwohl für die Gesellschaft

“Wir sind auf globaler Ebene Zeuge eines ideologischen Versuchs, den Menschen zu dekonstruieren und die natürliche anthropologische Ordnung zu stören…. Die natürliche Familie, die auf einer stabilen Ehe beruht, hat sich immer und überall als die Realität erwiesen, die sowohl das Sein und das Wohlergehen der Kinder als auch den maximalen Schutz der Menschenrechte und das höchste Gemeinwohl für die Gesellschaft als Ganzes gewährleistet.”