Wir geben diesen Artikel von Pater Kentenich wieder. Shenan J. Boquet, ursprünglich veröffentlicht auf der Website von Human Life International im März 2023.

Kürzlich haben sich zwei Autoren der Zeitschrift The Wire aufgemacht , um die Frage zu beantworten: “Was passiert, wenn Abtreibung verboten wird?”

Angesichts der Tatsache, dass Nita Bhalla und Anastasia Moloney vehemente Abtreibungsbefürworterinnen sind, wird es Sie nicht überraschen, dass ihre Antwort lautet, dass immer dann, wenn Abtreibung verboten wird, eine ganze Reihe von schrecklichen Dingen passiert. Es wird Sie wahrscheinlich auch nicht überraschen, dass der Artikel von Bhalla und Moloney die wichtigste Tatsache in dieser Angelegenheit völlig ignoriert, nämlich die Existenz des ungeborenen Kindes.

Die biologische Realität ist, dass jede einzelne Abtreibung zum Tod eines Kindes führt. Beachten Sie, dass dies keine moralische Forderung ist. Das ist einfach eine Tatsache. Das ungeborene Kind im Mutterleib ist ein genetisch eigenständiger, lebender Organismus, der zur Gattung Homo sapiens gehört . Kein Biologe, der etwas auf sich hält, würde dies leugnen. Wenn die Abtreibung vorbei ist, ist dieses genetisch unterschiedliche, lebende menschliche Wesen tot.

In ihrem Artikel erwähnen Bhalla und Moloney dies jedoch an keiner Stelle. Stattdessen gehen sie davon aus, dass es sich bei der Abtreibung um ein ganz gewöhnliches, unbedeutendes medizinisches Verfahren handelt, das in einigen Ländern willkürlich und grausam und ohne triftigen Grund verboten wurde. Daher ist jede Härte oder Schwierigkeit, die sich aus der Illegalität der Abtreibung ergibt, in ihren Augen eine unentschuldbare Farce.

Das Bild ändert sich jedoch radikal, sobald man die Tatsache ernst nimmt, dass eine Abtreibung das Leben eines ungeborenen Kindes beendet.

Was wirklich passiert…

In Anbetracht dieser Tatsache bedeutet das Verbot der Abtreibung, dass einige der schwächsten Menschen auf der Welt mit der Gleichheit behandelt werden, die sie verdienen, und dass ihre Menschenrechte geachtet und gesetzlich geschützt werden.

Was wirklich passiert, wenn Abtreibung verboten wird, ist, dass die Abtreibungsrate sinkt und unzählige ungeborene Kinder die Möglichkeit erhalten, ihr Leben zu leben, ohne willkürlich und summarisch gegen ihren Willen abgeschlachtet zu werden.

Was wirklich passiert, wenn Abtreibung verboten wird, ist, dass diese Kinder die Welt auf eine Art und Weise verändern, wie es kein anderes menschliches Wesen hätte tun können. Viele von ihnen bringen später selbst Kinder zur Welt, so dass ungezählte Generationen entstehen, die nie geboren worden wären, wenn die Regierungen so getan hätten, als sei die Abtreibung ein gewöhnlicher medizinischer Eingriff.

Was wirklich passiert, wenn Abtreibung verboten wird, ist, dass zahllosen Frauen der Kummer und das Bedauern über die schlimmste Entscheidung ihres Lebens erspart bleiben und sie stattdessen die Möglichkeit haben, die innere Stärke zu finden, die Liebe und den Mut zu kultivieren, die es ihnen ermöglichen, ihr Kind auf der Welt willkommen zu heißen.

Was wirklich passiert, ist, dass Männer herausgefordert werden, ihrer von Gott gegebenen Rolle als Beschützer und Versorger gerecht zu werden und die Frauen in ihrem Leben mit der Sorgfalt und dem Respekt zu behandeln, den sie verdienen. Nicht alle Männer werden sich der Herausforderung stellen, aber wenn der “einfache Ausweg” der legalen Abtreibung aus dem Spiel ist, werden sich mehr Männer der Herausforderung stellen, anstatt der Versuchung der Feigheit nachzugeben.

Was wirklich passiert, ist, dass die Gesetze, sozialen Strukturen und Normen einer Nation beginnen, sich auf unzählige Arten zum Schutz des ungeborenen menschlichen Lebens umzugestalten: Sexualität wird häufiger mit der Ehrfurcht behandelt, die sie verdient; Familienstrukturen werden gestärkt; Wohltätigkeitsorganisationen zur Unterstützung von Frauen in schwierigen Schwangerschaften werden gegründet, usw., usw.

Was wirklich passiert, ist, dass eine Nation einen riesigen Schritt in Richtung der “Zivilisation des Lebens und der Liebe” macht, über die der heilige Papst Johannes Paul II. so bewegend schrieb Evangelium vitae. Und es ist ein riesiger Schritt weg von dem, was der heilige Papst als den “Zustand der Barbarei, den man hoffte, für immer hinter sich gelassen zu haben” (Nr. 14) bezeichnete, den aber so viele Nationen im Namen des “Fortschritts” auf perverse Weise übernommen haben.

Was wirklich geschieht, ist, dass das Herz Jesu Christi vor Freude hüpft, wenn er sieht, wie wir, seine Jünger, “die Geringsten” mit der Liebe behandeln, die er uns aufgetragen hat, den Schwachen, den Verletzlichen, den Ausgegrenzten und den Unterdrückten zu zeigen.

Lügen der Abtreibungsbefürworter

Das soll nicht heißen, dass die Illegalisierung der Abtreibung für manche Menschen keine Schwierigkeiten mit sich bringt. Daran gibt es keinen Zweifel. Unabhängig von diesen Situationen ist die direkte Abtreibung – d. h. die gewollte Abtreibung entweder als Ziel oder als Mittel – eine inhärent böse Handlung, die niemals moralisch richtig sein kann.

In Sollicitudo rei socialisPapst Johannes Paul II. spricht von einer Welt, die von den Folgen der Erbsünde gezeichnet ist, und sieht in den “sozialen Sünden” das kollektive Verhalten bestimmter großer oder kleiner Gruppen oder sogar von Nationen und Völkerblöcken, die aus der Anhäufung persönlicher Sünden hervorgehen: “Es geht um ein moralisches Übel, die Frucht vieler Sünden, die zu ‘Strukturen der Sünde’ führen” (Nr. 37). Da die Quelle der “sozialen Sünde” oder der “Strukturen der Sünde” die persönliche Sünde ist – “konkrete Handlungen von Einzelpersonen, die diese Strukturen einführen, sie verfestigen und ihre Beseitigung erschweren” -, liegt die Lösung für die Veränderung der Gesellschaft in unserem persönlichen Handeln, in unserem Wachstum in Heiligkeit und Tugend. Mit anderen Worten: Wir müssen uns selbst ändern. Andernfalls werden diese “Strukturen der Sünde” “stärker werden, sich ausbreiten und zur Quelle anderer Sünden werden, und so das Verhalten der Menschen beeinflussen” (Nr. 36).

Es wäre wunderbar, wenn jedes neu gezeugte Kind mit der Freude begrüßt würde, die die einzig angemessene Reaktion auf die Großartigkeit jedes menschlichen Lebens ist. Es gibt jedoch Fälle – zum Beispiel Frauen, die in großer Armut oder in schwer missbräuchlichen Beziehungen leben -, in denen eine Abtreibung als “einfacher Ausweg” verlockend erscheinen kann.

Wenn man einmal die Realität der Menschlichkeit des ungeborenen Kindes verstanden und ernst genommen hat, können natürlich keine realen Schwierigkeiten den Rückgriff auf die Abtreibung, die direkte Tötung eines unschuldigen Kindes, rechtfertigen. Auf der einen Seite steht das Leben eines menschlichen Wesens mit der ihm innewohnenden Würde, das mit dem Respekt behandelt werden muss, der einem Menschen gebührt. Auf der anderen Seite stehen verschiedene Schwierigkeiten, die sich durch die Geburt dieses Kindes vorübergehend noch verschärfen können.

In keinem anderen Fall erlauben wir die direkte Tötung eines unschuldigen Menschen, um unsere Probleme zu lösen. Die einzig angemessene Reaktion auf solche Umstände ist daher, unseren ganzen Einfallsreichtum und unsere Ressourcen darauf zu verwenden, kreative Lösungen für die Schwierigkeiten zu finden.

Eine der vielen positiven Folgen der Illegalisierung der Abtreibung ist, dass sie eine Gesellschaft zwingt, sich vorrangig um echte Lösungen für echte Probleme zu bemühen. Lösungen, die keinen Mord beinhalten.

Wir sehen diesen Effekt bereits hier in den Vereinigten Staaten. In den Monaten seit der Aufhebung des Roe-Gesetzes hat sich die Diskussion darüber, wie Frauen bei ungeplanten Schwangerschaften am besten geholfen werden kann, explosionsartig entwickelt. Vor einigen Wochen habe ich Ihnen zum Beispiel von einer Erklärung berichtet, die ich unterzeichnet habe und in der ich vernünftige Maßnahmen fordere, damit Paare das Leben ohne Angst begrüßen können. “Building a Post-Roe Future” wurde von Hunderten von Pro-Life-Führern unterzeichnet. Gefordert werden u. a. eine erschwingliche Gesundheitsfürsorge vor und nach der Geburt, erweiterte Steuergutschriften für Kinder, bezahlter Elternurlaub und die Durchsetzung von Unterhaltsgesetzen für Kinder.

In der Zwischenzeit hat Americans United for Life, eine der größten Pro-Life-Organisationen in den Vereinigten Staaten, ein Whitepaper verfasst, in dem sie die Politiker auffordert, “die Geburt kostenlos zu machen“. Diese Politik wird von zahlreichen anderen Pro-Life-Organisationen, Führungspersönlichkeiten und Politikern enthusiastisch unterstützt und hat gute Chancen, von beiden Parteien unterstützt zu werden.

Leider leben wir in einem Land, in dem Verhütungsmittel und Abtreibung häufig von der Krankenversicherung übernommen werden, während die Geburt eines Kindes oft Tausende von Dollar kostet, selbst für Privatversicherte. Für diejenigen, die nicht privat krankenversichert sind, können die Kosten einer Geburt verheerend sein, vor allem wenn während der Geburt etwas schief geht oder das Kind an einer schweren Krankheit leidet. Die Angst vor Schwangerschaft und Geburt zu nehmen, ist eine Möglichkeit, die Anreize wieder in Richtung Leben zu lenken!

In der Zwischenzeit haben Pro-Life-Aktivisten im ganzen Land große Konferenzen organisiert, um über andere Wege nachzudenken, wie man das Leben in einer Post-Roe-Situation fördern kann. In den letzten Jahrzehnten haben Abtreibungsgegner Tausende von Schwangerschaftsberatungsstellen im ganzen Land aufgebaut und sie mit Millionen von Dollar finanziert. Aber man hat das Gefühl, dass es nach der erfolgreichen Aufhebung der Roe-Rechtsprechung dringender denn je ist, dafür zu sorgen, dass keine Frau jemals das Gefühl haben muss, ihr ungeborenes Kind töten zu müssen, um ein katastrophales Ergebnis zu vermeiden. Ich bin optimistisch, dass wir, nachdem die Abtreibung vom Tisch ist, neue Wege finden werden, um eine Kultur des Lebens in unseren Gesetzen, Vorschriften und Ausgabenprioritäten zu unterstützen und zu fördern.

Das ist es, was die Illegalisierung der Abtreibung bewirkt: Sie lenkt die Aufmerksamkeit einer Nation auf die Suche nach kreativen und lebensbejahenden Lösungen für schwierige Probleme. Die Legalisierung der Abtreibung signalisiert jedoch jedem Versager-Vater und faulen Anti-Lebens-Politiker, dass er keine harte Arbeit leisten muss. Anstatt Lösungen für Armut oder Missbrauch zu finden, können sie die Frauen einfach in die Abtreibungsklinik schicken, um die eine “Lösung” in Anspruch zu nehmen, die mehr als alles andere dazu beigetragen hat, Frauen den Wünschen und der Vernachlässigung durch Männer zu unterwerfen.

Wie die heilige Teresa von Kalkutta sagte:

Das so genannte Recht auf Abtreibung hat Mütter gegen ihre Kinder und Frauen gegen Männer ausgespielt. Sie hat Gewalt und Zwietracht im Herzen der intimsten menschlichen Beziehungen gesät. Sie hat die Aushöhlung der Rolle des Vaters in einer zunehmend vaterlosen Gesellschaft noch verschärft. Sie hat das größte aller Geschenke – ein Kind – als Konkurrenten, als Eindringling und als Unannehmlichkeit dargestellt. Sie hat Müttern nominell die uneingeschränkte Herrschaft über das abhängige Leben ihrer körperlich abhängigen Söhne und Töchter zugestanden. Und durch die Gewährung dieser skrupellosen Macht hat sie viele Frauen ungerechten und egoistischen Forderungen ihrer Ehemänner oder anderer Sexualpartner ausgesetzt (National Prayer Breakfast, Washington, D.C., Februar 1994).

Reformierter Abtreibungsbefürworter enthüllt die Wahrheit

Eine der Säulen der “Argumentation” von Bhalla und Moloney ist zwangsläufig, dass Frauen auch dann abtreiben werden, wenn die Länder ein Abtreibungsverbot beschließen. Aber die Abtreibungen, die sie bekommen, sind “unsicher” und führen zu zahlreichen Verletzungen und Todesfällen.

Dies ist eine der ältesten Legenden der Abtreibungsbefürworter. Wir wissen jedoch, dass sie auf Lügen beruht. Wir wissen das unter anderem deshalb, weil einer der prominentesten Abtreibungsbefürworter der Vergangenheit uns genau erzählt hat, wie schamlos er und seine Kollegen über illegale Abtreibungen gelogen haben, um die Sympathien der Öffentlichkeit für ihre Sache zu gewinnen.

Dr. Bernard Nathanson war einer der Gründer der National Abortion Rights Action League (NARAL) und führte persönlich Tausende von Abtreibungen durch. In den 1970er Jahren vollzog er jedoch einen dramatischen Sinneswandel und wurde zu einem einflussreichen und wirksamen Befürworter der Abtreibung.

Sein Insiderwissen über die Abtreibungsbefürworter war von unschätzbarem Wert, um die Lügen aufzudecken, die der Abtreibungsbefürworter-Bewegung zugrunde liegen. Eine Lüge bezog sich auf die Zahl der illegalen Abtreibungen in den Vereinigten Staaten. Wie er hier schreibt, lag die tatsächliche Zahl bei etwa 100.000 pro Jahr, aber er und die anderen Aktivisten von NARAL erzählten den Medien routinemäßig, dass es über 1.000.000 waren – mehr als das Zehnfache der tatsächlichen Zahl! Auch die Zahl der Frauen, die pro Jahr durch illegale Abtreibungen sterben, wird massiv übertrieben. Während er sagte, es seien etwa 200 bis 250 pro Jahr (in Wirklichkeit waren es wahrscheinlich noch weniger), erzählte er den Medien, dass es jedes Jahr über 10.000 solcher Todesfälle gebe!

“Ich gestehe, dass ich wusste, dass die Zahlen völlig falsch waren”, schrieb er.und ich nehme an, die anderen taten es auch, wenn sie darüber nachdachten. Aber in der ‘Moral’ unserer Revolution war es eine nützliche Zahl, die weithin akzeptiert wurde, warum also sollten wir uns die Mühe machen, sie mit ehrlichen Statistiken zu korrigieren? Es ging in erster Linie darum, die Gesetze abzuschaffen, und alles, was im Rahmen der Vernunft getan werden musste, war erlaubt.”

Die letzten Monate seit der Aufhebung des Urteils in der Rechtssache Roe haben gezeigt, wie falsch diese Pro-Abtreibungsgeschichte ist. Es stimmt nicht, dass Frauen, sobald die Abtreibung illegal ist, trotzdem abtreiben. Viele Frauen, die vielleicht abgetrieben hätten, werden sich stattdessen für das Leben entscheiden. In den Staaten, in denen die Abtreibung dank der Aufhebung des Roe-Urteils jetzt illegal ist , sind die Abtreibungsraten stark zurückgegangen. Ja, es stimmt, dass einige Frauen in diesen Staaten einfach in nahe gelegene Staaten reisen, in denen Abtreibung legal ist, um eine Abtreibung vorzunehmen.

Es ist jedoch klar, dass die Abtreibungsraten sinken. Tausende von Leben sind bereits gerettet worden. Wenn die USA ihre Bewegung in Richtung Leben fortsetzen, könnten unsere lebensfreundlichen Gesetze dazu führen, dass Millionen von Leben gerettet werden.

Abtreibungsbefürworter wie Bhalla und Moloney denken nicht einen Augenblick an das ungeborene Kind. Aber wir wissen, dass es Kinder gibt, die noch leben, heute, weil der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten das Richtige getan und die Roe Echte Kinder, mit einem echten Leben: Sie lächeln, lachen, rennen herum, schließen Freundschaften, entwickeln Hoffnungen und Träume für die Zukunft und bringen Sonnenschein und Lachen in das Leben ihrer Eltern und Geschwister. Die Welt ist durch ihre Existenz besser geworden.

Das ist es, was passiert, wenn die Abtreibung illegal wird.