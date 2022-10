Die Abstimmung über die fast vollständige Neubesetzung des US-Bundeskongresses am 8. November rückt näher, und es steht sehr viel auf dem Spiel. Wie immer und mehr denn je. In vielerlei Hinsicht wird es sich um ein Referendum über das Urteil handeln, mit dem das Bundesgericht am 24. Juni das Recht auf Abtreibung in der Verfassung aufgehoben hat. In dem Sinne, dass die US-amerikanischen Abtreibungsbefürworter nach der schallenden Ohrfeige, die sie am 24. Juni einstecken mussten, jetzt eigentlich nur noch eine Chance haben. Das Erreichen einer parlamentarischen Mehrheit, so dass das Urteil vom 24. Juni gekippt und die Abtreibung als verfassungsmäßiges Recht per Gesetz wieder eingeführt werden könnte. Und der 8. November ist das erste große Ereignis.

Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, durch die Abtreibung 1973 de facto zu einem verfassungsmäßigen Recht wurde, wirkte sich sogar umgekehrt aus. Darin wurde festgestellt, dass Abtreibung nicht illegal ist, und daher wurde Abtreibung im ganzen Land durchgesetzt. Aber, wenn auch nicht sofort, so war diese Entscheidung doch immer schwach: Sie war anderen Entscheidungen des höchsten Gerichts des Landes ausgeliefert, und das war sie auch.

Jetzt laufen die Abtreibungsbefürworter Gefahr, lange Schlachten abwarten zu müssen, was den Abtreibungsbefürwortern seit Jahrzehnten widerfährtwenn sie hoffen wollen, den perfekten Sturm wieder zu erleben, der aus allen und allen Bedingungen besteht, die einen neuen Frontalumschwung ermöglichen könnten: eine andere Zusammensetzung des Obersten Gerichtshofs, der jedoch aus Richtern besteht, die auf Lebenszeit sitzen, und zwar in einer solchen Anzahl, dass die derzeitige Mehrheit umgestoßen wird, und zwar vorbehaltlich der Nominierung der Kandidaten für diese Richterbänke durch einen Präsidenten der Republik und Regierungschef mit einer gleichgerichteten Ausrichtung und der Bestätigung durch einen Justizausschuss des Senats (der zuständig ist), der ebenfalls mehrheitlich aus Personal mit einer gleichgerichteten Ausrichtung besteht.

Stattdessen reicht eine Mehrheit der Sitze in beiden Kammern des Kongresses in Washington aus, um den Weg des parlamentarischen Rechts zu beschreiten. Deshalb ist das, was der republikanische Senator Lindsey Graham einige Wochen vor dem Abstimmungsreferendum vorgeschlagen hat, ein schweres Ass im Ärmel.

Am 2. September kündigte Graham einen Gesetzesvorschlag an, der die Abtreibung über die 15. Woche hinaus verbieten soll. Heute erlauben nur sieben Länder die Abtreibung bis zur 20. Woche, nicht aus medizinischen Gründen, und unter ihnen befinden sich schändlicherweise die Vereinigten Staaten.

Der von Graham unterbreitete Zivilisationsvorschlag verfolgt eindeutig zwei Ziele: die Rettung weiterer unschuldiger Leben und die Beeinflussung der Abstimmung am 8. November.

Mit dem Urteil vom 24. Juni wird die Abtreibung in den Vereinigten Staaten nicht abgeschafft, sondern es wird mit der falschen Vorstellung aufgeräumt, dass Abtreibung in den Vereinigten Staaten ein Bundesrecht sei und dass diese Lüge verbindliche Kriterien darstelle. Damit verweist das Urteil die Frage auf den Status quo vor 1973 und auf die einzelnen Bundesstaaten zurück. In vielen dieser Länder gibt es Gesetze , die sich für das Leben einsetzen, in anderen jedoch nicht, so dass Abtreibungen weiterhin erlaubt sind, und zwar bis zur 20.

Stattdessen wendet sich Graham mit seinem Vorschlag an die Wähler und sieht ihnen direkt in die Augen: Wollen Sie, dass die Vereinigten Staaten weiterhin eines der rückständigsten und absurdesten Länder der Welt in Sachen Abtreibung sind? Oder wollen Sie, dass das Urteil vom 24. Juni, das den Schwangerschaftsabbruch bereits einschränkt, in seiner Wirkung noch verstärkt wird?