Eine totale Katastrophe. Bei den Zwischenwahlen, bei denen in den Vereinigten Staaten von Amerika am 8. November das gesamte Repräsentantenhaus und etwa ein Drittel der Senatoren gewählt wurden, die ab dem 3. Januar den 118. Bundeskongress bilden werden, hat nicht nur die so genannte “rote Welle”, d.h. der klare Sieg der Republikanischen Partei (Seit dem Jahr 2000 wird die Farbe Rot allgegenwärtig für die Republikaner verwendet), was am Vorabend des Ereignisses Realität zu sein schien, aber ihre Niederlage war enorm. Selbst wenn die Republikaner nach der noch nicht abgeschlossenen Auszählung die Mehrheit im Repräsentantenhaus erringen sollten, wäre dies eine vernichtende Niederlage. Aus mindestens sechs Gründen.

Der erste ist, dass der Senat verloren ist. Nach den Wahlen am 8. November verfügten die Demokraten über 48 Senatoren plus zwei “falsche” Unabhängige, die immer auf ihrer Seite waren. Das heißt, es sind insgesamt 50, das ist die Hälfte der Versammlung. Schon jetzt ist diese Parität ein Sieg der Demokraten und eine Niederlage der Republikaner, denn sollte die Parität auch im Senat eintreten, wäre die Stimme des Präsidenten dieses “Oberhauses”, der mit dem Vizepräsidenten des Bundes zusammenfällt, also heute Kamala Harris, Joe Bidens Stellvertreterin, entscheidend. Dass ein demokratischer Senator bei der Abstimmung aus der Reihe tanzt, um die Mehrheitsverhältnisse zu ändern, ist unwahrscheinlich, wenn auch nicht unmöglich, aber verdammt schwer. Selbst wenn die Republikaner den noch nicht vergebenen Senatssitz in Georgia gewinnen sollten (die Wahl findet am 6. Dezember statt), haben die Republikaner also im Senat verloren.

Kongresses haben die Republikaner bereits weniger Gewicht als im 117. Kongress, selbst wenn der Sitz in Georgia noch zu besetzen ist, denn im Vergleich zur Zusammensetzung der vorherigen Versammlung haben sie nicht nur keinen Sitz hinzugewonnen, sondern sogar einen verloren: den Senatssitz in Pennsylvania, den die Republikaner seit 1962 ununterbrochen innehatten und den der stellvertretende demokratische Gouverneur dieses Staates, John Fetterman, gewonnen hat.

Der dritte Grund ist, dass der Fetterman-Vertreter der Waage bereits ein starker Befürworter der Abtreibung ist, die er als “Recht” in den Mittelpunkt seines politischen Vorschlags gestellt hat, indem er sie zum Hauptthema seiner Kampagne machte, insbesondere in den letzten Wochen vor der Abstimmung, während zu viele Republikaner in dieser Frage zögerlich waren oder zu sein schienen, was in den Ankündigungen hätte stehen müssen das Thema dieser Wahlrunde.

Der vierte Grund ist, dass die Senat entscheidend für parlamentarische Ratifizierung von GesetzenDer Senat mit demokratischer Mehrheit unter der Führung des Fetterman-Vertreters der Waage wird sich schon jetzt hinter den Gesetzentwurf stellen, den Präsident Biden und derEinrichtung Die Demokraten haben versprochen, das Land zu desavouieren und umzustoßen, was die Bundesgerichtshof am 24. Juni die Lüge von der Abtreibung als “Recht” ausgeräumt. Sicher, unter den Demokraten im Senat gibt es die Abtreibungsbefürworter Rober Casey Jr. und Joe Manchin, aber unter den Republikanern gibt es weiterhin die Abtreibungsbefürworter Susan Collins und Lisa Murkovski.

Der fünfte Grund ist, dass die Republikaner, selbst wenn sie das Repräsentantenhaus gewinnen sollten, dies nur knapp schaffen würden: Einigen Hochrechnungen zufolge hätten sie eine Mehrheit mit nur einem Sitz mehr als die 218, die für die Kontrolle des Repräsentantenhauses erforderlich sind. Das würde bedeuten, dass wir im 118. Kongress zwar 13 Sitze mehr haben als im 117. Kongress, weil wir 19 Sitze gewonnen, aber auch 9 verloren haben, was keineswegs vorhersehbar war, und damit am Ende ein so knappes Ergebnis erzielt haben, dass es in der Praxis leicht zu kippen ist.

Das sechste ist, dass bei den fünf Volksabstimmungen (unter anderem) über Abtreibung, die in Kalifornien, Kentucky, Michigan, Montana, Oregon und Vermont in Verbindung mit den Zwischenwahlen stattfanden, das Recht auf Leben überall verloren hat.

Trump hat geschmort

Ja, es hätte nicht schlimmer kommen können, und das zeigt zwei Dinge deutlich.

Die erste ist, dass die Republikanische Partei den Trump-Moment sofort überwinden muss. Der ehemalige Präsident Donald J. Trump ist in der Tat jetzt ein Hindernis und eine Peinlichkeit. Alle oder fast alle von ihm offen unterstützten republikanischen Kandidaten sind bei den Wahlen am 8. November gescheitert, und aus Angst vor Konkurrenz hat Trump sogar die einzigen Republikaner, die bei den Wahlen gut abgeschnitten haben, heftig kritisiert. Aber noch wichtiger ist, dass Trumps Rhetorik nicht mehr ankommt und seine politischen Vorschläge nicht überzeugend sind.

Was Trump mit der Präsidentschaft angestellt hat, bleibt sicherlich bestehen. Vor allem das, was er getan hat, war gut, sehr gut sogar. Wer dies nun leugnen würde, wäre moralisch verwerflich. Das Gute, das Trump für sein Land getan hat, liegt auf dem Tisch: angefangen bei der Ernennung von Richtern des Obersten Gerichtshofs auf Bundesebene bis hin zu den vielen Maßnahmen zugunsten des Lebens, der natürlichen Familie, der Religionsfreiheit und so weiter. Diese Dinge werden in den Stein der Geschichte gemeißelt bleiben und nicht verschwinden. Im Gegenteil, sie werden auf Schritt und Tritt von einer Meute muhender Orks daran erinnert werden müssen, die alles in einer langen Nacht, in der alle Kühe schwarz sind, auslöschen wollen, um jeden Zweifel zu zerstreuen.

Aber Trump hat geschmort. Erinnern wir uns daran, dass der unwahrscheinliche Trump der Vorwahlen 2016, der eigentlich nicht Präsident werden sollte, weil es weitaus mehr und bessere Kandidaten gab, dem Trump wich, der die Präsidentschaftsnominierung der Republikanischen Partei gewann. Wie Trump das geschafft hat, wird noch lange in den Geschichtsbüchern stehen, aber zu diesem Zeitpunkt war es eine Wahl zwischen dem großen Übel, das Hillary Clinton versprochen hatte, und einem anderen, viel geringeren Übel, das Trump repräsentierte. Vor allem aber wurde keine dritte Lösung angeboten. Viele, die alles opferten und das Unmögliche wagten, entschieden sich zu diesem Zeitpunkt, auch in Italien, für Clinton und gegen den absurden Trump; andere (darunter auch der Verfasser dieser Zeilen) entschieden sich realistischerweise für Trump.

In der Zwischenzeit versammelte sich um den ungeliebten Trump eine Welt, die für einen großen Teil etwas wirklich Gutes darstellte, und so wurde Trump, indem er die Töne der internen Bürgerkriege übertönte, vielleicht trotz seiner selbst zu einem alternativen Symbol und einer alternativen Realität für das demokratische Desaster. Unmöglich, sie nicht zu unterstützen.

Trump hat also die Wahl gewonnen, und die Geschichte, in deren Mittelpunkt er stand, ging weiter, nicht ohne Momente, in denen man eine “Gnade des Staates” am Werk sah, die unvergessliche Ziele erreichte, für die wir noch nicht damit fertig sind, entweder Trump für das zu danken, was er dazu beigetragen hat (oder für die Hindernisse, die er nicht dazu beitragen wollte), oder denjenigen, die diese “Gnade des Staates” betrieben.

Schließlich hat Trump die Wahl 2020 in den Umfragen verloren, gleichzeitig hat er in der Bevölkerung in Rekordzahlen gewonnen, aber er hat auch das geschehen lassen, wofür wir damals die Daumen drückten, dass es nie passieren würde: die Zerstreuung dieser Menschen. Als ob diese “staatliche Begnadigung” nach seinem Ausscheiden aus dem Präsidentenamt gescheitert wäre.

Das bedeutet nicht, dass er seit der Präsidentschaft Trumps in allem falsch liegt, aber in vielem, ja, und das ist noch nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass Hurrikan Donald sowohl Feinde als auch Freunde mitgerissen hat. Trump war noch nie ein Bauherr, auch nicht von Villen. Er hat immer von seinem Einkommen gelebt, d.h. von dem Bild, das er sich von sich selbst gemacht hat. Es hat sicherlich geholfen, und die berühmte Begnadigung oben hat ihm gut getan; aber dann wurde der Apparat wieder zum Spielzeug und Trump zum Spielverderber. In der Tat ein Spielverderber. Ein vergoldeter Ruhestand hätte ihm gut zu Gesicht gestanden, stattdessen zog er sich das Trikot des sfascista an.

Die USA brauchen weiterhin jemanden, der es versteht, die Spreu vom Weizen zu trennen und Trumps Erbe anzutreten, ohne die Spreu zu behalten. Jemand, der mit dem Pro-Trump- und Anti-Trump-Derby aufhört und darüber hinaus schaut.

Zum Beispiel die Abtreibung, die die Demokraten nun mit allen Mitteln zu einem blutigen Gesetz aufrüsten werden, und alles, was andere, einschließlich Trump, in dieser Frage richtig gemacht haben, wird zunichte gemacht.

T.S. Eliot nein

Der zweite Punkt, den die Niederlage vom 8. November hervorhebt, ist, dass – bei allem Respekt vor populistischer Rhetorik über Eliten– bestimmte Eliten in den USA heute besser sind als die Ochsen und ihre gehörnten Schamanen. Die Richter des Bundesgerichtshofs zum Beispiel sind besser, viel besser als viele Wähler in den USA: Einige wählen die Heiligkeit des Lebens als Grundlage der res publica, andere wollen den Tod. Eine unendliche Traurigkeit, die jedoch nicht die Idee des Vaters des Konservatismus, Edmund Burke (1729-1797), leugnet, dass es eine atavistische Weisheit gibt, die den Völkern innewohnt: Sie bestätigt vielmehr, dass das authentische Gewissen des Volkes nicht immer die Mehrheit ist, d. h. dass die Wahrheit nicht demokratisch ist.

Die Wahlen am 8. November waren eine Momentaufnahme des Bestehenden. Die Republikaner, die angeschlagen aus dem Spiel gingen, denken darüber nach, während sie den Fall Trump zu den Akten legen.

Diese zweite Überlegung im Anschluss an die Abstimmung hat auch einen wichtigen Zusatz. Die Demokraten sind schlauer als die Republikaner. Sie haben ein Ziel, ein ideologisches, und sie steuern mit voller Kraft darauf zu. Sie kümmern sich nicht um die Wirtschaft, sie kümmern sich nicht um die Außenpolitik, sie kümmern sich nur um ihre Ziele, und dafür kämpfen sie. Stattdessen schlafen die Republikaner auf dem Trockenen und verlieren deshalb. Wie das heute möglich ist, müsste auch in den Geschichtsbüchern gründlich erklärt werden. In der Zwischenzeit sollten sie aufwachen.

Allerdings fragte man sich gestern, wie sich der Hurrikan Donald morgen auf den Konservatismus auswirken würde. Die Antwort liegt in einem Gedanken, den T.S. Eliot (1888-1965) in For Lancelot Andrewes: Essays on style and order (1929) niederschrieb: “Wenn man eine Sache vom weitesten und weisesten Standpunkt aus betrachtet, dann gibt es keine verlorene Sache, weil es keine gewonnene Sache gibt. Wir kämpfen für aussichtslose Fälle, weil wir wissen, dass Niederlage und Bestürzung die Voraussetzung für den Sieg derjenigen sein können, die nach uns kommen werden, auch wenn selbst dieser Sieg nur vorübergehend sein wird; wir kämpfen mehr, um etwas am Leben zu erhalten, als in der Hoffnung auf einen Triumph.

Wenn sich daraus eine Wahrheit ableiten lässt, dann die, dass der Konservatismus der nicht verhandelbaren Grundsätze kein Nugget ist, das man in einen Tresor sperren kann, sondern ein Baum der wahren Freiheit, den man jeden Tag gießen, beschneiden, düngen und pflegen muss. Wird dies auch nur einmal vergessen, kann dies exorbitante Kosten verursachen.