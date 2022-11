Share on WeChat

Der Sieg der Republikanischen Partei bei den “Zwischenwahlen” am 8. November wäre eine wunderbare Nachricht. Die Mehrheit, mit der die Republikaner im Bundeskongress triumphieren und das gesamte Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats neu besetzen würden, wäre die Nachricht, die jeder erwartet, dem die Heiligkeit des Lebens und die Schönheit der natürlichen Familie am Herzen liegt. Zumindest die Heiligkeit des menschlichen Lebens und die Schönheit der natürlichen Familie: das heißt, noch mehr, sicherlich mehr, aber vor allem dies. Es wäre Zeit, über etwas anderes zu diskutieren, die Republikaner wegen etwas anderem zu kritisieren, sie auch wegen etwas anderem zu bescheißen, denn unangemessene Nachlässe werden niemandem gewährt, aber nicht heute, nicht jetzt, nicht in dieser Sache, nicht bei nicht verhandelbaren Prinzipien.

Aber das wissen wir noch nicht. Zwei Tage vor der Abstimmung ist das Ergebnis noch immer nicht bekannt. Man kann berechtigterweise hoffen, aber es gibt keine Gewissheit.

Dies gilt vor allem für den Senat, der besonders in der Schwebe und außerordentlich wichtig ist. Erstens, weil bei “mid-term”-Wahlen immer mit dem Drittel der Senatoren gerechnet werden muss, das die Amerikaner alle zwei Jahre wählen, und damit mit dem noch “schwereren” Gewicht der politischen Polarisierungen in und innerhalb der Staaten der Nordamerikanischen Union (die Endauszählung jeder Kongresswahl, die auf ein Drittel der Senatoren erfolgt, ändert sich erheblich, wenn in einem bestimmten Wahljahr die Sitze eines Staates mit mehrheitlich progressiver als konservativer Ausrichtung zur Wahl stehen). Drittens sind die zahlenmäßigen Unterschiede zwischen Republikanern und Demokraten im Oberhaus seit einiger Zeit minimal, und da es sehr wenig braucht, um sie irreparabel zu verändern, muss jede Bewertung unter dem Mikroskop erfolgen.

Ein Sieg der Republikaner im Kongress, insbesondere im Senat, würde den “legalenStaatsstreich ” abwenden, den Präsident Joe Biden für den Fall eines Sieges der Demokratischen Partei bei den Wahlen am 8. November angekündigt, ja sogar mit Arroganz und Wut versprochen hat.

Biden und die Demokraten hatten nämlich geschworen, unverzüglich einen Gesetzesentwurf im Parlament einzubringen, der die Lüge der Abtreibung als verfassungsmäßiges Recht wiederherstellen würde, nachdem der Oberste Bundesgerichtshof diese Lüge am 24. Juni nach fast einem halben Jahrhundert endgültig widerlegt hatte. Wenn hingegen die Republikaner gewinnen, was wir von ganzem Herzen hoffen , wird dies vorerst nicht geschehen. Wer jetzt auf ein anderes Ergebnis, also einen Sieg der Demokraten, hofft, trägt die schwere Verantwortung, ein Gesetz für den Tod des ewigen Gedächtnisses zu wollen, wer auch immer er oder sie ist, und müsste sich dafür öffentlich moralisch verantworten.

Es würde auch nicht passieren, oder noch viel weniger passieren, dass all die anderen Lügen über Sex, Sexualität und Geschlecht den Amerikanern so leicht in den Hals gestopft werden, wie dies in den zwei unglücklichen Jahren der Präsidentschaft Bidens geschehen ist.

Die nächsten zwei Jahre bis zu den Präsidentschaftswahlen 2024 werden hart, sehr hart für die in Ungnade gefallene Biden-Administration, den Feind der nicht verhandelbaren Prinzipien und ihrer Agenda des ideologischen Radikalismus. Die Biden-Administration und ihre radikalen und ideologischen Koryphäen würden an jeder Ecke einen Unbekannten finden, der auf sie wartet. Das ist die schöne, schöne Nachricht, die wir heute gerne mit Begeisterung feiern würden, auf die wir aber stattdessen, vielleicht mit etwas Bangen, warten müssen, und zwar mit uns allen, die die Heiligkeit des menschlichen Lebens und die Schönheit der natürlichen Familie hochhalten.