Beatriz Montes ist verheiratet und hat sechs Kinder. Sie ist eine Lehrerin für katholische Religion und Moral. Sie hält einen Master of Science in Familienstudien. Derzeit beendet sie ihr Studium in Religionswissenschaften.

Sie ist Autorin der Bücher „Frente a la Ideología de género, educar en la libertad desde la infancia“ und „99 respuestas frente a la Ideología de género“. Als vielgelesener Influencer bloggt sie regelmäßig auf ihrer Webseite: buscandorespuestasemet.com. Sie arbeitet als Freiwillige im Verein Enraizados, dem Verein Libertas und der Zeitschrift The Traditional Post zusammen.