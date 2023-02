Die Idee, dass die Zeit gekommen sei, das Christentum „abzuschaffen“, tauchte als Leitmotiv in den europäischen Medien nach den Ergebnissen der Volkszählung auf, als in einigen westlichen Ländern mit unverhohlener Genugtuung festgestellt wurde, dass die Zahl der Christen zurückgegangen sei auf weniger als 50 Prozent der Bevölkerung. Im sog angesichts dieser Tatsache – obwohl mir Helderlins Metapher der Nacht angemessener erscheint – schlagen diese Stimmen eine institutionelle Entchristlichung der (europäischen) Gesellschaft und ihrer Grundlagen vor. Dringend: Weihnachten abschaffen, genauer gesagt, von der Figur Christi trennen … weil es Nichtchristen beleidigt.

Es ist interessant zu beobachten, wie all dies leicht an die “breite Volksmasse” weitergegeben wird, wo Leute, die vorgeben, eine “Meinung” zu haben, anfangen, sie zu wiederholen, während Gerüchte und Klatsch wiederholt werden.

Ich saß mit meinen Freunden in der Taverne „Majo“ in Subotica, als mein Freund uns von einem kurzen Meinungsaustausch mit einem seiner Freunde erzählte. Dieser sagte ihm, dass wir jetzt im 21. Jahrhundert sind. Jahrhundert, und dass wir endlich mit dem Christentum fertig werden sollten. Mein Freund sagte zu ihm: OK, beantworte einfach die Frage: Einundzwanzigstes Jahrhundert von was?

Die Frage sollte den Weisen an eine banale Tatsache erinnern: Wenn man etwas loswerden will, was die Grundlage der europäischen Zivilisation bildet, sowohl der westlichen (falls es sie noch gibt) als auch der östlichen, dann muss man sich bewusst sein, was du musst aufgeben. Zunächst der Kalender: Wenn wir das Christentum aufgeben, gibt es nicht einmal mehr 2023. Jahre (seit Christus) noch 21. Jahrhundert der neuen (christlichen) Ära. Ebenso ist keine lineare Zeit erforderlich. Es macht nur Sinn, wenn wir auf ein einzigartiges Ereignis in der Zukunft warten. Sagen wir, das zweite Kommen Christi.

Aber heben wir es zur Kontrolle auf: Worauf warten wir dann noch? Der dritte Teil von „Avatar“, der vor dem vierten kommt. Oder vielleicht warten wir darauf, dass ein Psychotherapeut die Liebe des 25. entdeckt. ein Trauma, von dem wir bis 150 nicht wussten, dass wir es hatten. Sitzungen? Oder warten wir auf nichts? Es scheint, dass alles, worauf es sich zu warten oder zu erinnern lohnt, mit diesem Mann Gottes vergangen ist.

Leistung und Liebe

Sagen wir, Leistung und Liebe. Denn was ist eine Leistung? Ein Kunststück ist eine bewusste Entscheidung, etwas im Namen von etwas oder jemandem aufs Spiel zu setzen. Zeit, Geld oder letztendlich das Leben. Christus ist ein Beispiel für solch eine spektakuläre Leistung. Und zweitens ist Christus ein Beispiel für selbstlose Liebe, denn warum sollten wir etwas für etwas oder jemanden riskieren, wenn wir jemanden oder etwas nicht lieben? Wenn der ehemalige Europäer ein Mann war, der sich bewusst für eine Leistung entschied, tat er dies, weil er von der Liebe zu jemandem oder etwas überwältigt werden konnte.

Wenn wir jedoch diese göttliche Liebe als Fantasie, Dogma, Unsinn abschreiben, schreiben wir die Liebe auch als Leistung ab. Wenn dieser Abschreibungsprozess abgeschlossen ist, wird es keine Fälle mehr geben wie diesen italienischen Trainer, der den größten Verein, den er damals trainieren sollte, verlassen hat, um mit seiner Frau zusammen zu sein, die an Krebs erkrankt ist. Und als er zurückkam, war er nicht mehr derselbe, wahrscheinlich weil er ein Mensch und keine KI war. Aber da er ein Mann ist, ist das, was mit ihm passiert ist, sowohl Liebe als auch Leistung, aber auch Christentum, denn es gibt keine solche Liebe, wo es nur ein Leben gibt (und danach nichts) oder wo die Menschen sich rühmen, nichts zu geben fürs Leben oder folgen imperativ ihren Träumen (d.h. sorgen nur für sich und sich selbst): dort wird die kranke Frau rechtzeitig verlassen oder proaktiv verlassen, wenn sie alt wird. (Da wir geschlechtergleich sind, ermöglichen wir auch Frauen eine solche Möglichkeit der Selbstrettung gegenüber ihren erkrankten oder alternden Ehemännern).

Heute werden solche Heldentaten- und Liebesgeschichten als unwahr oder zumindest erbärmlich verdächtigt, oder sie werden zu einer Reihe banaler Filme, die wie Pillen verschwendet werden. Wir spüren, dass unsere Zeit solchen Beispielen der Liebe und Heldentaten eine Abneigung entgegenbringt, weil es uns immer schwerer fällt, dem atmosphärischen Druck der Menschheit standzuhalten. Und es ist schwieriger für uns, weil wir die Fähigkeit verlieren, bewusst auf unsere (egoistischen) Instinkte und Rationalität zu verzichten, die sich alle aus dem Verhältnis von (persönlichem und nur persönlichem) Nutzen und Schaden berechnen.

Unsere Welt gehört uns nicht mehr

Wenn meine Karriere wegen meiner Frau leidet, werde ich sie aus meinem Leben streichen, weil ich eine andere Frau finden kann und es nur eine Karriere gibt. Verständlich, oder? Und indem wir uns damit der Fähigkeit berauben, irrational zu sein, verzichten wir sowohl auf Heldentaten als auch auf die Liebe, aber auch auf denjenigen, der durch sein Handeln die Christen gelehrt hat, was Heldentaten und Liebe sind. Auf diesen hat auch Nietzsche nicht verzichtet, der zwar in der lustigen Wissenschaft Gott „liquidiert“ hat, aber deswegen in seinem späteren Wahnsinn sich für den Gekreuzigten hielt.

Wenn der Glaube an den Ebenbild Gottes für unsinnig erklärt wird, dann wird der scheinbar säkulare humanistische Glaube an eine anthropozentrische Welt, in der wir leben, bedeutungslos. Der Beginn der institutionellen Entchristlichung Europas bezeugt, dass unsere Welt nicht mehr unsere ist. So betreten wir die Sphäre, die aus beruhigenden Gründen Posthumanismus genannt wird, was dasselbe ist, als hätten wir die Französische Revolution Postfeudalismus genannt, um vor uns selbst zu verbergen, was wir wissen: nämlich das während großer Brüche der Körper sabbert nicht, sondern Blut.

Ohne das Christentum kann sich der europäische Mensch nicht mehr in das philosophische Zentrum der Welt projizieren, sondern fällt auf ihren Grund: das ist die Logik dieser antihumanistischen und antichristlichen Revolution.

Und es ist kein natürlicher Lauf der Dinge, sondern ein bewusstes Projekt: Die neueste Folge von „Avatar“ beispielsweise lehrt den Menschen mit spektakulären Animationen, dass eine Art von Wassersäugern (in denen wir Wale erkennen) schlauer ist als er. Der Mensch wird in diesem Film zu einem (überflüssigen) Bösewicht, der die Natur terrorisiert. Deshalb gibt “Avatar” den Menschen “freundliche” Ratschläge: Wenn du “normal” leben, eine Familie haben, von jemandem geliebt werden und dergleichen willst – musst du aufhören, Mensch zu sein, dh. Übeltäter. Man muss jemand anderes werden: Avatare zum Beispiel. Was übersetzt bedeutet, das Christentum durch eine Art New-Age-ökologische „Religion“ zu ersetzen.

Herren und Sklaven

Wir sollten nicht vergessen, dass die Welt vor dem Christentum eine Welt war, die in Herren und Sklaven geteilt war, und dass das Christentum den Widerstand gegen die Sklaverei, der in der stoischen Philosophie entstand, verdichtet. Gott ist die Instanz, vor der Herr und Sklave als Menschen erscheinen. Die Abschaffung des Christentums wird dazu führen, dass diese bisher eindeutige Tatsache nicht mehr eindeutig sein wird.

Fortschritt ist eigentlich eine Rückkehr in die Zeit des unüberwindbaren Unterschiedes zwischen Herr und Sklave, denn es gibt niemanden, vor dem Herr und Sklave eins waren. Natürlich werden die Bedingungen nicht dieselben sein, sondern geändert, aber der alte Unterschied zwischen der herrschenden Minderheit und der Sklavenmehrheit wird in diesen neuen Bedingungen anerkannt.

Sagen wir, in den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts, wenn Foucault von (unantastbarer) Biomacht und Biomasse (deren Leben vollständig der Biomacht zur Verfügung steht) spricht, dann kann man leicht den alten Gegensatz zwischen Herren und Sklaven erkennen. Dann immer noch nur in einem philosophischen Bann.

Mit fortschreitender Entchristlichung des „Westens“ wandelt sich die philosophische Terminologie in die Handlungspläne von Bill Gates, der in seinen öffentlichen Überlegungen zum Thema „Ökologie“ öffentlich die Notwendigkeit einer Reduzierung der Menschenzahl diskutiert ( Biomasse) um 10-15 Prozent durch geeignete Krankheiten und Reproduktionspolitik . In einer christlichen Zivilisation wäre Gates ein Skandal: Da wir aber in Megalopolis leben, das antichristlich und antihumanistisch ist, wird Gates immer noch als ausgezeichneter „Philanthrop“ dargestellt. Was er sagt, beleidigt niemanden … im Gegensatz zu Christus.

Und so wie in der Sklavengesellschaft der Sklave niemals den Herrn erreichen konnte, so können die Sklaven auch heute Gates nicht erreichen: Seine Macht hat keine demokratische Legitimation, seine Pläne auch nicht, also wird er von keiner Entscheidung der sogenannten der “Wahlberechtigten” oder “breiten Volksmassen”. Denn weder das Volk noch die Wähler existieren für ihn.

Eine Flut von Feigheit

Natürlich kann man sagen, dass die Gedanken von Gates nur die Gedanken eines Mannes sind, was ein weiteres Merkmal der Abschaffung des Christentums veranschaulicht, nämlich die Flut der Feigheit, die in einer Zeit entsteht, in der die meisten Menschen nicht mehr an das Kunststück glauben, noch sind sie dazu bereit. Das sind Leute, die nur zur Unterwerfung bereit sind. Sklaven also.

Megalopolis, wie das Zeitalter der bewussten Abschaffung des Christentums genannt wird, ist ein Zeitalter, das sich auf Tod und Töten konzentriert. Nietzsches poetische Fantasien über einen Übermenschen, der eine neue Welt erschafft, werden zur Moderation des Euthanasie-Prozesses, zur Vorbereitung der Legalisierung der postnatalen Abtreibung – übersetzt: die Liquidierung von Neugeborenen – und zu „Berechnungen“, wie viel ein Baby kostet oder verschmutzt den Planeten, um “rational” zu dem Schluss zu kommen, dass man keine Kinder haben sollte.

Natürlich hat das Christentum in seiner langen Geschichte auch Leichen hinterlassen, aber es wurde damals immer politisch missbraucht. Deshalb ist die Geschichte des Christentums von der Idee des Christentums und insbesondere von der liturgischen oder betenden Erfahrung des Übernatürlichen zu unterscheiden, die dem Menschen die Möglichkeit der Teilhabe am Schöpfungsprozess bietet, anstatt den Willen zur Macht zu steigern , deren Ursprung in der Abschaffung des Menschen und seiner Ersetzung durch Maschinen und künstliche Intelligenz liegt.

Pekić und Lalić

Die Meinung, man könne einem technokratischen Antihumanismus einen traditionellen, säkularen Humanismus (der das Kunststück verabscheut, weil er keinen Grund dafür finden kann) entgegenstellen, ist sehr naiv. Dessen war sich auch Pekić bewusst. Sein Werk ist ein gutes Beispiel für das sich wandelnde Verhältnis von Humanismus, Christentum und (technokratischem) Antihumanismus. Während er in „Die Zeit der Wunder“ (1965) das Christentum als Allegorie des Totalitarismus verwendete, zeigte Pekić bereits im Roman „How to appease a vampire“ (1977) die Ohnmacht des traditionellen Humanismus gegen (Nazi-)Antihumanismus, so dass in „Besnil“ (1983) traditioneller Humanismus und Christentum im Kampf gegen den technokratischen Antihumanismus symbolisch verknüpft werden. Und dann, vor seinem Tod, verzichtete er auf „Die Zeit der Wunder“.

Ivan V drückte seinen Glauben auf andere Weise aus. Lalić, der nach dem Tod seines Sohnes 1989 Jahr bittet er Gott um weitere sieben Jahre, um zu singen, was er zu singen hat: So wurden die 1996 veröffentlichten „Four Canons“ geboren. Jahr, in dem Lalić stirbt, und in dem sich biblische Motive mit Wörtern wie Gigabyte, Megainflation, Elektrokardiogramm usw.

Sowohl Pekić als auch Lalić stellten weder ihr Christentum zur Schau, noch riefen sie andere dazu auf, wenig oder keinen Glauben zu haben; beide verstanden das Christentum nicht als Dogma, sondern als den einzig möglichen Rahmen, in dem das menschliche Schaffensvermögen Sinn und Wert hat: weil es eine Nachahmung der schöpferischen Kraft des Schöpfers ist. Im Gegenteil, wenn der Mensch nur Müll ist, der vom Planeten gereinigt werden muss, dann sind es Müll und seine Sätze, seine Verse, seine Erfahrungen, seine Freunde in Gegenwart und Vergangenheit, mit denen er sich auf den Seiten seiner Bücher wiederfindet oder Bücher von Lieblingsschriftstellern und Dichtern.

Aus diesem Grund erinnert uns das diesjährige Weihnachtsfest daran, dass zukünftige nicht von selbst kommen, sondern dass wir um jedes nachfolgende kämpfen müssen. Und das ist eine gute Nachricht, denn wo Gefahr ist, ist auch Rettung.