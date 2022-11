Im September 2022 sollte Belgrad, Serbien, Gastgeber für das Schwulenfestival Europride sein. Das kleine Balkanland ist im Allgemeinen ein traditionelles Land, und die Mehrheit seiner Bürger lehnt sowohl das jährliche Pride-Event als auch diese Parade auf europäischer Ebene ab.

Als die Organisatoren von Europride ankündigten, dass mehr als 20.000 Homo- und Transsexuelle aus der ganzen Welt nach Belgrad kommen würden und auch Besuche in Schulen geplant waren, taten sich serbische familienfreundliche Verbände und die orthodoxe Kirche zusammen und organisierten große religiöse Prozessionen zu ihren Widerstand zeigen zu dieser Veranstaltung und fordern ein Verbot. An zwei religiösen Prozessionen im August nahmen etwa 40-50.000 Menschen teil, an der dritten sogar fast 100.000. Am Ende der dritten Prozession hielten der serbische Patriarch Porfirije und zahlreiche Bischöfe einen Gebetsgottesdienst für die Heiligkeit der Ehe, den der Patriarch mit folgenden Worten beendete eine großartige Predigt, in der er die LGBT-Ideologie als das entlarvte, was sie wirklich ist – “ihr Ziel ist es, unsere Gesellschaft, unsere Werte und unsere Lebensweise zu verändern”.

Ein italienischer Staatsbürger auf der Europride 2022, der sich über Jesus Christus lustig macht

Den Abschluss bildete das Verbot des Europride-Marsches, das vom serbischen Verwaltungsgericht ausgesprochen wurde. Die Organisatoren von Europride beantragten daraufhin eine andere Route und versammelten sich am vereinbarten Tag vor dem Gericht, um “gegen das Verbot des Gerichts zu protestieren”. Bewacht von fast 6.000 Polizisten in voller Montur liefen sie volle 700 Meter zu einem nahe gelegenen Stadion, in dem später ein Konzert stattfand.

Mit Ausnahme einiger Botschafter, lokaler linker Politiker und marxistischer Aktivisten lag die tatsächliche Zahl der Europride-Teilnehmer bei etwa 300 – weit entfernt von den mehr als 20.000, die sich die Organisatoren erhofft hatten. Damit hat das serbische Volk eine Schlacht im Kampf gegen Wissenschaft, Vernunft, Glauben und die menschliche Natur gewonnen. Und nicht nur, dass diese “die Schwulenparade verregneten”, es regnete tatsächlich den ganzen Tag und verwandelte die “Regenbogen”-Veranstaltung in ein trauriges Spektakel nasser und kalter, spärlich bekleideter Teilnehmer.

Weit entfernt von der prächtigen, regenbogenfarbenen Veranstaltung mit 20.000 Besuchern, die sich die Organisatoren erhofft hatten.

Als das Filmmaterial der prächtigen religiösen Prozessionen die von einem unabhängigen Medienunternehmen auf YouTube veröffentlicht wurde, kommentierten viele, dass, wenn so etwas in den USA stattfinden würde, all diese Menschen mit Kruzifixen und Ikonen im Gefängnis landen würden, weil sie es gewagt hätten, den unantastbaren “sexuellen Minderheiten” die Stirn zu bieten. Dies sagt viel über den Zustand der Gedanken- und Redefreiheit im Westen aus.

Ein albanischer Staatsangehöriger, der sich vor der Markuskirche in Belgrad respektlos gegenüber dem Christentum verhält

Lassen Sie sich von den Gender-Ideologen nicht zum Schweigen bringen und verängstigen. Stehen Sie für das ein, woran Sie glauben. Verbreiten Sie die Nachricht, wie ein kleines, aber trotziges Land dem neuen Marxismus die Stirn geboten hat, und kämpfen Sie mutig gegen die ideologische Kolonisierung Ihres Landes, Ihrer Regierung, Ihrer Schulen und aller Bereiche von Gesellschaft und Kultur. Widerstand leisten, wie es Serbien getan hat.

Ausgewähltes Video von Orthodox Meme Squad Facebook-Seite