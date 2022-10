Kolonialverwalter Hill, der amerikanische Botschafter in Serbien, Flügelmann von Bill Clinton, bekannt aus der Zeit von Dayton und den NATO-Bombenangriffen, mit seinen Läufern aus der Europäischen Union, befahl den Behörden in Serbien, dass der Spaziergang stattfinden muss.

Und sie hielt durch. Verfassungswidrig und rechtswidrig. Aber es erlebte aus mehreren Gründen auch ein totales Fiasko. Ungeachtet der Tatsache, dass der Staat Serbien nach all den Versprechungen und Entscheidungen einknickte und praktisch darauf verzichtete, souveräne Entscheidungen zu treffen, hat das Volk Serbien, seine Vorfahren und seine Nachkommen nicht aufgegeben.

Das Fiasko ist viel größer, denn obwohl die “stolzen” (stolz worauf?) Organisatoren mehrere tausend Euro-Parader anmeldeten, waren es nicht mehr als 300, wie auf dem Foto von Tasmajdan nach dem Ende zu sehen ist des Spaziergangs.

Euro-Parader-Konzert auf Tasmajdan, 17. September 2022.

Die Organisatoren – die Parader müssen Poppers ernsthaft „aufgeschichtet“ haben, als sie eine Aussage machten, dass fast 10.000 Menschen teilgenommen hätten. Poppers ist übrigens eine halblegale Droge, die seit den 70er Jahren vor allem von Homosexuellen zur sexuellen Stimulation verwendet wird. Selbst die US-amerikanische FDA hält es für gefährlich und gesundheitsschädlich. Natürlich hat das die schwule Tourismusagentur Happygaytravel nicht davon abgehalten, eine Tour durch Sremski Karlovci anzukündigen und ein Banner für den Kauf von Poppers zu platzieren!

Chemisches Sexualstimulans mit dem Plan Europride 2022.

Wir sahen schreckliche Szenen, in denen alte Mönche und Nonnen von schwer bewaffneten Polizisten gestoßen und festgenommen wurden. Die Polizei, die wir, die Bürger Serbiens, bezahlen. Für die Beteiligung der Polizei, aller, vom Minister bis zu denen auf der Straße, bei der Organisation der Bewegung, der Verhaftung und Einschüchterung gedemütigter Bürger, die ihre Revolte zum Ausdruck brachten, weil sie die heiligsten unter uns Serben verspotteten: Christus, seine Kirche, den Heiligen Sava, Kosovo und Metohija , für die Beteiligung der Polizei an der Prügelstrafe gegen friedliche Bürger, die ohne materielles Interesse an der Verteidigung der Verfassung und der Gesetze Serbiens am Tag des Jüngsten Gerichts standen, verdiente diese Polizei von heute an mit Heiden identifiziert zu werden. Ohne Ausnahme. Wer Christ ist, weiß, wovon ich schreibe.

Das Schieben und Schlagen von Mönchen und Nonnen durch die Polizei auf den Straßen von Belgrad, 17. September 2022. Quelle: FB Nade Gladović

Quelle: Twitter

Und natürlich war es unvermeidlich, Christus und die Kirche während der Parade der Sodomiter zu verspotten. Und wir haben die staatlichen Behörden davor gewarnt, eine Petition unterschrieben , aber vergebens. Anstatt dass der Freak, der Christus verspottete, sofort verhaftet und aus der Versammlung entfernt wurde, sahen wir zu, wie inmitten des Märtyrer-Belgrads von St. Diakon Habakuk und Abt Paisius, eine Figur die Kreuzigung des Herrn Christus verspottete.

Christus verspotten und die religiösen Gefühle des traditionellen und mehrheitlichen Serbien, Europride 2022.

Was bestätigt, dass die gesamte Europride darauf abzielte, das traditionelle Serbien zu demütigen und zu verspotten, ist das Erscheinen einer Transgender-Figur, die mitten in Belgrad die Republik Kosovo feiert und in seiner verrückten Schamlosigkeit mit der Kirche St. Markus im Hintergrund posiert. wo sich die Überreste von Zar Dušan befinden.

Trandža vom NATO-Außenposten verherrlicht die Republik Kosovo in der Ilija-Garašanina-Straße in Tašmajdan.

Organisatoren der Europride 2022. Sie behaupten, sie seien anständige Menschen, die für ihre gefährdeten Rechte kämpfen

Wie dem auch sei, egal wie viele Demütigungen wir erlitten haben, wir sollten hier noch einmal an die Worte von Levan Vasadze erinnern, dem Vertreter des Weltfamilienkongresses für Georgien, während des Regionalkongresses der Familien in Belgrad im Jahr 2016. dass die Situation in Serbien gut ist, solange 7.000 bis an die Zähne bewaffnete Polizisten 100 Perverse bewachen. In Serbien wird es schlimm, wenn 100 Polizisten 7000 Perverse bewachen.

Gott wird gewähren, dass wir diesem bösen Serbien niemals begegnen werden, und dass wir uns nicht schämen werden, wenn wir vor unsere heiligen Vorfahren treten.