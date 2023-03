Share on WeChat

Nachdem Städte wie München bereits Ampelpärchen mit gleichgeschlechtlichen Paaren eingeführt haben, folgt nun auch Saarbrücken. Die ersten Ampelpärchen wurden am Montag von Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) und dem Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) an der Fußgängerampel Bleichstraße/Mainzer Straße enthüllt.

Conradt betonte, dass Saarbrücken eine bunte Stadt sei, in der eine offene, vielfältige und gleichberechtigte Stadtgesellschaft herrsche. Mit der Einführung der Ampelpärchen wolle man sicherstellen, dass alle unabhängig von ihrer Nationalität, Religion oder sexuellen Vorlieben willkommen sind. Die Stadt gab an, dass die Installation der neuen Symbole etwa 500 Euro gekostet hat.