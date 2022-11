In 14 Staaten wurden alle Abtreibungskliniken geschlossen. In 15 Bundesstaaten (darunter Georgia, wo Abtreibung zwar nicht verboten, aber eingeschränkt ist) haben 66 von 79 Abtreibungskliniken, die Abtreibungen durchführten, ihre Dienste eingestellt. 40 von ihnen bieten noch andere Dienstleistungen als Abtreibungen an, und 26 haben ganz geschlossen. “Das bedeutet, dass fast ein Drittel (29 %) aller Frauen im fortpflanzungsfähigen Alter in den USA in Bundesstaaten leben, in denen Abtreibung entweder nicht verfügbar ist oder stark eingeschränkt wird “, schreiben die Autoren einer für das Guttmacher Institute erstellten Analyse.*

Am 2. Oktober veröffentlichte das Guttmacher Institute eine Liste der Bundesstaaten, in denen sich die Abtreibungsgesetze oder die Abtreibungspraxis geändert haben, und gab die Zahl der Abtreibungskliniken an, die vor Roe in Betrieb waren. Im Jahr 2020 gab es in diesen 15 Staaten 167.400 Abtreibungen.

Abtreibungsbefürworter schlagen Alarm – immer mehr Staaten schränken die Abtreibung ein und verbieten sie. Es wird erwartet, dass diese Zahl im Winter auf über 26 ansteigt. Und die Demokratische Partei der USA hat im Vorfeld der Wahlen ein Video veröffentlicht, in dem sie vor einem landesweiten Verbot der Abtreibung warnt.

Liste der Staaten, die Abtreibung eingeschränkt oder verboten haben, vom Guttmacher Institute:

Idaho (früher 3 Kliniken) 0 Kliniken, die Abtreibungsdienste anbieten 1 Klinik komplett geschlossen, 2 für andere Dienste geöffnet

(früher 3 Kliniken) Alabama (zuvor 5 Kliniken) 0 Kliniken, die Abtreibungsdienste anbieten 1 Klinik komplett geschlossen, 4 für andere Dienste geöffnet

(zuvor 5 Kliniken) Arizona (bisher 8 Kliniken) 0 Kliniken, die Abtreibungsdienste anbieten 1 Klinik komplett geschlossen, 7 für andere Dienste geöffnet

(bisher 8 Kliniken) Arkansas (früher 2 Kliniken) 0 Kliniken, die Abtreibungsdienste anbieten 1 Klinik vollständig geschlossen, 1 für andere Dienste geöffnet

(früher 2 Kliniken) Wisconsin (bisher 4 Kliniken) 0 Kliniken, die Abtreibungsdienste anbieten 0 Kliniken vollständig geschlossen, 4 für andere Dienste geöffnet

(bisher 4 Kliniken) Georgien (vorher 14 Kliniken) 13 Kliniken bieten Abtreibungsdienste an 1 Klinik ist komplett geschlossen

(vorher 14 Kliniken) West Virginia (früher 1 Klinik) 0 Kliniken, die Abtreibungsdienste anbieten 0 Kliniken vollständig geschlossen, 1 für andere Dienste geöffnet

(früher 1 Klinik) Kentucky (früher 2 Kliniken) 0 Kliniken, die Abtreibungsdienste anbieten 1 Klinik vollständig geschlossen, 1 für andere Dienste geöffnet

(früher 2 Kliniken) Louisiana (früher 3 Kliniken) 0 Kliniken, die Abtreibungsdienste anbieten 3 Kliniken vollständig geschlossen, 0 für andere Dienste geöffnet

(früher 3 Kliniken) Mississippi (früher 1 Klinik) 0 Kliniken, die Abtreibungsdienste anbieten 1 Klinik vollständig geschlossen, 0 für andere Dienste geöffnet

(früher 1 Klinik) Missouri (früher 1 Klinik) 0 Kliniken, die Abtreibungsdienste anbieten 0 Kliniken vollständig geschlossen, 1 für andere Dienste geöffnet

(früher 1 Klinik) Oklahoma (bisher 4 Kliniken) 0 Kliniken, die Abtreibungsdienste anbieten 2 Kliniken vollständig geschlossen, 2 für andere Dienste geöffnet

(bisher 4 Kliniken) Tennessee (früher 7 Kliniken) 0 Kliniken, die Abtreibungsdienste anbieten 2 Kliniken vollständig geschlossen, 5 für andere Dienste geöffnet

(früher 7 Kliniken) Texas (ehemals 23 Kliniken) 0 Kliniken, die Abtreibungsdienste anbieten 12 Kliniken vollständig geschlossen, 11 für andere Dienste geöffnet

(ehemals 23 Kliniken) South Dakota (ehemals 1 Klinik) 0 Kliniken, die Abtreibungsdienste anbieten 0 Kliniken vollständig geschlossen, 1 für andere Dienste geöffnet

(ehemals 1 Klinik)

*Kirstein M et al, 100 Days Post-Roe: At Least 66 Clinics Across 15 US States Have Stopped Offering Abortion Care, Guttmacher Institute, 2022 – https://www.guttmacher.org/2022/10/100-days-post-roe-least-66-clinics-across-15-us-states-have-stopped-offering-abortion-care