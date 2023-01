Der russische Präsident Wladimir Putin hat ein Gesetzespaket zum Verbot von LGBT-Propaganda sowie von Geschlechtsumwandlung und Pädophilie unterzeichnet.

Viele Menschen stellen Fragen: Wird dieses Gesetz funktionieren? Wie wird es funktionieren? Wie können wir damit die “LGBT”-Propaganda stoppen? Die Menschen machen sich Sorgen, ob alles als “LGBT”-Propaganda deklariert wird und ob sie wegen Propaganda angeklagt werden, wenn sie zum Beispiel Queen hören und ausländische Fernsehserien sehen, in denen in jeder Folge ein paar “sexuelle Minderheiten” vorkommen.

Gehen wir der Sache auf den Grund.

Zunächst einmal muss gesagt werden, dass der Ansatz in den neuen Gesetzen recht ausgewogen und kalibriert ist. Es handelt sich ganz klar um “Propaganda “, die immer und überall verboten ist. Die Kriterien für die Förderung nicht-traditioneller Beziehungen sind, ob sie “werbend” oder aufdringlich sind. Die Kriterien für die Förderung der Pädophilie sind jegliche “Werbung”, Rechtfertigung oder Entschuldigung dafür und zwanghaftes Interesse daran. Der Begriff der “Demonstration ” ist gegeben – es handelt sich um “nicht-propagandistische” Beschreibungen und Darstellungen unmoralischer Verhaltensweisen – sei es zu pädagogischen, wissenschaftlichen oder künstlerischen Zwecken. Sie sind für Erwachsene erlaubt und für Minderjährige verboten.

Wir sehen eine kalibrierte und richtige Entscheidung.

Das Gesetz legt Wert auf einfache, neutrale Hinweise (ohne Beschreibungen oder Bilder) – diese sind nicht verboten, solange sie nicht demonstrativ sind, in einem angemessenen Kontext stehen und altersgerecht sind. Aber Schulen, Lehrer, Ärzte, Buchverlage – sie werden sich hüten, einer verbotenen Demonstration zu nahe zu kommen, daher gibt es zu Recht eine “Sicherheitszone”. Das Muster der Reaktion auf verbotene Propaganda wird von Seiten des Staates aktiv. Der Staat selbst müsste verbotene Propaganda identifizieren, sie im Internet sperren und einen Mechanismus zur Rechenschaftslegung der Propagandisten einrichten. Die Gesellschaft kann (und wird) sich an der Verteidigung gegen schlechte Propaganda beteiligen – aber sie wird sich bei dieser Aufgabe nicht mehr allein auf ihre eigenen zivilen Kräfte verlassen.

Verbotene Propaganda wird allmählich von den Gerichten rigoros ausgemerzt. Die Verantwortung für die Propaganda wird sehr viel ernster und unausweichlicher werden. Einige (meist technische) Aspekte der Anwendung der neuen Gesetze sind noch nicht ganz klar. Wir werden es in der Praxis sehen, und wenn etwas angepasst werden muss, werden wir die notwendigen Anpassungen vornehmen.

Wird es funktionieren?

Viele sagen, dass das vorherige Gesetz – das Propaganda unter Kindern verbot – nicht funktioniert hat. Und ich befürchte, dass der neue auch nicht funktionieren wird. Zunächst einmal ist es nicht richtig, dass das bisherige Gesetz nicht funktioniert hat. Es funktionierte – wenn auch knarrend und nicht immer. Und aktive Community-Aktivisten haben mit seiner Hilfe schon viel erreicht: Gruppen und Websites wurden geschlossen, Propagandisten zur Rechenschaft gezogen. Es hatte jedoch Schwächen, die mit dem neuen Gesetz teilweise behoben werden.

Warum erwarten wir, dass das Gesetz besser funktioniert?

1. Der erste Grund ist, dass das frühere Gesetz in den meisten Fällen gerade deshalb nicht funktionierte, weil nicht nachgewiesen werden konnte, dass sich die Propaganda speziell an Kinder richtete. Mit dem neuen Gesetz, das jegliche Förderung “nicht-traditioneller sexueller Beziehungen” verbietet, wird es in dieser Hinsicht definitiv einfacher werden.

2. Der zweite Grund ist, dass das frühere Gesetz nur auf Einsprüche von Ihnen und mir reagierte, auf die der Verwaltungsapparat nur zögerlich und nicht immer reagierte. Das neue Gesetz verlangt von den Betreibern von Websites und sozialen Netzwerken – einschließlich des bisher sehr toleranten VKontakte -, solche Informationen jederzeit aktiv zu identifizieren und zu blockieren. Außerdem wird eine aktive Überwachung des Internets eingeführt, die die Identifizierung aller verbotenen Informationen (einschließlich “LGBT”-Propaganda) und die Aktivierung von Verfahren zur Beschränkung des Zugangs zu diesen Informationen vorsieht. Das Verfahren für eine solche Überwachung muss von Roskomnadzor genehmigt werden, und die Organisation, die sie durchführen soll, wird von der russischen Regierung ausgewählt. Wenn verbotene Informationen entdeckt werden, wird die Nachricht an die zuständigen Behörden geschickt, die das Verfahren zur Sperrung dieser Informationen “einschalten”, was bedeutet, dass diese Arbeit nicht mehr allein von verantwortungsbewussten Bürgern erledigt wird, sondern vom Staat durch autorisierte Strukturen aktiv durchgeführt werden muss.

3. und der dritte und wichtigste Grund. Bisher stand “LGBT”-Propaganda nicht auf der gesetzlichen Liste der zu sperrenden Informationen, jetzt aber schon; d. h. bisher musste man sich nur darum bemühen, Bußgelder gegen Propagandisten zu erwirken, jetzt aber muss die Propaganda selbst aktiv entfernt werden, und zwar im Rahmen eines Vorverfahrens. Zusammengenommen verspricht dies, die Wirksamkeit des Vorgehens gegen “LGBT”-Propaganda im Rahmen des neuen Gesetzes deutlich zu erhöhen.

Wie genau soll das funktionieren?

Die Eigentümer von Internetressourcen und sozialen Medien sind verpflichtet, Verstöße aktiv aufzudecken. Sobald sie identifiziert sind, sind sie verpflichtet, den Zugang zu illegalen Informationen sofort zu sperren, ohne die Reaktion der zuständigen Behörden abzuwarten.

Der Staat sollte überwachen, und die Bürger sind aufgefordert, sich zu beteiligen. Das Verfahren ist einfach: Wenn verbotene Propaganda entdeckt wird, sollte Roskomnadzor informiert werden. Spezialisten von Roskomnadzor werten die Informationen weiter aus. Wenn die Mitteilung bestätigt wird, wird die Seite in das einheitliche Register der Websites aufgenommen, die Informationen enthalten, deren Verbreitung in der Russischen Föderation verboten ist. Dies wird dem Website-Hosting-Anbieter gemeldet, der verpflichtet ist, den Eigentümer der Website zu informieren. Nach Erhalt dieser Information ist der Eigentümer der Website verpflichtet, die Seite zu entfernen; geschieht dies nicht, sperrt der Hosting-Anbieter den Zugang zu ihr innerhalb von 24 Stunden. All dies geschieht im Rahmen eines vorgerichtlichen Verfahrens, bei dem der bürokratische Aufwand auf ein Minimum beschränkt ist – auf die notwendigen Kontrollen. Wie schnell es in der Realität sein wird, wird sich in der Praxis zeigen.

Gegen die irrtümliche Aufnahme einer Seite in das Register der verbotenen Informationen kann der Eigentümer der Website oder des sozialen Netzwerks oder der Hosting-Anbieter bei Gericht Einspruch erheben.

Die Haftung für Propagandisten wird in das russische Gesetzbuch über Ordnungswidrigkeiten aufgenommen – in einer neuen Fassung. Für die Propagierung nicht-traditioneller Einstellungen oder Vorlieben sowie die Geschlechtsumwandlung – eine Geldstrafe von bis zu hunderttausend für einen Bürger und von achthunderttausend bis zu einer Million Rubel für eine Organisation. Richtet sich die Propaganda an Kinder, so ist eine Geldstrafe von bis zu zweihunderttausend für einen Bürger und von einer Million bis zwei Millionen für eine Organisation vorgesehen.

Wurde die Propaganda über das Internet betrieben, werden die Geldbußen sofort erhöht: bis zu zweihunderttausend für einen Bürger, von einer Million auf vier Millionen für eine Organisation. Propaganda in den Medien, einschließlich der Online-Medien, ist noch schwerwiegender: eine Geldstrafe von bis zu 400.000 für eine Einzelperson und zwei bis fünf Millionen für eine Organisation oder die Aussetzung ihrer Aktivitäten für bis zu 90 Tage. Ausländische Straftäter werden zusätzlich zur Geldstrafe aus Russland ausgewiesen. Dies gilt für jede Förderung nicht-traditioneller sexueller Beziehungen oder Einstellungen, einschließlich der “Geschlechtsumwandlung”.

Außerdem erscheinen neue Besetzungen. Die Förderung der Pädophilie wird mit hohen Geldstrafen geahndet – für Bürger von 200.000 bis 400.000 Rubel, für Organisationen von 1 Million bis 4 Millionen Rubel, oder mit einer Aussetzung der Tätigkeit für bis zu 90 Tage. Wenn im Internet für Pädophilie geworben wird, verdoppeln sich die Geldstrafen: von 400.000 bis 800.000 Rubel für Bürger und von 4 Millionen bis 10 Millionen Rubel für Organisationen, oder es kommt zu einer Aussetzung der Aktivitäten für bis zu 90 Tage. Ausländische Straftäter werden zusätzlich des Landes verwiesen.

Minderjährigen nicht-traditionelle sexuelle Einstellungen oder Vorlieben zu zeigen (keine Propaganda!) und ihnen Informationen zu vermitteln, die sie dazu bringen könnten, eine “Geschlechtsumwandlung” zu wünschen, ist ebenfalls strafbar. Die Strafen dafür sind in etwa dieselben wie für Propaganda unter Erwachsenen, plus Ausweisung aus Russland für beleidigende Ausländer.

Das Gesetz sieht auch Verbote vor:

über die Veröffentlichung von verbotener Propaganda in den Medien in dem einschlägigen Gesetz;

Waren (Bücher, Spiele, Videos usw.) zu verkaufen, die verbotene Informationen enthalten, einschließlich Propaganda für “LGBT” oder Pädophilie, einschließlich importierter Waren;

für die Erteilung einer Lizenz für Filme mit verbotener Propaganda;

nicht nur Propaganda, sondern auch jede Darstellung nichttraditioneller sexueller Einstellungen oder Präferenzen, Pädophilie, “Geschlechtsumwandlung” in der Werbung zu verwenden.

Was sind die Aufgaben?

Roskomnadzor und die Polizei werden verpflichtet sein, Verfahren nach dem CAO einzuleiten. Wenn Roskomnadzor eine neue Seite mit verbotenen Informationen in das Register aufnimmt, informiert sie auch die Polizei. Der Staatsanwalt hat auch das Recht, ein solches Verwaltungsverfahren einzuleiten. Diese Fälle werden von den Gerichten behandelt. Dadurch kann sich die Verhängung eines Bußgeldes natürlich ein wenig verzögern. Hier ist jedoch ein angemessenes Gleichgewicht gegeben, da das Gericht die Unschuldsvermutung berücksichtigen muss und die Situation objektiver betrachten kann als die Stelle, die die Informationen in das Register aufgenommen hat. Andererseits gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass die Gerichte echte Propaganda, die bereits sachkundig bewertet und in das Register eingetragen wurde, “beschönigen” werden.

Alle oben genannten Punkte gelten nur für nicht strafrechtliche Fälle. Die gezielte Beeinflussung bestimmter Kinder durch verbotene Informationen wäre beispielsweise weiterhin eine Straftat (gewaltlose Ausschweifung).

Wird die Demonstration von Erwachsenen in der Praxis von der Propaganda getrennt?

Das Gesetz unterscheidet zwischen der Förderung von nicht-traditionellen sexuellen Beziehungen (und anderen) und der Darstellung solcher Beziehungen.

Das Gesetz ist ziemlich eindeutig, was die Förderung “nicht-traditioneller sexueller Beziehungen” betrifft, einschließlich

Informationen zu verbreiten und/oder öffentliche Maßnahmen zu ergreifen, wenn diese Informationen oder Maßnahmen darauf abzielen, nichttraditionelle sexuelle Einstellungen, die Attraktivität nichttraditioneller sexueller Beziehungen und/oder Präferenzen oder eine Geschlechtsumwandlung zu fördern oder die soziale Gleichwertigkeit traditioneller und nichttraditioneller sexueller Beziehungen und/oder Präferenzen zu verzerren;

oder die Auferlegung von Informationen über nicht-traditionelle sexuelle Beziehungen und/oder Präferenzen oder eine Geschlechtsumwandlung, die das Interesse an solchen Beziehungen und/oder Präferenzen oder einer Geschlechtsumwandlung wecken.

Das heißt, es geht um die aktive Verbreitung von Informationen oder öffentlichen Aktionen, die Perversionen bewusst positiv und attraktiv darstellen. Auch durch die Gleichsetzung dieser Einstellungen oder Verhaltensweisen mit normalen. Die notwendigen Klarstellungen finden sich in den Entscheidungen der Gerichte. So hat das Verfassungsgericht klargestellt, dass der Begriff der Propaganda “die Darstellung relevanter Informationen in einem neutralen (erzieherischen, künstlerischen, historischen) Kontext nicht ausschließt”, wenn diese Informationen “nicht auf die Bildung von Präferenzen im Zusammenhang mit der Wahl nicht-traditioneller Formen der sexuellen Identität abzielen”.

Handelt es sich bei dem Publikum um Erwachsene, ist die Vorführung nicht verboten. Medizinische Lehrbücher, historische Werke und belletristische Werke – sofern sie nicht eindeutig propagandistischen Charakter haben – werden nicht mit einer Geldstrafe belegt.

Die Förderung von Pädophilie ist definiert als:

Verbreitung von Informationen, die darauf abzielen, Pädophilie zu rechtfertigen und/oder zu billigen oder “Pädophilie attraktiv zu machen”;

oder die Auferlegung von Informationen über Pädophilie, die das Interesse an Pädophilie wecken.

Unabhängig davon betonen wir, dass die Erörterung der negativen Aspekte der destruktiven Schwulenkultur und die Bekämpfung der “LGBT”-Propaganda in der Erwachsenenöffentlichkeit nicht verboten ist, da sie keine positive Botschaft enthält und das Interesse nicht den Einstellungen selbst gilt, sondern den negativen Folgen der betreffenden Einstellungen, Propaganda und Subkulturen und der Notwendigkeit, die öffentliche Moral vor ihnen zu schützen.

Das Gesetz verbietet die Beschreibung nicht-traditioneller sexueller Beziehungen und/oder Vorlieben sowie deren Darstellung und Informationen, die bei Minderjährigen den Wunsch nach einer Geschlechtsumwandlung hervorrufen könnten. Solche offenen Aufzählungen in der Rechtsprechung bedeuten nicht, dass sie vollständig “abgesegnet” werden, sondern sie werden analog angewendet. Das heißt, ein Gericht oder eine zuständige Behörde kann Informationen, die inhaltlich oder schwerpunktmäßig mit den aufgelisteten Informationen übereinstimmen, als verbotene Informationen einstufen. Aus dem Inhalt des Gesetzes geht klar hervor, dass eine einfache neutral-informative oder negative Erwähnung keine verbotene Anzeige darstellt, es sei denn, sie ist beabsichtigt oder demonstrativ.

Ich meine, es ist nicht verboten, Kindern im Unterricht über Gottes Gesetz zu erzählen, dass die Menschen in Sodom unnatürliche Sünden begangen haben und dass ihre Stadt durch ein himmlisches Feuer zerstört wurde. Unter Berücksichtigung der bereits erwähnten Entscheidungen der Obergerichte stellen wir fest, dass ein bloßer Hinweis nur dann keine verbotene Darstellung ist, wenn er “die spezifische geistige und physiologische Entwicklung von Kindern in einer bestimmten Altersgruppe” und “die Art des hervorgehobenen Themas” berücksichtigt. So würden absichtliche “neutrale Hinweise” auf Homosexualität und Geschlechtsidentität gegenüber kleinen Kindern als Demonstration gelten, während ein angemessener Hinweis in einem pädagogischen Kontext gegenüber einem Teenager – ohne Demonstration oder Propaganda – akzeptabel wäre.

Gleichzeitig schafft das Verbot von Propaganda und Ausstellungen eine nützliche “Risikozone” für Pädagogen, Schulen, Buchverlage usw. Angesichts der hohen Geldstrafen werden sie sich davor hüten, Dinge zu tun, die nicht Teil der Demonstration zu sein scheinen, aber so aussehen.

Was können die Bürger tun?

Für den LGBTQIA-Block können Sie sich mit einer Beschwerde an die E-Rezeption wenden.

Elektronische Rezeption von Roskomnadzor: https://rkn.gov.ru/treatments/ask-question/

Ministerium des Innern (Polizei) e-reception room: https://мвд.рф/request_main

Die elektronische Rezeption von Rospotrebnadzor: https://petition.rospotrebnadzor.ru/petition/

Beschwerdebeispiele: https://t.me/parfentiev_club/3427