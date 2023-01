Share on WeChat

Eine Stadt, die vor fast vier Jahren zu den ersten von vielen in Polen gehörte, die eine Resolution verabschiedete, in der sie sich „frei von der LGBT-Ideologie“ erklärte, hat das Dokument nun durch ein Dokument ersetzt, das sich gegen Diskriminierung, einschließlich sexueller Minderheiten, ausspricht, wie Notes from Poland berichtet.

Die Entscheidung der Stadträte in Świdnik, einer Stadt mit 40.000 Einwohnern in Ostpolen, fiel angesichts der Befürchtung, dass sie aufgrund ihrer Anti-LGBT-Erklärung Millionen von Euro an europäischen Geldern verlieren könnte.

Die ursprüngliche Resolution, die vom Świdnik-Rat im März 2019 angenommen wurde, versprach, „die LGBT-Ideologie zu stoppen“ und „Homopropaganda“ zu bekämpfen. Es wurde mit den Stimmen von Ratsmitgliedern verabschiedet, die mit der landesweit regierenden polnischen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) verbunden sind, die eine langjährige Anti-LGBT-Kampagne geführt hat.

Der neu angenommene Text ersetzt die vorherigen, die 2019 und 2021 angenommen wurden, berichtet das lokale Medienunternehmen Nowy Tydzień. Die Zeitung fügte hinzu, dass die Stadträte privat gesagt hätten, dass das Ziel der Änderung darin bestehe, den Zugang zu europäischen Geldern sicherzustellen.

Świdnik schließt sich einer Reihe von Orten an, die ihre Anti-LGBT-Resolutionen aus Angst vor dem Verlust von EU-Geldern zurückgezogen haben. Andere haben gesehen, wie ihre Erklärungen von Gerichten rechtskräftig annulliert wurden. Einige Orte haben sich jedoch entschieden, trotz finanzieller und rechtlicher Drohungen an ihren Beschlüssen festzuhalten.