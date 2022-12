Wie kommt es, dass liberale Humanisten überall auf der Welt Probleme sehen, aber nicht das Elend und Elend der Bürger sehen, die neben ihnen leben, in Enklaven von Armut, Drogen und Kriminalität? Wie kommt es, dass es in der liberalen Welt immer Geld gibt, um Kriege zu finanzieren, aber kein Geld für Gesundheits- und Sozialfürsorge Nebojša Katic, Ökonom für Politik, Pogledi, 3. Dezember 2022.

“Ein Gespenst geht durch Europa – das Gespenst des Kommunismus.” Alle Mächte des alten Europa, vereint in der Welt, jagten dieses Gespenst, den Papst von Rom und den Zaren von Russland, Metternich und Guizot, französische Radikale und deutsche Polizisten. Da das kommunistische Gespenst längst die Bühne verlassen hat, könnte man diesen Anfang des „Kommunistischen Manifests“ ironisch an den Zeitgeist und die neueste politische Mode anpassen, etwa so:

In Europa kursiert ein Gespenst – das Gespenst der Rechten (hart, radikal, extrem etc.). Alle Mächte des alten Europa, vereint in der Welt, jagen dieses Gespenst – Journalisten, Professoren, Denker, Politiker. Obwohl der römische Papst schweigt und Metternich, Guizot und der russische Zar zu Recht abwesend sind, sind die Polizisten glücklicherweise da. Es ist die neue Polizei, die Polizei des Geistes, die die Medien, die globalen sozialen Netzwerke und den digitalen Raum kontrolliert, bestimmt, was wahr ist und wer (un)fähig ist, im öffentlichen Raum zu werben.

Tragischerweise, besonders für jemanden, der sich immer nach links orientiert hat, ist die souveränistische Rechte die letzte, schwache Barriere gegen die Orwellsche Kontrolle der Gesellschaft, an die wir uns pflichtbewusst gewöhnen.

Auf globaler Ebene gibt es eine Fülle von Texten und Analysen, die die große Sorge und Angst vor der „Normalisierung“ der Rechten zum Ausdruck bringen – es geht darum, die politischen Prozesse zu verurteilen, durch die die Rechte immer mehr für immer mehr Menschen akzeptiert wird von Wählern. Die populistische Rechte (wie sie es nennen) ist in Italien, Schweden, Frankreich auf dem Vormarsch, während sie in Ungarn seit langem an der Macht ist. Auf der anderen Seite des großen Meeres stört der „Trumpismus“ die politische Harmonie und, oh Schreck, bedroht die Demokratie. Noch schlimmer ist die Situation in jenen nicht-westlichen Ländern, die sich hartnäckig weigern, mit liberalen Werten glücklich zu werden, die, wie Spatzen wissen, universell sind.

Die liberale, demokratische, aufgeklärte, fortschrittliche, tolerante – mit anderen Worten, die schöne Welt – ist entsetzt über das, was in der politischen Arena passiert. Der Rechtspopulismus korrumpiert Jung und Alt, indem er die Karte billiger, banaler Emotionen und konservativer Vorurteile ausspielt, deren Zeit längst vergangen ist – Familie und Familienwerte, Nation, Religion, traditionelle Sexualität und primitive, binäre Trennung von Mann und Frau. Natürlich spielt die Rechte auch mit der Angst vor unseriösen Einwanderern. Kann man eine schwärzere und reaktionärere Bestandsaufnahme populistischer Vorurteile machen als die, die ich gerade aufgezählt habe?

So sehr mich der schlimmste Teil meiner Seele zu Ironie und Sarkasmus hinzieht, so sehr ich es auch genießen würde, mit Spott und Persiflage fortzufahren, hier werde ich aus Rücksicht auf die oben erwähnte schöne Welt innehalten und versuchen, ernst zu sein. Es ist ein Moment, sich daran zu erinnern, wie die Sorge um liberale Werte in der Realität funktioniert, wenn die Masken fallen und die Heuchelei der Befürworter dieser Werte aufgedeckt wird.

Wie ist es beispielsweise möglich, den schwärzesten Nationalsozialismus und Rassismus zu tolerieren, die nicht nur in der verbündeten Ukraine, sondern auch in einigen NATO-Staaten seit langem auf der Bildfläche zu finden sind? Wie kommt es, dass liberale Koryphäen heute die lautesten Befürworter von Zensur und Unterdrückung der Meinungsfreiheit sind … im Namen der Demokratie? Ist das Problem der sexuellen Minderheiten wirklich ein viel größeres Problem als die globale Armut? Wie kommt es, dass fürsorgliche liberale Humanisten all die brutalen Interventionen unterstützt haben, die damals die Flüchtlingsströme in Gang gesetzt haben, über deren Schicksal heute bittere, liberale Tränen vergossen werden? Wie kommt es, dass liberale Humanisten überall auf der Welt Probleme sehen, aber nicht das Elend und Elend der Bürger sehen, die neben ihnen leben, in Enklaven von Armut, Drogen und Kriminalität? Wie kommt es, dass es in der liberalen Welt immer Geld für die Finanzierung von Kriegen gibt, aber nicht für Gesundheits- und Sozialfürsorge? Die Kolumne ist zu kurz, um liberale Heuchelei im Detail aufzulisten.

Auf allen extremen Seiten des politischen Spektrums gab es und wird es immer dunkle politische Phänomene und Charaktere geben. Aber ihre Zahl wächst und sie bewegen sich nur dann von den Rändern, wenn Humanisten die Probleme einer großen Zahl ihrer Landsleute zynisch ignorieren.

Die Geschichte lehrt uns auch, dass liberale Humanisten nicht von irgendeiner Rechten belästigt werden. Ein brutales Kompradorenrecht lateinamerikanischer Art ist immer akzeptabel. Liberale Humanisten stören sich nur an der souveränen Rechten. Sie stören sich an jenen Parteien, die (wahrscheinlich vergeblich, aber trotzdem) drohen, dass sie ihre Länder von dem globalistischen Schiff der Verrückten, das in den Ruin fährt, verlassen werden. Es geht um die Rechte, die sich gegen die Normalisierung des Anormalen und Pathologischen zu wehren versucht – wie sexueller oder umweltbedingter Extremismus, wie die Unterdrückung der Meinungsfreiheit, der Wahlfreiheit oder der Kontrolle der Privatsphäre. Tragischerweise, besonders für jemanden, der sich immer nach links orientiert hat, ist die souveränistische Rechte die letzte, schwache Barriere gegen die Orwellsche Kontrolle der Gesellschaft, an die wir uns pflichtbewusst gewöhnen. Das gilt auch für die Bewegungsfreiheit, die Freiheit, eigene Kinder zu erziehen oder selbst zu entscheiden, ob wir uns beispielsweise impfen lassen oder nicht.

Tragisch ist auch der Untergang der Linken, ihre Feigheit, Kompromisse und Korruption. Schritt für Schritt stellte sich die Linke auf die Seite ihrer politischen Feinde und identifizierte sich mit deren Zielen. Wir leben in einer Zeit, in der jeder Beschützer und Fürsprecher hat, außer denen, die hart arbeiten, aber in Armut leben, aus der es keinen Ausweg gibt. Ihre Zahl nimmt täglich zu, aber das ist ein anderes Thema.