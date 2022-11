Nachdem die muslimische Gemeinde in Dearborn, Michigan, gegen das Vorhandensein mehrerer sexuell eindeutiger Bücher in den Bibliotheken ihres Schulbezirks protestiert hatte, beschloss der Bezirk, entschlossen zu handeln. Wie der Daily Caller berichtet, hat der Bezirk die Bücher Red, White, and Royal Blue, das sexuell eindeutige LGBT-Szenen enthält, und Push, in dem es um ein Mädchen geht, das von seinem Vater sexuell missbraucht wird, vollständig aus dem Schulbezirk entfernt. Der Bezirk entscheidet noch darüber, ob This Book is Gay, ein sexuell explizites LGBT-Memoir, und All Boys Aren’t Blue, ein Buch über einen queeren schwarzen Jungen, das sexuell explizite Szenen enthält, entfernt werden sollen.

Die Maßnahme des Schulbezirks erfolgte, nachdem die muslimische Gemeinde bei einer Sitzung des Schulausschusses im Oktober gegen die Präsenz der Bücher protestiert hatte. Hassan Chami, ein besorgter muslimischer Aktivist und Elternteil, sagte der Daily Caller News Foundation:

“Das sexuell explizite Material in diesen Büchern war nur ein Katalysator, der eine breitere Besorgnis über den Zustand des öffentlichen Bildungswesens von heute und über die Lage, in der es sich befindet, hervorgerufen hat, und dass die traditionelle Partnerschaft zwischen Eltern und öffentlichem Bildungswesen gefährdet ist. Was wir jetzt sehen, ist eine Basisbewegung besorgter Eltern, die versuchen, ihr Recht auf eine selbstbestimmte Erziehung ihrer Kinder wieder geltend zu machen.”

Diese erfolgreiche Elternaktion weist auf eine sehr wichtige Wahrheit hin – die traditionelle muslimische Gemeinschaft kann ein starker Verbündeter im Kulturkampf gegen die radikalen LGBT- und Woke-Agenden sein. Evangelikale Christen, Katholiken, orthodoxe Christen und orthodoxe Juden, die sich in den Kulturkriegen als Brüder zusammengeschlossen haben, sollten ernsthaft in Erwägung ziehen, traditionelle Muslime in ihr Bündnis aufzunehmen. Wir brauchen alle Verbündeten, die wir in unserem Kampf gegen die geballte Kraft von Hollywood, Big Tech, Big Business, den Medien und den Universitäten bekommen können.