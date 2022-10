Share on WeChat

Eine United Methodist Church in Florida hat kürzlich einer Drag Queen, die auch Seminarist ist, erlaubt, bei ihrem Gottesdienst zu assistieren und eine Predigt über „Akzeptanz“ und „Equality“ zu halten, wie LifeSiteNews berichtete.

Am 2. Oktober empfing die Allendale United Methodist Church in St. Petersburg, Florida, eine Drag Queen während ihres Sonntagsgottesdienstes und gestattete ihr, eine Predigt zu halten. Isaac Simmons kam als Dämon verkleidet und hielt so seine „Predigt“.

„Wir sind hier, um zu lernen und zu wachsen und um zu dekonstruieren und uns neu vorzustellen, was Kirche sein kann, für wen Kirche sein kann und wie Kirche sich anfühlen kann“, sagte Simmons, und fügte hinzu: „Die Kirche kann ein Ort sein, der sich nicht scheut, Queerphobie anzuprangern, ein Ort, der sich nicht scheut, die Sünde des Rassismus zu benennen und ein Ende der weißen Vorherrschaft zu fordern.“ Simmons verglich die Unzufriedenheit von Menschen, die sich als LGBT identifizieren, in blasphemischer Weise mit den Leiden Jesu Christi während seiner Passion.

Simmons ist auch als „Ms. Penny Cost“ – eine blasphemische Anspielung auf Pfingsten und den Heiligen Geist („Pentecost“ auf eng.).

Der konservative politische Kommentator Matt Walsh reagierte ebenfalls auf diesen Auftritt in einem YouTube-Video, in dem er den Pfarrer als „abtrünnigen Prediger“ bezeichnete und ihm vorwarf, er habe die Bedeutung von Römer 12:2 „auf abscheuliche Weise entstellt“ und komplett missverstanden.