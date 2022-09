Der zu Disney gehörende Sender FX bringt eine neue Zeichentrickserie mit dem Titel „Little Demon“ heraus, in der es um eine Frau geht, die eine Affäre mit Satan (gesprochen von dem bekannten Schauspieler Danny DeVito) hat und ein Kind von ihm bekommt. In der Beschreibung der Serie heißt es: „Dreizehn Jahre, nachdem sie von Satan geschwängert wurde, versuchen eine widerwillige Mutter, Laura, und ihre antichristliche Tochter, Chrissy, ein normales Leben in Delaware zu führen, werden aber ständig von monströsen Kräften behindert, einschließlich Satan, der sich nach dem Sorgerecht für die Seele seiner Tochter sehnt.“ Als TV-MA-Zeichentrickfilm im Stile von „South Park“ und „Family Guy“ geht „Little Demon“ mit satanischen Symbolen, Hexerei, dämonischen Aktivitäten, Nacktheit und Gewalt noch einen Schritt weiter.

Da der Zeichentrickfilm bald auf Disney+, Star+ und Hulu zu sehen sein wird, sind die Eltern von Disneys Hauptpublikum nicht glücklich über diese Veröffentlichung.

iFamNews hat bereits vor Wochen eine Kampagne zu: „Disney in den Müll“ (Dump Disney) gestartet.

Am Montagabend verfasste der Abgeordnete Mike Johnson (R-La.) auf Facebook einen Beitrag, der inzwischen über 6 Millionen Menschen erreicht hat, wie The Daily Signal berichtet. Johnson schreibt: „Das schockierende Ende des Eröffnungsspiels der [Louisiana State University] war nicht der beunruhigendste Teil des Spiels gestern Abend. Für mich war es die Werbepause im zweiten Viertel, in der den Zuschauern der Trailer für einen neuen FX-Zeichentrickfilm gezeigt wurde“, schrieb Johnson und fügte hinzu:

„Ich konnte nicht schnell genug zur Fernbedienung greifen, um meinen 11-jährigen Sohn vor der Vorschau zu schützen, und ich frage mich, wie viele andere Kinder dem ausgesetzt waren – und wie viele Millionen weitere die neue Serie, die von Disney vermarktet wird, einschalten werden. Der Trailer enthielt düstere Bilder der Hölle, Dämonen und satanische Darstellungen sowie eine Erklärung, dass die Hauptfigur der Antichrist ist.“

Als Vater von vier Kindern fuhr Johnson fort: „Bitte seien Sie vorsichtig. Unsere Aufgabe als Eltern ist es, die Herzen und den Verstand unserer Kinder zu schützen. Diese Kultur ist erschreckend düster und desensibilisiert geworden, und das ist kein Spiel. Disney und FX haben beschlossen, etwas eindeutig Böses zu umarmen und zu vermarkten. Haltet euch fern davon.“

Disney orientiert sich mehr und mehr in seinen Inhalten an Gender-Ideologie, LGBT-Aktivismus und nun, offenkundig am Satanismus. Eltern überall auf der Welt schlagen darum Alarm. Auf Twitter und Instagram trenden Posts, in denen Eltern Bilder von der Kündigung ihres Disney-Abos erzählen und Bilder veröffentlichen.

Der Pixar-Film „Lightyear“ (Pixar gehört zu Dinsey) hat nicht nur die Erwartungen an den Kinokassen um 20 Millionen Dollar verfehlt, sondern auch viele Eltern mit Pixars erster Darstellung eines Kusses eines gleichgeschlechtlichen Paares empört (iFamNews berichtete).

Disney war auch eines von vielen Unternehmen, die Abtreibungen für ihre Angestellten finanzierten, und folgte damit der Citigroup.