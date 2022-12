Share on WeChat

Die Popsängerin Lizzo lud eine prominente Abtreibungsaktivistin auf die Bühne des People’s Choice Award, um für Abtreibungen zu werben und Abtreibung zu „normalisieren“, wie LifeNews berichtet.

Breitbart berichtet, dass Lizzo den People‘s Champion Award für ihren Aktivismus in Sachen Abtreibung und anderen Themen erhielt. Auf der Bühne lobte Lizzo Amelia Bonow dafür, dass sie sich dafür einsetzt, „Abtreibung zu normalisieren, das Bewusstsein für Abtreibungspillen zu schärfen und die Menschen zu motivieren, den Zugang zu Abtreibungen in ihren Gemeinden zu unterstützen“, heißt es in dem Bericht. Lizzo gab ihr dafür eine Bühne.

Bei ihrem Auftritt hielt Bonow ein Schild mit der Aufschrift „Abtreibungspillen für immer“.

„Eine Ikone zu sein, hat nichts damit zu tun, wie lange man seine Plattform schon hat. Eine Ikone zu sein bedeutet, was man mit dieser Plattform macht“, sagte Lizzo dem Publikum. „Und seit dem Beginn meiner Karriere habe ich meine Plattform genutzt, um marginalisierten Stimmen Gehör zu verschaffen.“

Was Lizzo verschweigt ist, dass die am ausgegrenzteste Gruppe von allen Ungeborene im Mutterleib sind, die jedes Jahr millionenfach zum Opfer der Abtreibungsindustrie fallen.

Lizzo ist nicht die einzige Hollywood-Größe, die sich zum Instrument der Abtreibungsindustrie macht. Sie gesellt sich zu Lady Gaga, Elton John, Annie Lennox, Paul McCartney, Bono, George Clooney und Bill Clinton – um nur einige zu nennen – stellen sicher, dass sich der größte Abtreibungsanbieter der Welt in prominentem Gewand hüllt.

Als Reaktion auf die Aufhebung des Urteils Roe v. Wade durch den Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten spendete Lizzo für Planned Parenthood. Die Abtreibungskette führt etwa 40% aller Abtreibungen in den USA durch, davon mehr als 380.000 allein im Jahr 2020.