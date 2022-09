Share on WeChat

Die “Pride”-Veranstaltungen, die am vergangenen Wochenende in zahlreichen Städten stattfanden, waren nicht einfach nur eine Parade des LGBT+-Stolzes, bestenfalls ein Moment des Austauschs mit den Städten und der Zivilgesellschaft, sondern sie wurden zur Bühne für die Politik, die zunehmend damit beschäftigt ist, ihre “Nicht-Homotransfobie” zu demonstrieren, oder besser gesagt, ihre anfällige und rückständige Abhängigkeit von der “nicht-binären” Agenda, was auch immer das heißen mag.

Dies wurde in Mailand deutlich , wo der Bürgermeister Giuseppe Sala die Plattform der Redner nutzte, um einen Austausch mit der LGBT+-Gemeinschaft in Mailand und darüber hinaus durchzuführen. Sala gab bekannt, dass er in der Mailänder Stadtverwaltung die Registrierung von Kindern, die in Italien von homogenen Paaren geboren wurden, wieder aufgenommen hat, wobei unklar ist, auf welcher Grundlage sich die bestehende Situation geändert hat, und bat im Gegenzug um Unterstützung für seine Arbeit und seinen Rat für LGBT+.

Dies war auch in Helsinki, Finnland, zu beobachten, wo Ministerpräsidentin Sanna Marin, eine 36-jährige Frau von der Sozialdemokratischen Partei, ebenfalls die persönliche, um nicht zu sagen personalistische Tatsache, dass sie in einer “Regenbogenfamilie” aufgewachsen ist, als Begründung anführte, kündigte die Aktualisierung der finnischen Rechtsvorschriften über Transgender für den Herbst an.

Wie immer können einige Aspekte der Rechtsvorschriften angesichts der Sensibilität des Themas heikel sein. Finnland wird einhellig als “LGBT+-freundliches“ Land angesehen. Von 2002 bis 2017 wurden in Helsinki gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften zugelassen, die mit Ausnahme der Adoption von Kindern und eines gemeinsamen Nachnamens die gleichen Rechte wie Ehepaare haben. Im Jahr 2014 billigte das Parlament auch die gleichgeschlechtliche “Ehe” und die gemeinsame Adoption durch so entstandene Paare, und das Gesetz trat 2017 in Kraft. Seit 2007 haben Paare, die aus zwei Frauen bestehen, Zugang zur künstlichen Befruchtung, und seit 2009 ist die Stiefkindadoption möglich.

Transgender-Personen können ihr Wunschgeschlecht in ihre Ausweispapiere eintragen lassen, wobei in Kürze auch ein hypothetisches “neutrales” Geschlecht angegeben wird. Dies ist die erste der Bedingungen, die durch die neuen Rechtsvorschriften geändert werden, sobald diese verabschiedet sind, nämlich die Abschaffung dieser Anforderung.

Die Art und Weise der Registrierung von Mutterschaft und Vaterschaft im System der Bevölkerungserhebung muss ebenfalls geändert werden, indem getrennte Dateien für die beiden Formen der Elternschaft angelegt werden, mit der Möglichkeit, im Falle eines gesetzlichen Geschlechtswechsels von einer zur anderen zu wechseln.

Ein weiteres Thema auf dem Verhandlungstisch, das umstrittenste, das vor allem in der Zentrumspartei auf Widerstand stößt, ist die Geschlechtsumwandlung für Jungen und Mädchen im Alter von 15 Jahren, die von einigen Aktivistengruppen befürwortet wird Transgenderdie behaupten, dass “[…] Kinder sich ihres Geschlechts von einem frühen Alter an bewusst sind”.

Die Diskussion, so Minister Marin, wird in der Herbstsitzung des Parlaments beginnen, die am 6. September beginnt.