Gerichtsbeamte versuchten, Miscavige 27-mal im Zusammenhang mit einer Bundesklage wegen Menschenhandels zu servieren, wie SlayNews berichtet. Der Leiter der „Kirche von Scientology“ soll jedoch versucht haben, dem Servieren zu entkommen. Diese Woche entschied Richterin Sneed, dass Miscavige “aktiv seinen Aufenthaltsort verberge oder dem Servieren entkommen” und dass er ab dem 14. Februar “ordnungsgemäß bedient” wurde, wie die Tampa Bay Times berichtet.

Zwischen Mai und August wurden 27 Mal Versuche unternommen, Gerichtsdokumente in der Organisationzentrale in Los Angeles und am Flag Land Base, dem „spirituellen Hauptquartier“ der Kirche von Scientology in Clearwater, Florida, zu servieren. Die Versuche, die Gerichtsdokumente zu servieren, wurden angeblich vom Sicherheitspersonal abgelehnt.

Er hat jetzt 21 Tage Zeit, um auf die Vorwürfe in der Klage zu antworten.

Die rechtliche Maßnahme wurde von drei ehemaligen Mitgliedern der Kirche von Scientology – Gawain Baxter, seiner Frau Laura Baxter und Valeska Paris – eingeleitet. Diese ehemaligen Scientologen behaupten, dass sie gezwungen waren, unbezahlte Dienstleistungen auf dem Freewinds durchzuführen, einem Scientology-Schiff, das in der Karibik stationiert ist.Paris behauptet auch, als Kind sexuell missbraucht worden zu sein.

Sie sagt, dass sie für 48 Stunden als Strafe in einem Maschinenraum eingesperrt wurde, weil ihre Mutter die Kirche von Scientology verlassen wollte.