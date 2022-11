Nachdem Roe v. Wade im Juni vom Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten gekippt worden war, jubelten Abtreibungsgegner, da nun jeder Bundesstaat entscheiden konnte, welche Einschränkungen für Abtreibungen innerhalb seiner Grenzen gelten sollten. Daher konzentrierten die Konservativen ihre Aufmerksamkeit auf die Kämpfe um die Abtreibung in den Bundesstaaten, wo es sowohl Siege als auch Niederlagen gab. In einigen Staaten wie Louisiana und Texas wurden die meisten Abtreibungen verboten (im Allgemeinen mit Ausnahmen für das Leben der Mutter, Inzest und/oder Vergewaltigung), in anderen wie Georgia, South Carolina, Florida und Arizona wurden Abtreibungen nach der Feststellung des Herzschlags oder in der 15.

Trotz all dieser Maßnahmen auf staatlicher Ebene stellt sich eine wichtige Frage: Können die Konservativen auf nationaler Ebene etwas zum Schutz des Lebens tun?

Im September beantwortete der republikanische Senator Lindsey Graham diese Frage, indem er einen Gesetzesentwurf einbrachte, der die Abtreibung im ganzen Land nach der 15. Auch wenn ein solches Gesetz kaum eine Chance hat, verabschiedet zu werden, da der Senat und die Präsidentschaft von radikalen Abtreibungsbefürwortern kontrolliert werden, sollten die Konservativen es dennoch von ganzem Herzen unterstützen. Warum?

Vor allem, weil es das Richtige ist.

Zweitens, weil es wichtig ist, den Kampf um das Leben fortzusetzen, egal wie hoch die Chancen sind. Niemand hätte gedacht, dass Roe gekippt werden könnte, aber fünfzig Jahre unerschütterliche Unterstützung der Bevölkerung für das Leben haben dieses Jahr ein Wunder bewirkt.

Drittens, weil sie die Republikanische Partei als die Partei der Mäßigung darstellt. Während mehr als die Hälfte des Landes ein Verbot der Abtreibung nach der fünfzehnten Woche befürwortet, sind fast alle demokratischen Politiker strikt dagegen. Eine Abstimmung über den Gesetzentwurf im Kongress zu erzwingen, würde zeigen, dass die Demokratische Partei von der Behauptung, dass Abtreibung “legal, sicher und selten” sein sollte, zu der Behauptung übergegangen ist, dass Abtreibung “bis zu einer Sekunde vor der Geburt legal” sein sollte. Die Wählerinnen und Wähler würden in aller Öffentlichkeit deutlich sehen, wie extrem die Demokratische Partei in der Abtreibungsfrage wirklich ist. Wie Alexandra DeSantis in der National Review schreibt:

“Der Standpunkt der Republikaner zur Abtreibung – größtenteils die Bereitschaft, die Politik zu unterstützen, die der öffentlichen Meinung am ehesten entspricht – ist weitaus populärer als der der Demokraten. Die Politiker der Demokraten lehnen den Inkrementalismus entschieden ab und befürworten weiterhin die Abtreibung auf Verlangen während der gesamten neun Monate der Schwangerschaft, eine Politik, die nur 10 Prozent der Amerikaner und 20 Prozent ihrer eigenen Wähler unterstützen. Wenn die GOP in dieser Frage nicht attraktiv genug ist, liegt das an der Diskrepanz zwischen den Positionen der Parteien zur Abtreibung und dem, was die Wähler glauben, dass diese Positionen…. “Stellen Sie sich einen ganzen Wahlkampf vor, in dem die republikanischen Kandidaten weiterhin verkünden, dass jedes ungeborene menschliche Leben eine Würde hat, während sie gleichzeitig ihre Unterstützung für Abtreibungsbeschränkungen im Einklang mit der öffentlichen Meinung bekräftigen – gegen die demokratischen Kandidaten, die sich weigern, auch nur eine einzige Einschränkung der Abtreibung zu akzeptieren. Das wäre eine ganz andere Debatte.”

Eine Abstimmung über Grahams Gesetzentwurf zum Verbot der 15-wöchigen Abtreibung zu erzwingen, wäre ein guter Anfang, um die Optik der Abtreibungsdebatte auf nationaler Ebene für die Republikanische Partei zu verändern. Hoffen wir, dass sich die Konservativen nach der Reihe von Abtreibungsniederlagen in der vergangenen Wahlsaison an der nächsten Front im Kampf für das Leben um das Graham-Gesetz scharen werden.